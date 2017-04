Ban tổ chức "I Can Do That" đã chính thức công nhận việc Đàm Vĩnh Hưng không chịu ngồi ghế nóng cùng Phương Thanh là có thật

Mới đây, show truyền hình "I Can Do That - Bạn có thể" đã khiến dư luận đưa ra nhiều ý kiến trái chiều khi đưa ra những tin đồn xoay quanh mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh. Mr. Đàm ngay sau đó đã đáp trả mạnh mẽ rằng anh không bao giờ muốn đạp đổ chén cơm của người khác, còn phía Phương Thanh thì cho rằng mình hoàn toàn có thể hợp tác cùng Đàm Vĩnh Hưng trên khía cạnh công việc.

Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh bỗng dưng "dính" vào lùm xùm chèn ép

Chính những thông tin đưa ra nhỏ giọt và thiếu chính thức từ ba phía Ban tổ chức - Đàm Vĩnh Hưng - Phương Thanh khiến cho dư luận càng thêm tò mò. Tuy nhiên, mới đây Ban tổ chức chương trình "I Can Do That - Bạn có thể" đã đưa ra thông tin chính thức, trong đó đáng lưu ý là yêu cầu từ phía Đàm Vĩnh Hưng đối với chương trình. Theo đó nam ca sĩ có 2 lưu ý chính :

- Nếu chỉ ngồi cùng Phương Thanh 1,2 số thì đồng ý. Nhưng ngồi xuyên suốt tất cả các số gameshow thì Đàm Vĩnh Hưng xin rút lui.

- Yêu cầu bổ sung trong hợp đồng: BGK ngồi cùng Đàm Vĩnh Hưng phải được sự chấp thuận của Đàm Vĩnh Hưng.

Những yêu cầu từ phía Đàm Vĩnh Hưng không được Ban tổ chức chương trình "I Can Do That" chấp thuận.

Có thể thấy, yêu cầu từ phía Mr. Đàm khá rõ ràng, thể hiện ra quan điểm cá nhân của anh. Đặc biệt là yêu cầu không làm việc với ca sĩ Phương Thanh một cách lâu dài. Phía Ban tổ chức chương trình "I can Do That - Bạn có thể" cho biết do không thống nhất được quan điểm nên đã dừng hợp tác trước ngày họp báo 5.4.2017.

Đây không phải là lần đầu hai ca sĩ này dính "tin đồn" xích mích. Năm 2014 Phương Thanh từng "tố" Đàm Vĩnh Hưng dùng bùa ngải để làm hại chị. Sau đó lại tới vụ việc "Chị Chanh" bóng gió về Đàm Vĩnh Hưng qua scandal của Siu Black.

Phương Thanh nặng lời tố đích danh Mr.Đàm

Từng một thời thân thiết, nhưng Mr. Đàm và Phương Thanh dần "cạch mặt" sau những scandal bí ẩn không có lời giải