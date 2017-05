Anh K. đang ngồi chơi cùng bạn thì bất ngờ có 3 thanh niên đi trên 2 xe máy, mang theo hung khí lao vào phòng tấn công.

Báo Công an TPHCM cho biết, ngày 4/5, Cơ quan Công an TX.Thuận An (tỉnh Bình Dương) vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ “hỗn chiến” vừa xảy ra trên địa bàn khiến 3 người bị thương. (Ảnh: Soha.vn)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 3/5, anh L.N.K (trú Bình Dương) đang ngồi chơi cùng bạn tại một phòng trọ trên đường Bình Nhâm 03, P.Bình Nhâm thì bất ngờ có 3 thanh niên đi trên 2 xe máy, mang theo hung khí lao vào phòng tấn công anh K. (Ảnh: Công an TPHCM)

Thấy vậy, hai người bạn của anh K. chạy đến can ngăn thì cũng bị các đối tượng này chém tới tấp vào người. Trong ảnh: Một con dao tang vật vụ án được tìm thấy (Ảnh: Soha.vn)

Thông tin trên Người Đưa Tin cho hay, anh K. làm việc gần khu vực và mới thuê lại phòng trọ của bà Đ. để chứa quần áo, máy móc và ngủ lại ít hôm. Khoảng 2 ngày nữa, anh K. sẽ chuyển qua nhà mới nhưng tới nay thì xảy ra sự việc. Bà và mọi người không thể can ngăn vì nhóm thanh niên cầm theo dao quá hung hãn. Trong ảnh: Con dao tìm thấy tại hiện trường. (Ảnh: Công an TPHCM)

Được biết, nạn nhân khá hiền lành và trước đó đã có xích mích với một nhóm đối tượng chưa rõ danh tính. Một nhân chứng cho biết, nhóm đối tượng rất hung hăng, khi mấy người bị thương chạy ra ngoài rồi nhưng vẫn còn cầm theo ghế, dao đuổi theo chém. Khi có một người gục xuống nhóm này mới nhảy lên xe bỏ chạy. Trong ảnh: Công an lấy lời khai của nhân chứng.

Tại hiện trường, đồ đạc, bàn ghế bị đập gãy, vết máu văng khắp nơi sau cuộc “hỗn chiến”. Một con dao dài hơn 20cm được vứt lại. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc./.

Trí Anh/VOV.VN