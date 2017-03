Mô hình chống ngập bằng máy bơm "khủng" của Tập đoàn Quang Trung được cho là khó ứng dụng trong điều kiện thực tế của TP.HCM.

Sau hơn nửa năm kể từ ngày đề xuất, phương án chống ngập bằng hệ thống máy bơm công suất lớn với cam kết “không hết ngập không lấy tiền” của Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung (viết tắt Tập đoàn Quang Trung) bất ngờ rơi vào ngõ cụt khi Sở GTVT TP.HCM chính thức có ý kiến về thiết bị công nghệ này.

Nên chọn địa điểm khác

Trong văn bản vừa trình UBND TP, Sở GTVT TP cho rằng việc thí điểm chống ngập bằng hệ thống máy bơm do Tập đoàn Quang Trung đề xuất không nên triển khai thí điểm ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Theo Sở GTVT TP, công suất của máy bơm do Tập đoàn Quang Trung dự tính chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh từ 27.000 m 3 /giờ đến 96.000 m 3 /giờ là quá lớn, quá dư so với nhu cầu chống ngập của tuyến đường này. Trong khi đó, do hệ thống cống thoát nước nhỏ nên đường Nguyễn Hữu Cảnh chỉ cần máy bơm có công suất khoảng 9.410 m 3 /giờ.

Sở GTVT TP phân tích thêm: “Trong trường hợp đặt máy bơm của Tập đoàn Quang Trung mà không cải tạo hệ thống cống thoát nước của đường Nguyễn Hữu Cảnh (đang hư hỏng) thì cũng không giải quyết được tình trạng ngập của tuyến đường này”. Mặt khác, Sở GTVT TP cho rằng hiện TP đã chấp thuận cho Tập đoàn Tuần Châu nghiên cứu đề xuất dự án đại lộ ven sông Sài Gòn. Do đó nếu dự án này triển khai thì không thể lắp đặt máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Một cán bộ Sở GTVT TP cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi Sở GTVT TP đại diện cho TP.HCM tổ chức đoàn công tác tham quan mô hình chống ngập thu nhỏ của Tập đoàn Quang Trung tại tỉnh Quảng Ninh vào cuối tháng 2-2017. “Đây là ý kiến chung của cả đoàn công tác sau chuyến đi thực tế. Trên cơ sở đó, Sở GTVT TP tổng hợp báo cáo cho UBND TP xem xét quyết định” - vị này cho biết thêm.

Sau khi đưa ra những lý do không nên tổ chức thí điểm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh, Sở GTVT TP kiến nghị UBND TP nên giao cho trung tâm chống ngập TP cung cấp thêm thông tin để Tập đoàn Quang Trung tìm địa điểm khác thực hiện thí điểm mô hình chống ngập. Song Sở GTVT TP cũng lưu ý rằng với kích thước thiết bị của Tập đoàn Quang Trung rất lớn (chưa kể phần công trình ngăn nước phục vụ cho máy bơm) rất hạn chế ứng dụng trong điều kiện thực tế của TP.HCM.

Mô hình chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh thu nhỏ của Tập đoàn Quang Trung. Ảnh: CTV

Nhiều ý kiến trái chiều

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, người đại diện Tập đoàn Quang Trung cho biết trước khi đề xuất công ty đã tính toán và cân nhắc giải pháp phải đảm bảo các tiêu chí như tận dụng hệ thống cống cũ, hạn chế ảnh hưởng đến các công trình khác. Ngoài nhấn mạnh ưu thế của hệ thống máy bơm thông minh có thể hút được đất cát tắc nghẽn trong đường cống, phía Tập đoàn Quang Trung còn cam kết tự bỏ tiền ra chống ngập, khi nào đạt được hiệu quả mới lấy tiền.

Trước đề xuất trên, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc trung tâm chống ngập, cho biết trung tâm ủng hộ phương án chống ngập của Tập đoàn Quang Trung. Theo ông Công, mô hình bơm hút nước với công suất lớn như của Tập đoàn Quang Trung phù hợp để giải quyết tình trạng ngập úng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vì đây là khu vực trũng thấp, hệ thống thoát nước nhỏ hẹp.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi sau khi TP.HCM tổ chức đoàn đi tham quan thực tế, mô hình chống ngập của Tập đoàn Quang Trung tại Quảng Ninh, một thành viên trong đoàn công tác cho rằng mô hình này rất khó khả thi. Nguyên nhân là để hút được đất cát, rác trong đường cống phải dùng máy bơm công suất lớn, âm thanh phát ra cũng rất lớn. Do đó nếu đặt máy bơm ở nơi có nhiều khu nhà ở cao cấp trên đường Nguyễn Hữu Cảnh rất dễ bị người dân phản đối. Mặt khác, lượng nước bơm ra sông sẽ rất lớn, cần phải có đánh giá kỹ về tác động đến giao thông thủy và môi trường.

Hơn 472 tỉ đồng chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

Hiện Sở GTVT cũng đang tổ chức lấy ý kiến chuyên ngành về dự án chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh do Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 (gọi tắt là Khu 1, thuộc Sở GTVT TP) làm chủ đầu tư. Theo Khu 1, dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ được thực hiện theo hình thức tổng thầu chìa khóa trao tay. Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2018. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 472 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP.

tháng 9-2016, Tập đoàn Công ty Quang Trung đề xuất Thành ủy TP.HCM cho thực hiện dự án chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh bằng hệ thống máy bơm nước thông minh. Tập đoàn này cam kết “không hết ngập không lấy tiền”.