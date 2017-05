“Chúng ta đã bị dưa hấu mấy trận rồi, bây giờ đến thịt lợn, sắp tới còn bị cái gì nữa?”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017, sáng 4/5.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, một số ngành kinh tế tiếp tục gặp khó khăn, nhất là khu vực công nghiệp, lĩnh vực khai khoáng và trồng trọt, chăn nuôi.

Tình hình thị trường một số lĩnh vực còn bất ổn, công tác quản lý nhà nước còn nhiều bất cập, nhất là giá nông sản còn thấp, đặc biệt giá thịt lợn hơi rất thấp, kéo dài, gây thiệt hại lớn cho người nông dân. Trong khi đó thì giá thịt lợn trên thị trường vẫn cao (siêu thị vẫn bán giá khoảng 100.000 đồng/kg).

Trước tình hình đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương làm rõ nguyên nhân và có giải pháp khẩn trương khắc phục.

“Chúng ta đã bị dưa hấu mấy trận rồi, bây giờ đến thịt lợn, sắp tới còn bị cái gì nữa?”, Thủ tướng đặt vấn đề và cho rằng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là đúng hướng nhưng trước đó, cần xem xét thị trường tiêu thụ nào cho sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao đó, chứ không chỉ tập trung vào sản xuất mà không chú ý vấn đề tiêu thụ.

Chính sách “giải cứu lợn”: Chưa đến với người nuôi

Giá lợn nhúc nhích sau đợt vào cuộc kêu gọi giải cứu của các bộ, ngành vừa qua. Tuy nhiên, theo chuyên gia, ngành chăn nuôi lợn rơi vào thảm cảnh như hiện nay là do người nuôi thiếu liên kết, không cập nhật thông tin thị trường. Trong khi đó, khâu tổ chức phân phối, tiêu thụ còn yếu.

Không để xảy ra điểm nóng an ninh trật tự

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Nội vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo thực trạng tình hình và đề xuất giải pháp để lập lại trật tự, kỷ luật kỷ cương hành chính và không để tình trạng vi phạm trong công tác cán bộ, nhũng nhiễu, lợi ích nhóm tiếp diễn. An ninh trật tự, an toàn xã hội nói chung được giữ vững nhưng còn nảy sinh một số vụ việc như kích động giáo dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt là vụ việc ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội)… diễn biến phức tạp.

Thủ tướng đề nghị, tại phiên họp, bên cạnh chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân thì không để điểm nóng xảy ra trên phạm vi quốc gia là vấn đề cần thảo luận.

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo tóm tắt tình hình và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp đối với các ngành, các cấp, nhất là chính quyền cơ sở để Chính phủ thảo luận, thống nhất đưa vào Nghị quyết phiên họp.

“Không thể nói là coi trọng phát triển kinh tế mà coi nhẹ an ninh trật tự xã hội được”, Thủ tướng nêu rõ.

Chính phủ đang rất cần Bộ trưởng các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trọng yếu, kể cả khối sản xuất, khối văn hóa-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội… tập trung chỉ đạo quyết liệt để tạo bước chuyển rõ nét trong từng ngành, lĩnh vực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng nhấn mạnh.

Không để các đối tượng xấu lợi dụng sự việc ở Đồng Tâm

Trao đổi tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy chiều 25/4, ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định: “Không để các đối tượng cơ hội lợi dụng sự việc ở Đồng Tâm, Mỹ Đức để gây rối”.

Luân Dũng