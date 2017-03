Có những nàng dâu số hưởng lấy được chồng chiều chuộng, mẹ chồng tâm lý. Họ chia sẻ biết lấy chồng sướng vậy thì đã lấy từ lâu rồi.

"Cảnh làm dâu" hiếm có khó tìm của cô gái thích được ở chung với bố mẹ chồng

Bà mẹ một con đang gây sốt mạng với tâm sự "cưới chồng không vì yêu nhưng may mắn gặp nhà chồng tốt".

Thấy nhiều chị em than thở chuyện lấy chồng không hạnh phúc, rồi bị bố mẹ chồng đối xử tệ bạc bất công, đến miếng cơm cũng không cho ăn đủ đầy, chị Liên (26 tuổi, ở Thanh Hóa) luôn cảm thấy chạnh lòng và thương họ rất nhiều. Bởi vì so với họ chị có cuộc sống tốt hơn rất nhiều: được chồng yêu thương chiều chuộng hết mực, bố mẹ chồng tâm lý với con dâu, gia đình cũng có của ăn của để, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều.

Quen nhau qua mạng xã hội, số phận đã giúp chị gắn bó với người đàn ông vừa hiền lành vừa tốt bụng, dù chị thừa nhận rằng ban đầu chị cưới chồng không hề có tình cảm.

Chồng vắng nhà đi làm xa, bố mẹ chồng chăm sóc Liên như con đẻ, có gì ngon cũng mua về.

"Mình lấy chồng không phải vì tình yêu... Mình cưới nhau sau 4 tháng quen biết, cũng vì mẹ suốt ngày bắt lấy chồng, 26 tuổi mà mẹ mình cứ nghĩ 40 tuổi, mình mệt mỏi nên quyết định cưới. Nhưng về sống cùng trải qua tất cả sóng gió rồi tình yêu cũng dần dần phát triển tốt hơn.

"Phụ nữ như hạt mưa sa/ Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa"...

Có lẽ mình may mắn. Nhiều người không thích ở cùng bố mẹ chồng, nhưng mình thì thích lắm. Lúc trước mình làm trang điểm, có thai xong bố mẹ chồng khuyên ở nhà nghỉ ngơi, chăm lo con dâu rất chu đáo, như con gái ruột vậy. Cưới đầu năm 2016, cuối năm thì sinh một bé gái, lấy nhau về ở cùng bố mẹ 1 tháng xong tụi mình ra ở riêng, vì bố mẹ mua nhà cho chồng mình lâu rồi, ngày ra riêng từ bàn ghế, tủ lạnh, bát đũa, nồi cơm điện… bố mẹ chồng đi mua hết. Nhà riêng ở gần cơ quan chồng mình nhưng cách xa nhà nội tới 60km, thỉnh thoảng mình mới về. Mỗi lần về là thịt cá, trứng gà, hoa quả, rau xanh, mẹ bắt mang lên ăn hết.

Sinh xong thì mình về ở với bố mẹ cho đỡ vất vả, chồng mình làm công an cũng gò bó thời gian, lại ở xa cứ 2 tuần mới về được, nhưng ở nhà bố mẹ chồng quan tâm lắm, cứ tới giờ ăn cơm là bế con cho mình ăn trước xong mẹ ăn sau. Mình sinh được 3 tháng rồi mà vẫn không cho làm gì, mẹ chồng bảo kiêng sau đỡ khổ. Quần áo, váy, bỉm cho con mình ông bà mua hết, đưa tiền ông bà không lấy. Tết rồi lại còn cho thêm 6 triệu, bảo mình cứ giữ lấy để dành, hay tiêu gì thì tiêu... Nghĩ mình may mắn thật, khi gặp được bố mẹ chồng tâm lý. Mẹ chồng còn biết sở thích ăn uống của mình hơn mẹ đẻ, mong rằng mẹ sống lâu để mình trả ơn".

Nàng dâu trẻ sinh xong ở cữ, được mẹ chồng nấu nướng dọn dẹp chu đáo, khiến cô vô cùng cảm động, biết ơn.

Ngắn gọn vài điều vậy thôi cũng đủ để hình dung cuộc sống gia đình hiện tại của Liên đầm ấm thế nào. Sau khi đọc những chia sẻ nhẹ nhàng của bà mẹ trẻ, hàng nghìn cư dân mạng đã cảm thấy rất xúc động, có thêm niềm tin vào cuộc sống hôn nhân, bởi Liên cũng thẳng thắn nói rằng, mục đích chị kể câu chuyện bản thân là để vực dậy tinh thần những người phụ nữ thiếu may mắn, không hạnh phúc. Đa số đều tỏ ra ghen tị, ngưỡng mộ Liên vì mọi thứ chị đang có, tuy không phải là vàng bạc châu báu gì nhưng được gả vào gia đình tốt như vậy, âu cũng là phúc phần.

