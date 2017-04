Theo Công an tỉnh Long An, ông Lê Thanh Liêm (nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An) không được xuất cảnh vì có liên quan đến một vụ việc mà Cảnh sát kinh tế đang điều tra, trong khi đó, ông Liêm khẳng định, hoàn toàn bất ngờ với việc bị "chặn" xuất cảnh này.

Sáng 10.4, lãnh đạo Công an tỉnh Long An xác nhận, Công an tỉnh có đề nghị Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an không giải quyết xuất cảnh cho ông Lê Thanh Liêm vì ông Liêm được cho là có liên quan đến một vụ việc mà Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ (PC46) Công an tỉnh đang điều tra đến một số trách nhiệm cá nhân tại Sở Y tế Long An.

Vụ án mà Cảnh sát kinh tế đang điều tra có liên quan đến sai phạm trong thực hiện gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh thuộc công trình Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Giám định pháp y, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm do Sở Y tế tỉnh Long An làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Minh Sáng, người phát ngôn của Công an tỉnh Long An cho biết: "Về việc 4 gói thầu liên quan đến nguyên giám đốc Sở Y tế là ông Lê Thanh Liêm cơ quan điều tra đang xác minh. Để phục vụ cho quá trình điều tra, Công an tỉnh Long An đã gửi công văn đề nghị tạm cấm xuất cảnh đối với ông Liêm vào giữa tháng 3. Tuy nhiên, sự việc cụ thể thế nào cơ quan điều tra đang xác minh, khi nào có thông tin chính thức chúng tôi sẽ thông tin chi tiết".

Liên quan đến vụ việc này, cuối tháng 8.2016, UBND tỉnh Long An ra quyết định thanh tra, chỉ đạo Sở Nội vụ tỉnh tham mưu việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với giám đốc Sở Y tế tỉnh trong việc lập, thẩm định hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, giám sát, thanh toán khối lượng, thay đổi thiết bị, quản lý, sử dụng chưa đạt yêu cầu trong việc thanh toán cho nhà thầu cao hơn thực tế số tiền hơn 735 triệu đồng tại 4 công trình trên.

Theo quyết định thanh tra này, Sở Y tế Long An phải kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân thuộc quyền quản lý tổ đấu thầu do để xảy ra sai phạm trong việc lập thẩm định hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, ký hợp đồng không đúng người đại diện pháp luật; đồng thời thu hồi số tiền hơn 35 triệu đồng do thanh toán dung lượng ổ cứng lưu trữ sai so với hợp đồng, thanh toán thừa khối lượng dây mạng; chịu trách nhiệm trong việc đồng ý thay đổi xuất xứ bốn loại thiết bị không điều chỉnh giá, dẫn đến thanh toán cho nhà thầu cao hơn thực tế chênh lệch số tiền hơn 700 triệu đồng.

Sau khi có kết luận thanh tra, ông Lê Thanh Liêm đã có văn bản gửi UBND tỉnh khiếu nại về các sai phạm liên quan trong kết luận.

Đến tháng 11.016, Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tại Long An cũng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy Long An chỉ đạo các cơ quan liên quan trong tỉnh điều tra làm rõ một số sai phạm.

Về việc không được xuất cảnh, ông Lê Thanh Liêm cho biết: "Đến nay tôi vẫn chưa nhận được thông tin nào từ phía cơ quan điều tra về việc có liên quan đến những gói thầu của Sở Y tế Long An đang bị thanh tra. Việc bị cấm xuất cảnh tôi cũng khá bất ngờ và không hiểu nguyên nhân từ đâu. Hiện tôi đã liên hệ với lãnh đạo Công an tỉnh Long An để tìm hiểu sự việc, đồng thời sẽ yêu cầu Công an Long An phải giải thích rõ về vấn đề này để khôi phục lại uy tín, danh dự cho mình".

Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Long An đồng ý cho ông Lê Thanh Liêm được nghỉ phép đi du lịch.

Trước đó, tối 8.4, khi ông Lê Thanh Liêm tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) làm thủ tục đi Osaka (Nhật Bản) trên chuyến bay VN320 của Hãng hàng không VN lúc 23h40 thì bị Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất “lập biên bản chưa giải quyết xuất cảnh đối với ông Lê Thanh Liêm” theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An.

Trước đó, vào ngày 7.4, UBND tỉnh Long An có văn bản gửi đến Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh về việc đồng ý cho ông Lê Thanh Liêm được nghỉ phép năm 2017 để đi du lịch tại Nhật Bản, thời gian từ ngày 9 - 14.4, kinh phí do cá nhân tự túc. Văn bản này do ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ký. Văn bản này được xem xét theo đề nghị của Sở Y tế (ngày 29.3) và đề xuất của Sở Ngoại vụ (ngày 4.4) về việc cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài.

Vụ việc sẽ tiếp tục được thông tin.

Theo P.V (Dân trí)