Công an TP.Hải Phòng hôm nay đã thông tin ban đầu về vụ việc nữ sinh N.T.A (SN 1999, ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) tự tử bằng thuốc diệt cỏ .

Theo đó, ngày 14/3, T.A uống thuốc diệt cỏ để tự tử tại nhà và được gia đình đưa đi BV cấp cứu, 2 ngày sau T.A tử vong.

Nhận được tin, Công an huyện Kiến Thụy phối hợp VKSND huyện Kiến Thụy và các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra. Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định, do T.A có những trục trặc trong quan hệ tình cảm với hai thanh niên tên Tr và Th.

Tuy nhiên, theo Công an Hải Phòng, qua các tài liệu thu thập được và thư gửi cha mẹ (thư tuyệt mệnh) thể hiện: N.T.A không bị sự ép buộc nào.

Thông tin nữ sinh Hải Phòng tự tử gây xôn xao dư luận

Nội dung bức thư tuyệt mệnh

Cái chết đau đớn của nữ sinh Nguyễn Thị T.A, đang học sinh lớp 12A trường THPT Kiến Thụy uống thuốc cỏ tự tử vì nghi bị "ép" quan hệ đang khiến dư luận xôn xao.

Chị Nguyễn Thị Thu H. (cô ruột T.A) cho biết, trong quá trình nằm viện sau khi uống thuốc diệt cỏ tự tử, cháu gái chị đã có những lời trăng trối qua file ghi âm, đồng thời để lại một lá thư tuyệt mệnh.

"Hai ngày cuối đời sau khi uống thuốc, những cơn đau hành hạ cháu rất nhiều vì thuốc diệt cỏ ăn sâu vào cơ thể, phá nội tạng. Cháu đau nhiều nhưng cháu vẫn tỉnh táo, nhìn cháu mà tôi đau đớn vô cùng" - lời chị H.

Theo chị H., T.A giấu mọi chuyện không nói cho bất kỳ ai trong gia đình. Mãi đến khi biết mình không thể sống nữa T.A. để lại thư tuyệt mệnh và những lời trăng trối cuối cùng.

Chị H. kể: "Lúc tỉnh táo cháu kể, trước ngày xảy ra sự việc 2 hôm (12/3) Th. rủ đi xem phim, sau đó chở vào nhà nghỉ và không nhớ nhà nghỉ tên gì. Khi đó T.A. phản ứng thì bị Th. đe dọa. Sau khi bị ép quan hệ xong cháu về nhà không ăn uống gì nhưng cũng không nói với ai vì xấu hổ.

Cháu có nhắn tin cho Tr. là bạn trai đã bỏ vào Nam thì nhận những lời chửi bới. Những tin nhắn đó tôi đều đọc được, có lẽ vì thế mà cháu uất ức quá tìm đến cái chết".

Trong đoạn ghi âm phút cuối đời của con gái, theo chị X (mẹ của nữ sinh) cho biết, T.A. đã đau đớn nói sau khi sự việc xảy ra vì xấu hổ nên không dám chia sẻ với ai.

"Lúc đó, T.A. nói "Con yêu anh Tr., Tr. vẫn còn yêu con", rồi nói thêm "sau khi Tr. biết chuyện con xấu hổ, con nhơ bẩn, con chỉ căm thù Th. thôi", chị X. thuật lại.

Theo Đại úy Nguyễn Duy Khánh, Phó Đội trưởng Đội điều tra hình sự (Công an huyện Kiến Thụy), đơn vị có tiếp nhận là thư tuyệt mệnh và ghi âm lời trăng trối của nữ sinh trước khi qua đời.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các nghi vấn về cái chết của nữ sinh T.A.

Nhị Tiến