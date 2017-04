Báo chí Nhật Bản sáng 16/4 đã tiết lộ những góc khuất của nghi phạm Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, bị bắt giữ do bị tình nghi sát hại bé Lê Thị Nhật Linh tại thành phố Matsudo, tỉnh Chiba.

Nghi phạm Yasumasa Shibuya (trái) được áp giải tới đồn cảnh sát ở Abiko, tỉnh Chiba ngày 14/4. Ảnh: The Japan News/TTXVN

Theo người dân địa phương, Shibuya được coi là một nhân vật có tên tuổi tại địa phương. Ngoài tòa chung cư bốn tầng mà đối tượng đang sống ở tầng 4 được thừa kế từ bố mẹ, Shibuya còn sở hữu nhiều bất động sản khác. Một phụ nữ nội trợ sống gần đó cho biết, với khối tài sản đó nên Shibuya không phải làm việc để lo cho cuộc sống.

Một bạn học của Shibuya thời trung học cho biết tên gọi thời trung học của Shibuya là “Shibu” và nhớ lại những lời nói của Shibuya tỏ vẻ coi thường bạn bè thời điểm đó. Theo người này, vì Shibuya luôn tự cho mình giỏi giang nên các bạn cùng học không thích Shibuya. Nghi phạm tiếp tục học lên trường cấp III công lập tại Chiba, sau khi tốt nghiệp đã làm việc bán thời gian tại một nhà hàng ăn uống trong khoảng một năm cho đến khi được thừa kế tài sản từ cha mẹ.

Một số người quen biết Shibuya từng tiết lộ rằng nghi phạm thích tạp chí, truyện tranh dành cho người lớn có hình thiếu nữ khỏa thân, theo người này, Shibuya dường như là người có khuynh hướng “thích trẻ con”.

Tuy nhiên, đối với các bé gái học tại trường tiểu học Mutsumi, nơi bé Linh theo học, Shibuya được các bé nhớ đến với khuôn mặt tươi cười, thái độ thân thiện, niềm nở. Một bé gái học cùng trường với cháu Linh nói rằng ấn tượng của em về Shibuya là một người tốt bụng và thú vị. Một bé gái khác cho biết vì Shibuya ngày nào cũng làm công việc đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh nên tất cả các bé gái đến trường đều biết Shibuya và coi đó là một “người ông thân thiện”. Tuy nhiên, trái lại, với các bé trai, Shibuya tỏ ra nghiêm khắc và thường khiển trách.

Một phụ nữ là thành viên của hội phụ huynh cho rằng Shibuya là một kẻ đa nhân cách.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường khu vực phát hiện thi thể bé Nhật Linh ở Abiko ngày 27/3. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trước đó, truyền thông Nhật Bản dẫn lời các điều tra viên cho biết kết quả xét nghiệm ADN của Shibuya trùng khớp với mẫu ADN thu được tại hiện trường phát hiện xác bé Nhật Linh. Ngoài ra, đúng vào đêm bé Linh bị mất tích, camera an ninh tại khu vực xung quanh nơi tìm thấy bé Linh đã ghi lại hình ảnh của một trong hai ô tô mà nghi phạm sở hữu. Cảnh sát đang điều tra lộ trình ô tô của nghi phạm vào thời điểm đó. Trước đó, trong lần thẩm vấn tự nguyện trước khi bị bắt, Shibuya đã khai báo lộ trình lái xe ô tô ngày 24/3 khác hẳn với hình ảnh mà camera an ninh thu được. Nguồn tin điều tra cho biết vào tối 24/3, ô tô của nghi phạm cũng không đỗ ở vị trí thường lệ.

Cảnh sát cho biết vào trưa ngày 24/3, tại khu vực gần nơi tìm thấy cặp đi học của bé Linh, các camera an ninh đã thu được hình ảnh xe ô tô nhỏ hơn (so với chiếc ô tô mà nghi phạm thường sử dụng) nhiều lần đi lại tại khu vực này. Ngoài ra, vào tối 24/3, camera an ninh cũng ghi được hình ảnh chiếc xe này ở gần khu vực tìm thấy thi thể bé Linh.

Giáo viên trường Mutsumi xác nhận Shibuya đã không tham gia hoạt động tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh như thường lệ vào sáng 24/3. Vào tối 24/3, xe ô tô nhỏ của nghi phạm cũng không có trong bãi đỗ xe và đối tượng này cũng không tham gia tìm kiếm bé.

Theo cảnh sát, với vai trò là tình nguyện viên đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, Shibuya đã chọn vị trí đứng tại một ngã ba gần trường học. Cảnh sát nghi ngờ nhờ công việc này, Shibuya đã thường xuyên tiếp cận bé Linh và nắm rõ việc bé Linh thường đi học một mình. Một người dân địa phương cho biết từng nhìn thấy Shibuya đứng hút thuốc nghỉ ngơi tại một tuyến đường vắng gần bãi đỗ xe sau khi làm xong công việc đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh.

Theo báo chí Nhật Bản, khoảng 7h sáng ngày 16/4, cha mẹ của bé Lê Thị Nhật Linh đã có mặt tại Nhật Bản. Phát biểu với các phóng viên tại sân bay, anh Lê Anh Hào, bố bé Linh nói rằng cho đến bây giờ vẫn chưa thể khẳng định ai là thủ phạm gây ra vụ việc đau lòng với bé Linh và bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng Nhật Bản sớm tìm ra thủ phạm để xét xử nghiêm minh theo pháp luật Nhật Bản”.

TTXVN/Tin Tức