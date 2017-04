Dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong teaser trailer chính thức của Thor: Ragnarok nhưng nhân vật mới Hela do nữ diễn viên Cate Blanchett thủ vai đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Teaser trailer chính thức đầu tiên của Thor: Ragnarok, phần thứ 3 trong loạt phim siêu anh hùng về vị thần sấm sét vừa được hãng Marvel tung ra. Trong đoạn trailer này, đáng chú ý nhất chính là nhân vật mới Hela do nữ diễn viên Cate Blanchett thủ vai, kẻ đã dùng tay không bóp bể búa thần Mjonir khiến người xem kinh ngạc. Vậy Hela là ai? Nhât vật này có liên hệ gì với Thor và các vị thần xứ Asgard?

Sự xuất hiện ấn tượng của Hela trong phần mở đầu teaser trailer.

Theo nguyên gốc thần thoại Bắc Âu, Hel (hay Hela) là con gái út của thần lừa bịp Loki với một nữ nhân khổng lồ Jotunheim (kẻ thù của các vị thần). Cô có gương mặt xinh đẹp nhưng đôi chân lại đen đúa và gớm ghiếc. Odin, thần tối cao lo sợ mối nguy hại do những đứa con của Loki đem lại, nên đã đày chúng tới những vùng xa xôi hẻo lánh nhất của 9 thế giới. Hel bị Odin tống xuống địa ngục, cõi u minh dành cho linh hồn người chết, và bị bắt cai quản chốn này. Từ đó, địa ngục được gọi là vùng đất “Hel” theo tên của cô (trong tiếng Anh ngày nay, từ “Hell” - địa ngục cũng bắt nguồn từ cái tên này). Hel cũng đóng vai trò quan trọng trong sự kiện Ragnarok - ngày tận thế của các vị thần Bắc Âu.

Cùng với sự ra đời của nhân vật Thor và bộ truyện tranh lấy chủ đề thần thoại Bắc Âu, Nữ thần chết Hel cũng được hãng Marvel cho ra mắt vào năm 1964 dưới tên “Hela”. Dù vậy, gốc gác của cô có một chút thay đổi so với bản gốc - Hela không hẳn là con của Loki trong hiện tại, mà là con gái của Loki “kiếp trước”. Cô vẫn giữ vai trò chúa tể địa ngục, và trở thành một trong những đối thủ sừng sỏ nhất của cả thần tối cao Odin lẫn thần sấm Thor. Những âm mưu của Hela luôn nhằm mục tiêu xóa sổ Asgard, kèm theo đó là đoạt lấy linh hồn của Odin và Thor đem về cõi chết.

Trong các sản phẩm truyện tranh của Marvel, Hela thường xuất hiện với trang phục bó sát màu xanh lục thẫm, đầu đội mũ có nhiều sừng nhọn hoắt. Đây cũng là một trong hai tạo hình của nhân vật này trong trailer vừa ra mắt. Ngoài ra, nhà sản xuất phim còn thêm vào một tạo hình thứ hai, trong đó Hela không đội mũ mà để tóc xõa, da trắng toát, quanh mắt là quầng đen hắc ám. Chi tiết vị nữ thần chết đơn độc tấn công xứ Asgard, một tay quét sạch quân lính trong trailer càng khẳng định sức mạnh và sự tàn độc ở nhân vật này.

Chi tiết vị nữ thần chết đơn độc tấn công xứ Asgard, một tay quét sạch quân lính trong trailer càng khẳng định sức mạnh và sự tàn độc ở nhân vật này.

Người thủ vai Hela trong Thor: Ragnarok không ai khác chính là nữ diễn viên tài năng người Úc - Cate Blanchett. Với gần 30 năm hoạt động trong nghề diễn, Cate hiện là một trong những gương mặt được đánh giá cao nhất Hollywood hiện nay. Cô là chủ nhân của hai giải Oscar danh giá, cùng nhiều giải thưởng khác như Quả Cầu Vàng, BAFTA,… Thor: Ragnarok không phải là lần đầu Cate Blanchett thử sức với dòng phim hành động kỳ ảo, bởi trước đó, cô từng sắm vai tiên nữ Gladriel trong hai series Chúa Nhẫn và Người Hobbit. Việc Cate tham gia đóng Thor: Ragnarok sẽ càng tăng danh tiếng cho dàn diễn viên của loạt phim này, vốn đã rất chất lượng nhờ những tên tuổi như Anthony Hopkins hay Natalie Portman (đều là chủ nhân của nhiều Oscar).

Sau Guardian of the Galaxy Vol. 2 thì Thor: Ragnarok chính là “quả bom” thứ 2 của Marvel trong năm 2017 này. Bộ phim đánh dấu sự chuyển mình của MCU (vũ trụ điện ảnh Marvel) trước trận chiến cuối cùng Avengers: Infinity War vào năm sau. Phim do đạo diễn Taika Waititi cầm trịch, có sự góp mặt của Chris Hemsworth, Idris Alba, Tom Hiddleston, Jeff Goldblum, Anthony Hopkins, Cate Blanchett,… và dự kiến ra mắt ngày 27/10/2017.

Teaser trailer của phim.

Luke