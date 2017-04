Chiều 6.4 tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) tổ chức Đại hội Đại biểu Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ IV (2017 – 2022), bầu ra Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ tới.

5 năm qua, DLVN đã có bước phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế cả giai đoạn đạt trên 10%/năm, trong đó có năm đạt trên 20%.

Đến năm 2016, toàn ngành đã đón hơn 10 triệu lượt khách quốc tế (tăng 166% so với năm 2011), phục vụ hơn 62 triệu lượt khách nội địa (tăng 200% so với năm 2011), tổng thu từ du lịch đạt hơn 400 nghìn tỉ đồng (tăng 300% so với năm 2011), đóng góp trực tiếp ước đạt 6,8% GDP, cả gián tiếp và lan tỏa đạt 14% GDP.

Cũng trong năm 2016, VITA cùng phối hợp với các bên liên quan phát triển sản phẩm, giải pháp thúc đẩy và mở rộng thị trường du lịch cũng như đề xuất Chính phủ miễn thị thực cho khách quốc tế đến từ một số thị trường trọng điểm.

Đại hội Đại biểu Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Điểm nhấn trong nhiệm kỳ III là ở trong công tác quảng bá xúc tiến, VITA tổ chức thành công Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM), mỗi năm thu hút trên 500 gian hàng của khoảng 700 doanh nghiệp đến từ 20 – 25 quốc gia và vùng lãnh thổ; thúc đẩy quan hệ hợp tác chặt chẽ với tổ chức du lịch các quốc gia, vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, các nước Châu Âu, ASEAN…

Đặc biệt, VITA phối hợp cùng Tổng cục Du lịch đề xuất với Chính phủ và Bộ VHTTDL tổ chức thành công giải thưởng “Du lịch Việt Nam” và hàng năm bình xét, trao giải thưởng cho các doanh nghiệp tiêu biểu trong các lĩnh vực hoạt động nổi bật như lữ hành, lưu trú, vận chuyển, điểm dừng chân, điểm bán hàng...

Đối với nhiệm kỳ sắp tới, VITA tiếp tục vạch ra nhiều hướng đi trong công tác đào tạo bồi dưỡng và công nhận danh hiệu “Du lịch có trách nhiệm” cho các doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác với các hiệp hội du lịch quốc tế, các tổ chức xã hội nghề nghiệp khác… Mục tiêu đến năm 2020 du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực để thu hút 17 - 20 triệu lượt khách quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa; đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỉ USD; tạo ra 4 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc làm trực tiếp.

Tại Đại hội lần này, Thứ trưởng VHTTDL Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh, Bộ VHTTDL cùng Tổng cục Du lịch VN luôn ủng hộ, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hiệp hội DLVN phát triển vững mạnh. Bà cũng đề nghị phía Hiệp hội Du lịch cần tận dụng hiệu quả những điều kiện thuận lợi về mọi mặt, phát huy kết quả, thành tựu đã đạt được thời gian qua để trong nhiệm kỳ tới, Hiệp hội du lịch phải đóng vai trò là cánh tay nối dài của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, cùng thực hiện mục tiêu chung là phát triển du lịch bền vững, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Tích cực và chủ động hơn nữa trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần cùng toàn Ngành khắc phục hạn chế về chất lượng nguồn nhân lực du lịch hiện nay…

Đại hội đã bầu ra 75 đại biểu vào Ban Chấp hành và 5 đại biểu vào Ban Kiểm tra Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ IV (2017 – 2022).

M. K