Vụ tai nạn xảy ra sáng nay (30.4), trên đường đi ăn sáng về, xe của cây hài Hiệp "Gà" bị mất lái, lao xuống ruộng.

Sáng 30.4, hình ảnh chiếc xế hộp do Hiệp "Gà" cầm lái lao thẳng xuống ruộng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nguồn đăng tải hình ảnh này cho biết, họ vô tình nhìn thấy Hiệp "Gà" đang loay hoay đưa xe lên bờ.

Có thể thấy, trong hình ảnh, xe ôtô của Hiệp "Gà" đâm lao xuống ruộng khiến đầu xe bị xước nhẹ. Tại hiện trường, không có người nào bị thương, Hiệp "Gà" đứng cạnh xe của mình để tìm cách đưa nó lên bờ.

Được biết, lý do dẫn đến tai nạn trên là do xe mất lái trên đường anh đi ăn sáng về tại Quảng Ninh. Có người nghi ngờ Hiệp "Gà" say rượu nên không thể làm chủ tay lái. Tuy nhiên, anh khẳng định không uống rượu và sự cố xảy đến hoàn toàn là do xe mất lái.

