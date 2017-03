Hình ảnh Á hậu Việt Nam 2014 tay mang túi xách đi thong dong phía trước còn mẹ cô phải kéo vali đi sau khiến nhiều người lên tiếng chỉ trích.

Sau thời gian dài chuẩn bị, vừa qua, Á hậu Huyền My đã có chuyến công tác sang Myanmar thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tay. Bộ phim có tên Bridge over cloud (tạm dịch: Cây cầu trên mây) được sản xuất bởi một trong những công ty truyền thông hàng đầu của Myanmar.

Á hậu Huyền My

Trong phim, cô sẽ đóng cặp cùng diễn viên nam chính Nay Toe, là một diễn viên nổi tiếng đã từng đoạt giải Myanmar Academy Awards 2009. Vì thế, chuyến đi này của Huyền My rất được giới truyền thông sở tại chú ý.

Mới đây, một vài hình ảnh của Huyền My xuất hiện trên các mặt báo của Myanmar khiến khán giả nước nhà bất ngờ. Theo đó, Á hậu Việt Nam 2014 tay chỉ cầm giỏ xách đi thong dong, trong khi đó mẹ cô phải đẩy vali đi phía sau. Hình ảnh này làm nhiều người nhớ đến sự việc của Hoa hậu Kỳ Duyên cách đây khoảng hơn 2 năm khi cô để mẹ mình vất vả đẩy hành lí vào sân bay còn bản thân thì đi tay khôngg.

Hình ảnh của Huyền My tại sân bay Myanmar.

Ngay sau khi nhận được thông tin không hay này, Huyền My đã lên tiếng giải thích. Theo chia sẻ của người đẹp 9X, khi lấy hành lý xong thì cô kéo 2 vali lớn, vali còn lại được mẹ kéo phụ. Sau khi ra khỏi cồng đón thì có người phiên dịch đón cô và nhận ra Huyền My nên phụ kéo 2 vali để báo giới chụp ảnh. Sau đó, chiếc vali mà mẹ Huyền My kéo cũng được người phiên dịch phụ giúp mang ra khỏi khu vực đó.

Tuy nhiên, hiện tại lời giải thích này không làm vơi đi sự chỉ trích dành cho cô.

Thanh Hà