Nàng dâu hiếm hoi được mẹ chồng dắt đi mua vàng ngày vía thần Tài

Cách đây không lâu, một nàng dâu trẻ ở Hưng Yên đã làm bao nhiêu cô gái khác "thổn thức" vì có mẹ chồng siêu tuyệt vời, tâm lý đến mức đi ăn cỗ cũng giúp con dâu "trốn" rửa bát. Không kém phần long trọng, chị em lại tiếp tục ăn bánh gato với cô nàng khoe mẹ chồng thương quý con dâu như con đẻ, mua 3 chỉ vàng thì dúi con dâu 2 chỉ.

"Mẹ chồng em đấy chị em ạ. Hôm nay ra bảo con đi cùng mẹ đi mua vàng lấy may ngày Thần Tài. Nghĩ bụng chỉ đưa bà đi mua thôi. Lên bà mua 3 chỉ. Xong đưa luôn cho 2 chỉ bảo mẹ cho 2 đứa, mỗi đứa 1 chỉ mà đeo lấy may. Mẹ mua 1 chỉ thôi, mẹ không đeo đâu ngại lắm", nàng dâu hạnh phúc chia sẻ.

Người mẹ chồng tuyệt vời mà cô gái nào cũng ước ao được làm con dâu

"Trên đường về mẹ cứ bảo để mẹ đèo cho đỡ lạnh, mẹ mặc áo ấm rồi. Vừa đi vừa nói chuyện thằng cò nhà em, gần tới nhà mẹ em nói câu: "Sau này mẹ già, mẹ lẩm cẩm đừng đuổi mẹ đi nhé !", làm em chảy cả nước mắt. Chả biết nói lại thế nào cả. Nghĩ bụng sau này phải cố gắng có hiếu với bố mẹ chồng, và thương con dâu như mẹ đã từng làm với mình".

Người ta vẫn bảo khác máu tanh lòng, riêng mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, 10 nhà thì 9 nhà không hợp tính, ngoài nóng trong lạnh, bằng mặt mà chẳng bằng lòng, không mấy nhà được hòa thuận như mong ước. Tuy nhiên, cô gái trên lại may mắn được gả vào gia đình duy nhất sót lại trong số trên, có mẹ chồng vừa tốt bụng vừa hiền lành.

Được mẹ chồng rủ đi mua vàng lấy may, có 3 chỉ thì Trang được mẹ tặng hẳn 2 chỉ về đeo

"Mẹ chồng thương em lắm. Toàn làm hết cho mọi việc, 2 vợ chồng ở riêng, nhà khá gần, nhưng buôn bán cũng bận. Ông bà thịt lợn dậy từ 3h sáng nhưng cứ đi bán về là lại ra đón cháu ngay. Toàn nấu cơm xong gọi về ăn, ăn xong lại bảo để mẹ dọn mày ra quán đi. Bố chồng em thì bênh em nhất nhà luôn. Vợ chồng cãi nhau kiểu gì ông cũng bênh em. Nhưng sau lúc chồng em không có ở đấy thì lại bảo cái đấy con sai như thế, như thế... Chẳng qua bố cứ bênh con thôi".

Chủ nhân status khoe mẹ chồng gây bão mạng - nàng dâu xinh đẹp Huyền Trang

Nàng dâu may mắn ấy là Nguyễn Thị Huyền Trang (ở Tuyên Quang). Lấy chồng đã mấy năm, chưa ngày nào cô phải buồn phiền ấm ức từ khi bước chân vào nhà chồng. Chẳng biết có ai sướng như Huyền Trang không, được ở riêng nhưng ông bà nội cách vài bước chân, vừa có cuộc sống thoải mái lại tự do, vừa không mất lòng mẹ chồng bởi những chuyện nhỏ nhặt trong nhà mà chị em vẫn hay than thở như bếp núc, dọn dẹp, dạy con cháu...

Từ lúc chia sẻ câu chuyện đi mua vàng cùng những lời tâm tình chân thật của mẹ chồng suốt quãng đường đi, Huyền Trang đã nhận được vô số lời khen ngợi, ngưỡng mộ gửi đến mẹ chồng tuyệt vời của cô.

Nàng dâu khoe được bố mẹ chồng chúc sinh nhật, mua cua về đãi

Cuối năm 2016, một tâm sự gây hot của cô gái xinh đẹp khoe được bố mẹ chồng mừng sinh nhật đã khiến chị em xôn xao.

Nàng dâu trẻ khoe lời chúc, quà của bố mẹ chồng tặng sinh nhật khiến chị em ghen tị.

“Em lấy chồng được 1 tháng, hôm nay là sinh nhật em. Sáng ra nhận được tin nhắn của ba chồng mà thấy ấm áp thật. Hôm qua thì được mẹ chồng mua cua mừng sinh nhật sớm. Cảm thấy vui quá nên muốn khoe một chút lấy tinh thần các mẹ ạ!”.

