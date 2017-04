Theo Công an Q. Bình Thạnh (TP.HCM), nguyên nhân ban đầu của vụ việc đập phá phòng trọ bắt nguồn từ tranh chấp đất đai.

5 phòng trọ bị đập tan hoang

Liên quan đến vụ việc “Giang hồ đập phá tan hoang 5 phòng trọ, đánh trung úy CSGT chảy máu đầu”, thông tin mới nhất từ thượng tá Dương Ngọc Danh, Phó trưởng Công an Q. Bình Thạnh cho biết không có chuyện có người thuê 20 giang hồ kéo đến đập phá dãy nhà trọ tại đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh.

Theo thượng tá Danh, sự việc xảy ra vì tranh chấp đất đai do bên này xây nhà lấn sang phần đất của người bên kia. Không giải quyết được nên người nhà kéo nhau đến phá phần tường bị lấn chiếm chứ không có chuyện giang hồ được thuê đến phá nhà dân.

Về sự việc trên, Công an P.13 đã chuyển hồ sơ vụ nhóm 20 người đập phá nhà trọ, đánh CSGT lên Công an Q. Bình Thạnh thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

“Về trung úy CSGT Đỗ Quang Hưng bị đánh chảy máu, Công an sẽ tiến hành trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật để có cơ sở xử lý những người liên quan”, một nguồn tin cho hay.

Trong khi đó, anh Đỗ Quang Hưng (cán bộ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM) khẳng định không có chuyện mâu thuẫn đất đai giữa lô đất của mẹ anh là bà Lương Thị Nhàn với lô đất bên cạnh.

“Đất của mẹ tôi có giấy tờ đầy đủ và xưa nay không có mâu thuẫn với lô đất bên cạnh. Nếu có thì phải có đơn gửi UBND và bên UBND P.13 đã xuống giải quyết rồi nhưng việc này không có”, anh Hưng nói.

Anh Hưng bị nhóm côn đồ đánh chảy máu đầu

Về nhóm đối tượng hơn 20 người đập phá nhà trọ, anh Hưng nghi ngờ là nhóm giang hồ vì anh thấy rất nhiều đối tượng lạ mặt, có thể vừa là giang hồ vừa là thợ xây ở đâu tới. Trước khi xảy ra vụ việc, anh Hưng và gia đình đã bị các đối tượng hăm dọa.

Như trước đó Infonet đã thông tin, 5 phòng trọ của mẹ anh Hưng bị đập phá tan hoang. Trong khi anh Hưng cùng công an, chính quyền P.13 xuống hiện trường - nơi có 20 người đập phá phòng trọ thì anh Hưng bị côn đồ đánh chảy máu đầu.

Nguyễn Tuấn