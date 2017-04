Người dân đã được cảnh báo sạt lở từ tối 19-4 nên đã kịp thời di dời đồ đạc và người ra khỏi vùng nguy hiểm. Cảnh báo sụt lở vẫn còn tiếp tục.

Vụ sạt lở nghiêm trọng tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vào lúc hơn 9 giờ ngày 22-4 đã nhấn chìm 16 căn nhà và nền nhà của các hộ dân.

Vùng nước xoáy đã "liếm" 16 nhà, nền nhà và gần hết mặt đường liên xã tại áp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông. Ảnh: T.HUY

Trưa 23-4, PV Pháp Luật TP.HCM đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở. Tuy nhiên, do tính chất nguy hiểm của vụ sạt lở nên các lực lượng chức năng đã dựng rào chắn hai đầu rất nghiêm ngặt và cấm PV lại quá gần khu vực sạt lở, chỉ được đứng cách điểm bị lở khoảng 50m.

Ngày 23-4, ông Vũ Minh Thao – Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, vào lúc 6 giờ ngày 23-4, Trung tâm Quan trắc (Sở Tài nguyên và Môi trường) kết luận mức độ cảnh báo sạt lở có thể ăn sâu vào bờ thêm 15m, rộng thêm mỗi bên 50 m (tính từ tâm nhà ông Trần Văn Bi dọc theo đường bờ sông, nâng tổng chiều dài cảnh báo là 260 m). Do đó, khả năng sạt lở vẫn còn tiếp tục xảy ra, vì vậy các ngành chức năng của huyện và xã đã vận động các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn (tá túc tại chùa Liên Hoa Tự và nhà người thân) nhằm đảm bảo tài sản và tính mạng của người dân.

Bên cạnh đó, các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang của huyện và xã cũng đã hỗ trợ giúp dân di dời tài sản. Đến thời điểm hiện tại đã di dời tổng số 105 hộ dân trong khu vực nguy hiểm và một nhà máy.

Hiện nay, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và xã túc trực thường xuyên theo dõi diễn biến và cảnh báo tình hình sạt lở, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, vận động mạnh thường quân hỗ trợ tiền, gạo, mì gói, nhu yếu phẩm, … với số tiền trên 50 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, Bí thư tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã trực tiếp xuống hiện trường vụ sạt lở thăm hỏi bà con và chỉ đạo các ngành chức năng đảm bảo việc chăm lo đời sống cho người dân.

Dưới dây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường vụ sạt lở ngày 23-4:

Đường vào khu vực sạt lở có rất nhiều biển cấm và chốt gác như thế này. Ảnh: N.NAM

Một nhà dân trống không vì phải di dời để tránh nguy hiểm. Ảnh: N.NAM

Khung cảnh buồn vì ngôi nhà trống vắn và ngổn ngang dây điện trên đường. Ảnh: N.NAM

Mặt căn nhà bị sạt lở gần hết, bàn ghế, tủ còn nằm mấp mé bờ sông Hậu. Ảnh: N.NAM

Một căn nhà bị xé gần hết chỉ còn chút gạch vỡ ở lại... Ảnh: N.NAM

Trơ vết lở hàm ếch sau vụ sụt lún nhà xuốn sông. Ảnh: N.NAM

Bà Trần Thị Em trong lúc vội vã chạy ra khỏi nhà sáng 22-4 đã bị ngã vẫn còn tím đen ở ở Cằm. Ảnh: N.NAM