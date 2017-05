Kiểu in hoa bản to luôn mang đến một cảm giác choáng ngợp, sang trọng hơn hẳn cho người mặc.

Sao phải mặc mỗi trắng đen, khi ngoài kia còn nhiều họa tiết cực đẹp và sang?

Khi mua sắm thời trang, rất nhiều quý cô có thói quen trung thành với những item đơn giản, đơn sắc như trắng hoặc đen với ý nghĩ đó sẽ là sự lựa chọn an toàn, ít lỗi mốt nhất. An toàn thì không sai, nhưng chưa phải sự lựa chọn tốt nhất!

Hè năm nay, thay vì trắng đen, bạn thử làm quen với các họa tiết khác xem sao. Dưới đây là 5 họa tiết vừa đẹp vừa sang chảnh, khiến bạn nổi bật trên phố đông và hơn hết, có mặc đi mặc lại mỗi năm cũng không hề chán mắt!

1. Kẻ ngang

Kẻ ngang sở hữu một sức mạnh vượt thời gian, được chứng minh bằng tần suất xuất hiện đều đặn từ năm này qua năm khác, từ mùa này qua mùa khác. Giờ đây, người ta không gọi kẻ ngang là một kiểu mốt hay xu hướng nữa, bởi vì trong tiềm thức, đây là kiểu họa tiết không cần đếm tuổi, cũng chẳng cần gọi ra lịch sử cũng đủ biết nó có khả năng ứng dụng vô địch đến thế nào!

2. Hoa bản lớn

Nếu những trang phục in hoa nhỉ li ti luôn được coi là dễ mặc thì hoa bản to lại kén người hơn một chút. Bù vào đó, kiểu in hoa bản to mang đến một cảm giác choáng ngợp, sang trọng hơn hẳn cho người mặc. Với những ai đã quen với trang phục in hoa to, chắc chắn họ sẽ không còn mặn mà với kiểu hoa nhí xinh xinh, bởi họ cho rằng đó là kiểu họa tiết chỉ hợp mặc nhà hay mặc đi chợ thay vì xuống phố.

3. Gingham

Những đường kẻ huyền ảo và đều đặn đan xen trên nền trắng chủ đạo hay còn gọi là họa tiết “gingham” được nhiều người đẹp ưa chuộng từ những năm 50,60 của thế kỷ trước. Từ đó cho đến nay, chưa khi nào kiểu họa tiết thanh lịch này mất đi vị thế trong cuộc chiến thời trang luôn ồ ạt vô vàn xu thế. Ẩn hiện dưới nhiều thiết kế, song thường gặp nhất là áo sơ mi hoặc váy liền, họa tiết gingham mang đến cho người mặc vẻ đẹp vừa cổ điển vừa kiêu sa, giống như các quý cô của nửa thế kỷ trước.

4. Ngôi sao

Cộng đồng người yêu hai màu trắng đen chắc chắn không thể bỏ qua họa tiết ngôi sao kinh điển bởi họa tiết này cực kỳ dễ phối đồ, nhất là khi được kết hợp giữa hai màu trắng và đen. Có thể bạn từng không mặn mà với họa tiết đáng yêu này cho lắm, nhưng chớ coi thường, bởi đây được dự đoán sẽ là họa tiết “đinh” của mùa hè năm nay!

5. Chấm bi

Nhìn ngắm những người mặc đồ chấm bi, chúng ta luôn có cảm giác vô cùng dễ chịu. Vì sao vậy? Thật khó lý giải, chỉ biết rằng họa tiết chấm bi hàng thập kỷ qua vẫn có một sức hút khó cưỡng đối với nhiều tín đồ. Chúng đơn giản, nhưng không hề mờ nhạt. Chúng dễ mix match, nhưng không tạo ra sự nhàm chán. Có quá nhiều lý do hợp lý để khiến chấm bi trở thành một trong những họa tiết yêu thích nhất của mọi cô gái!