Cứ ngỡ là trong truyện cổ tích, giờ đây cô gái mới biết mình được gả vào gia đình cũng có “ông bụt bà tiên” – chính là bố mẹ chồng. Làm dâu mới chưa được bao lâu, vẫn còn đang trong giai đoạn sống chung ban đầu, tìm hiểu và hòa hợp lối sống với nhà chồng, ấy vậy mà mọi thứ có vẻ diễn ra khá suôn sẻ, có lẽ chính cô gái cũng không nghĩ rằng sẽ nhận được những món quà bất ngờ như thế từ bố mẹ chồng trong ngày sinh nhật đầu tiên mang danh nghĩa “con dâu”. Ông bà không hề tỏ ra xa cách, lạnh nhạt với con dâu, ngược lại còn thể hiện tình cảm rất rõ ràng, công khai, khiến cô gái trẻ cảm động rơi nước mắt. Chồng chưa thấy chúc gì tặng gì, bố mẹ đã làm trước, đủ thấy họ quan tâm ưu ái con dâu thế nào.

Mẹ chồng mua đồ ăn, quần áo, đồ đạc này kia cho con dâu vốn chẳng hiếm người khoe, nhưng quan trọng là ở đây, mọi người đều cảm nhận được sự quan tâm thật lòng của bà mẹ ấy dành cho đứa con không do mình dứt ruột đẻ ra. Có mấy người mẹ chồng nhớ được sinh nhật con dâu rồi âm thầm đi mua thức ăn ngon về làm cho con dâu ăn? Món quà không đắt đỏ, giá trị như vàng bạc kim cương, nhưng lại chứa đựng tình cảm ấm áp vô giá hơn cả mấy thứ vật chất đó. Lại thêm cả bố chồng cô ấy thật xì tin trẻ trung khi nhắn tin rằng: “Chúc mừng sinh nhật con dâu của Ba. Chúc con luôn vui khỏe, hạnh phúc và công tác tốt”. Lại còn dặn dò hóm hỉnh “nhớ đòi quà của cái anh chàng họ Hứa đó nghe”, trên đời liệu được mấy ông bố nói xấu con trai với vợ của con mình như thế? Đọc xong những dòng nhắn nhủ đầy yêu thương, chắc hẳn cô gái xúc động đến nghẹn ngào. Cứ nghĩ rằng trên đời chỉ có ba mẹ ruột là ân cần với con gái nhất, vậy mà giờ lại xuất hiện ông bố chồng tử tế nhường này, thể hiện tình cảm quý mến, coi con dâu như con ruột, cô gái ấy đúng là có phúc.

Nàng dâu khiến dân mạng dậy sóng vì được bố mẹ chồng cưng hơn con đẻ

Những lời chia sẻ của chị Nga thu hút được đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng.

Trước tình cảm của bố mẹ chồng dành cho một nàng dâu ở Phú Khê, Thái Bình, không ít người trầm trồ ngưỡng mộ khen nàng dâu gặp được gia đình chồng tuyệt vời, hạnh phúc.

Chỉ sau vài giờ cô gái có nickname "Nga Ngố" đăng tải dòng chia sẻ trên một diễn đàn lớn có hàng chục người theo dõi, đã có rất nhiều cư dân mạng quan tâm cũng như bình luận.

Ai cũng trầm trồ khen cho chị Nga tốt số khi lấy được người chồng tâm lý, bố mẹ chồng quan tâm con dâu hết mực. Nhiều người còn không tiếc lời khen ngợi “Con dâu được cưng chiều như nữ hoàng”.

Nguyên văn dòng chia sẻ của chị Nga:

“Em lại khoe bố mẹ chồng nè, em đang bầu bí nên không làm gì. Thi thoảng nấu cho ông bà bữa cơm thôi, còn bữa sáng thì ông và bà nấu cho.

Sáng 6h bố chồng em vào hỏi “Con ơi! Con ăn gà hầm hay nấu cháo để bố làm”.

Em bảo: “Con không ăn đâu bố”.

Bố lại bảo: “Bố làm rồi, con thích ăn kiểu gì thì để bố làm nhé!

Em bảo: “Bố làm thế nào cũng được nhé!”.

Xong nghe mẹ chồng bảo: “Thôi nấu cháo cho con ăn ông nhé, chứ gà hầm thuốc tôi thấy nó có vẻ không thích lắm”.

Xong em ngủ tiếp tới 7h mới dậy, xong dậy đánh răng rửa mặt vào giường nằm chơi với cún con. Một lúc bố mang bát cháo vào tận giường cho em, bảo em ăn cho nóng.

Bố mẹ chồng em tâm lý lắm, bố mẹ đẻ mất sớm lại đi lấy chồng xa, nhưng may được bố mẹ chồng tốt cũng được an ủi phần nào”.

Sau khi đọc những dòng tâm sự của chị Nga Ngố, không ít người đồng cảm khi biết hoàn cảnh mất bố mẹ sớm của chị. Đồng thời nhiều người chúc mừng vì chị đã gặp được gia đình chồng tuyệt vời.

K.N(th)