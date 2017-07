Cách chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM) chỉ vài bước chân, hẻm làm nail (móng) trên đường Lê Thánh Tôn đã tồn tại gần 10 năm nay, là địa chỉ làm đẹp quen thuộc của nhiều chị em phụ nữ.

Nằm tại số 136 Lê Thánh Tôn (quận 1), hẻm nail mang đậm nét văn hóa đặc trưng của Sài Gòn - nơi cuộc sống vẫn luôn sôi động, nhộn nhịp ngay cả trong các hẻm nhỏ, ngõ nhỏ.

Theo chia sẻ của người dân, tiệm nail đầu tiên xuất hiện tại đây khoảng 12 năm trước, chủ yếu phục vụ cho khách nước ngoài ghé thăm Sài Gòn và có nhu cầu "tân trang lại bộ móng" trong chuyến du lịch. Khi thấy kinh doanh tốt, nhiều tiệm nail khác bắt đầu được mở thêm, tạo thành một con hẻm làm nail đặc trưng.

Cả con hẻm dài chưa tới 100 m nhưng có khoảng 6-7 tiệm nail nằm san sát nhau, mỗi tiệm có diện tích chỉ vài mét vuông, người làm nail và khách hàng ngồi tràn cả ra đường đi.

Tuy có diện tích nhỏ nhưng các tiệm nail ở đây vẫn thu hút rất nhiều khách hàng, không chỉ người ngoại quốc mà còn cả khách bản địa, do giá dịch vụ tương đối mềm so với những salon ở mặt tiền trong khu vực. Chi phí cho một lần cắt, sơn cho một bộ móng cả tay và chân chỉ từ 50.000 đồng. Các dịch vụ làm đẹp khác cũng có chi phí phải chăng so với mặt bằng chung tại trung tâm thành phố.

Điều thu hút nhiều chị em người Việt ghé thăm nơi đây còn vì tay nghề làm móng khéo léo của các thợ nail. Chị Thúy Quyên, thợ làm nail ở đây, chia sẻ: "Tôi làm đã được 8 năm. Làm nail coi vậy chứ không đơn giản là cầm kềm và cắt móng, mà phải đi học nghề trong 2 năm về kỹ thuật cắt, vẽ móng, an toàn vệ sinh, cấu trúc tay,... Ngoài ra, tôi còn phải lên mạng học thêm các kiểu vẽ móng mới để theo kịp thị hiếu của khách hàng."

Chị Nguyễn Ngọc Mỹ Anh sống tại Hà Nội, nhưng mỗi tháng khi vào Sài Gòn công tác, chị đều ghé hẻm nail để làm móng. Chị chia sẻ thích làm móng ở đây vì thợ khéo, nhiệt tình, giá phải chăng. Chị làm nhiều lần nên trở thành khách quen, mỗi lần đến có thể tâm sự được nhiều chuyện với thợ nail.

Ngoài việc thông thạo tay nghề, thợ làm nail còn phải luôn giữ thái độ vui vẻ, niềm nở và sẵn sàng "tám" đủ thứ chuyện trên đời để làm khách hàng thoải mái, thư giãn và ghé lại vào những lần sau. Thông thường, cứ 100.000 đồng của khách, thợ nail được nhận 60.000 đồng và chủ tiệm nhận 40.000 đồng.

Ngoài các kiểu làm nail truyền thống như cắt móng, cắt da, các tiệm còn có thêm nhiều dịch vụ mới như sơn gel, đắp bột, đính hạt, vẽ móng,... với chi phí cao hơn. Thậm chí, các tiệm còn làm hẳn catalogue với các mẫu mới cập nhật liên tục để khách hàng thoải mái lựa chọn.

Sơn làm móng với màu sắc đa dạng và bắt mắt. Theo một chủ tiệm nail, gần đây, để theo kịp trào lưu, sơn móng thường được nhập về từ Hàn Quốc.

Điều thú vị tại đây, là dịch vụ không chỉ được mặc định dành cho phái đẹp mà còn cho cả nam giới. Ông Mando (người Brazil) cho biết ông thường đi cùng vợ (người Việt Nam) đến đây làm nail hai tuần một lần. Ông cảm thấy thư giãn khi được các nhân viên chăm sóc cho bộ móng của mình và còn được massage chân.

Đi kèm với hệ thống các cửa hàng làm nail, tại đây còn có các tiệm bán mỹ phẩm, đa số là các sản phẩm chăm sóc móng, da và tóc được nhập ngoại. Đây cũng là địa chỉ mua mỹ phẩm quen thuộc của những chị em ở khu trung tâm thành phố.

Do nằm ở khu trung tâm sầm uất, sát chợ Bến Thành nên chi phí thuê mặt bằng không rẻ: từ 7 triệu đồng cho mỗi kiot vài mét vuông. Mỗi tháng, sau khi trừ hết chi phí, bình quân một tiệm nail còn lãi chưa đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, họ vẫn làm vì "thích làm nghề này" và "đã là cái nghề rồi, bỏ không được."

Liêu Lãm