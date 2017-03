Việc Kỳ Duyên để mẹ xách hành lý, cân chỉnh váy hay Huyền My đi phía trước dù mẹ đứng phía sau đẩy hành lý đã gây ra không ít tranh cãi. Và ồn ào này chỉ xảy ra ở showbiz Việt.

Vài ngày nay, câu chuyện á hậu Huyền My để mẹ đẩy hành lý tại sân bay Myanmar đã dấy lên tranh luận về chuyện đúng và sai. Thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên một nghệ sĩ có tiếng gây ồn ào do hình ảnh gây tranh cãi.

Hình ảnh không đẹp bị phát tán

Hoa hậu Kỳ Duyên bị mất điểm trong mắt dư luận khi nhiều lần bị bắt gặp để mẹ đẩy hành lý, nâng váy hay quỳ hẳn xuống để chỉnh váy cho cô khi tạo dáng. Và không ít người cho rằng phía sau những tấm ảnh đẹp của Kỳ Duyên là hình ảnh một người mẹ lầm lũi.

Mẹ Kỳ Duyên chăm sóc con gái trong từng sự kiện để cô có được góc ảnh hoàn hảo. Có thể thấy ở tấm ảnh này, người đi cùng hoa hậu che miệng ngượng ngùng.

Showbiz Việt không thiếu những nghệ sĩ có mẹ là quản lý. Khởi My, Hoàng Yến Chibi, Trương Thị May cũng nhờ người thân phụ giúp công việc. May mắn hơn hai đồng nghiệp của mình, các cô chưa để lọt vào ống kính những khoảnh khắc có thể bị mang ra mổ xẻ.

Nhiều ý kiến cho rằng việc mẹ xách đồ, cân chỉnh trang phục cho con cũng là điều bình thường vì mẹ nào cũng thương con và muốn tận tay chăm sóc con mình. Nhưng cũng không ít người đánh giá hình ảnh một người mẹ phục vụ con như thế là không đẹp mắt. Đây cũng là vấn đề khiến người hâm mộ phải tranh cãi khá nhiều. Đáng nói, câu chuyện này dường như chỉ xảy ra ở làng giải trí Việt Nam.

Hình ảnh khiến Huyền My bị phản đối tại sân bay Myanmar. Ảnh: Eleven.

Trợ lý là một nghề cần sự chuyên nghiệp

Hoạt động trong ngành nghệ thuật là phục vụ cho số đông khán giả. Những người nổi tiếng trong ngành được coi là thần tượng của giới trẻ, có sức ảnh hưởng đến công chúng. Vì thế, những nền showbiz phát triển ở châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản hay Thái Lan, phần lớn nghệ sĩ đều hoạt động dưới sự quản lý nghiêm ngặt của công ty. Họ có đại diện phát ngôn chính thức và luật sư bảo vệ.

Quản lý riêng, trợ lý của nghệ sĩ cũng được sắp xếp cẩn thận. Họ đảm đương nhiều công việc từ tham gia ghi hình show ca nhạc, dự các buổi phỏng vấn, chụp ảnh tạp chí cho đến các công việc phục vụ buổi ăn, giấc ngủ. Nhiều trường hợp, quản lý và trợ lý còn kiêm vai trò vệ sĩ.

Khối lượng công việc mà một người quản lý phải làm là rất lớn. Tại Hàn Quốc, nhiều người đã làm việc 24/24 để đảm bảo lịch trình nghệ sĩ được diễn ra suôn sẻ.

Quản lý Super Junior (áo xám) luôn theo sát các nghệ sĩ và được đánh giá có tác phong chuyên nghiệp. Ảnh: Nate.

Họ cũng góp phần gây dựng hình tượng của các sao trong lòng công chúng. Vì thế, yêu cầu tuyển chọn người quản lý không hề dễ dàng.

Công ty quản lý SM Entertainment của Hàn Quốc cho biết họ luôn đào tạo quản lý với yêu cầu cao về ngoại ngữ, sức khỏe, sự kiên nhẫn và am hiểu ngành giải trí. Ngoài ra, tất cả đều cần sự khéo léo trong giao tiếp.

Đa phần các ông bố, bà mẹ hay người thân nghệ sĩ không nằm trong "list" ưu tiên của các công ty. Có chăng, người thân chỉ đi cạnh như người sắp xếp lịch trình, hiếm khi xuất hiện song song bên sao.

Hoắc Vấn Hy là quản lý và cũng là người chị lớn, quán xuyến mọi việc để Tạ Đình Phong rảnh rang hoạt động nghệ thuật. Không chỉ giúp anh giữ hình tượng trước đám đông, cô còn lo giải quyết nhiều bê bối đời tư của tài tử. Ảnh: Sina.

Hoắc Vấn Hy - quản lý Tạ Đình Phong - nhiều lần đưa ra phản hồi thay nam diễn viên trước nhiều bê bối. Nhiều người còn đùa rằng Tạ Đình Phong có thể ly hôn Trương Bá Chi, lơ là hai con trai nhưng không bao giờ dám chia tay Hoắc Vấn Hy.

'Hành hạ trợ lý cũng thành chuyện lớn'

Nhiều người cho rằng mẹ thương con, đỡ đần con trong công việc cũng là chuyện bình thường. Nhưng ở nhiều nước, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong ngành showbiz. Thậm chí, khi các sao lộ ảnh "sai việc" nhân viên cũng có thể khiến họ bị chỉ trích.

Sao nữ Hoàn Châu cách cách từng vấp nhiều chỉ trích khi để trợ lý quỳ xuống cầm micro khi cô phỏng vấn. Ảnh: Sina.

Trịnh Gia Dĩnh, nữ diễn viên Tần Lam, Chương Tử Di, Tôn Lệ hay Ngô Bội Từ từng bị hàng loạt trang báo lớn và cư dân mạng chỉ trích vì lộ cảnh "hành hạ" nhân viên.

Blogger nổi tiếng Ngu Nhạc từng chán nản khi chứng kiến cảnh Tần Lam để mặc trợ lý quỳ dưới sàn giữ micro phỏng vấn. "Giả sử tay cô ấy cầm đồ, không thể cầm micro thì còn có thể giải thích. Nhưng cô ấy chẳng cầm gì trên tay cả, hành động này thật phản cảm", anh này viết.

Để trợ lý chỉnh quần trên sân khấu, Triệu Vy cũng bị điều tiếng. Ảnh: Sina.

Bỏ qua những lời giải thích của người trong cuộc, dư luận cho rằng: "Đã là người của công chúng phải biết xây dựng hình ảnh tích cực khi xuất hiện trước đám đông".

Hiểu Nguyệt