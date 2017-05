Ngay giữa đêm, một hiệu trưởng trường THPT ở tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện có người phát tán đề thi khối lớp 11 lên mạng xã hội.

Ngày 9-5, ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp, cho biết sáng sớm hôm nay, bộ phận chuyên môn ở sở này đã thông báo khẩn cho các trường về việc tạm dừng thi 2 môn Toán và Lịch sử vì đã bị lộ đề.

Hàng ngàn học sinh khối lớp 11 ở tỉnh Đồng Tháp phải thi lại môn Toán và Lịch sử vào ngày 12-5 tới vì bị lộ đề trên Facebook.

Theo đó, vào tối ngày 8-5, một hiệu trưởng ở trường THPT trong tỉnh đã tình cờ phát hiện đề thi ở 2 môn này bị phát tán lên mạng xã hội (Facebook). Ngay sau đó, vị hiệu trưởng này gọi điện thoại cho lãnh đạo Phòng Khảo thí thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp để có biện pháp xử lý phù hợp. Do nhận được tin báo vào đêm khuya nên đến sáng sớm nay, lãnh đạo Sở GD-ĐT Đồng Tháp yêu cầu bộ phận chuyên môn ra thông báo khẩn cấp đến các trường về việc tạm dừng buổi thi của 2 môn học này.

"Hai môn học này sẽ được dời lại buổi cuối cùng của kỳ thi vào ngày 12-5 tới. Trước mắt, sở trực tiếp sao in đề thi dự phòng gởi về cho các trường chứ không để các trường sao in lại như trước nữa. Song song đó, hiện chúng tôi đang nhờ cơ quan công an hỗ trợ điều tra vụ việc để làm rõ động cơ cũng như đối tượng phát tán đề thi lên mạng xã hội"- ông Liêm thông tin thêm.

Tin: T.Nốt