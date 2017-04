Đến sáng 26/4, Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân nàng dâu xô ngã mẹ chồng dẫn đến tử vong.

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) – Công an tỉnh Quảng Nam cho thấy, Nguyễn Thị Kiều Loan (SN 1984) là con dâu bà Phan Thị Th. (SN 1951), theo đạo phật và hành nghề bói toán nên cuộc sống giữa Loan và bà Th. thường xuyên xảy ra mâu thuẫu, cãi vã.

Hiện trường vụ án

Khoảng 15h ngày 23/4, anh Lê Minh C. (SN 1971, chồng Loan) thấy mẹ và vợ tiếp tục xảy ra to tiếng với nhau nên người đàn ông này la mắng và đuổi đánh Loan. Sau đó anh C. bỏ đi khỏi nhà.

Sau khi anh C. đi, bà Th. và Loan vẫn tiếp tục cãi vã rồi dùng đá ném vào người nhau, Loan có ném trúng vào đầu bà Th. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, bà Th. cầm 1 con dao qua nhà Loan để rượt đuổi con dâu. Lúc này, Loan bỏ chạy, bà Th. cầm dao về nhà mình.

Tuy nhiên, bà Th. sau đó lại qua nhà Loan và ngồi lên trên bàn - nơi cô con dâu hành nghề xem bói khiến Loan bực tức và dùng tay kéo bà Th. ra khỏi nhà.

Khi kéo bà Th. ra đến cổng ngõ, Loan đẩy mẹ chồng ra khỏi cổng khiến bà Th. ngã ngửa và đập đầu vào cửa. Sau cú va chạm này, bà Th. bất tỉnh. Thấy vậy, Loan cùng các con đưa bà Th. về nhà và gọi điện thoại cho con gái bà Th. đưa mẹ đến bệnh viện nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo kết quả khám nghiệm, bà Th. bị sưng nề đỉnh chẩn phải, vỡ, nứt, hở hộp sọ đỉnh chẩn dẫn đến tử vong. Hiện vụ việc đã được PC45 bàn giao cho Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tam Thanh