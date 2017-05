Xác ướp (The Mummy) phiên bản 2017 không chỉ mở ra một mảng văn hóa của Ai Cập mà còn cho thấy công nghệ điện ảnh trong thời đại mới với diễn xuất đỉnh cao của tài tử điển trai Tom Cruise.

'The Mummy' đánh dấu sự trở lại màn ảnh của tài tử Tom Cruise trong mùa hè này

Bản gốc của loạt phim lần đầu tiên khởi chiếu vào năm 1932 và được phát triển thành sê ri dài hơi nhưng luôn ăn khách. Sau nhiều phần phim, bản reboot của Universal sắp ra mắt vào năm 2017 được xem là tác phẩm đầu tiên trong lịch sử mà trùm xác ướp do nữ giới hóa thân.

Ghế đạo diễn của tác phẩm được giao cho Alex Kurtzman, nhà sản xuất được biết đến với các loạt phim Star Trek, Now You See Me, Limitless, Transformer... Trong khi đó, kịch bản phim được chấp bút bởi hai biên kịch kỳ cựu: Jon Spaihts từng viết kịch bản Prometheus (2012) và Christopher McQuarrie của Mission: Impossible - Rogue Nation (2015). Sự hội ngộ của một biên kịch chuyên trị dòng phim bí ẩn và người còn lại là bậc thầy của các cảnh phim hành động hứa hẹn sẽ kết hợp nhuần nhuyễn được hai yếu tố này trong phim.

Và Tom Cruise chính là tên tuổi được "chọn mặt gửi vàng" cho tác phẩm bom tấn này. Ở Hollywood, không ai hoài nghi về việc hóa thân của ngôi sao điển trai này với dòng phim hành động nói riêng và điện ảnh nói chung. Những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Tom Cruise luôn mang lại doanh thu khủng, như loạt phim Mission Impossible (2,77 tỉ USD), Jack Reacher (380 triệu USD) hay Edge of Tomorrow (370 triệu USD),... Đến với Xác ướp, anh hứa hẹn sẽ mang tới những pha rượt đuổi nghẹt thở và những màn chiến đấu cận cảnh đẹp mắt trong tác phẩm mới này. Như thường lệ, nam tài tử luôn có quyền thực hiện trên phông nền xanh nhưng anh tiếp tục từ chối bởi luôn mong muốn cống hiến những pha hành động thật sự mãn nhãn cho người hâm mộ. Trong trailer mới nhất, cảnh quay trên máy bay được Tom Cruise trực tiếp thực hiện trong môi trường không trọng lực để đem lại cho khán giả cảm giác chân thật nhất về sự sống - chết trước mắt.

Tom Cruise phong độ ở tuổi 55

Vào năm 1994, nam tài tử từng hóa thân thành ma cà rồng trong bộ phim tâm lý - kinh dị Interview with the Vampire. Mười năm sau, tức 2004, anh còn tìm kiếm cơ hội trở thành người sói - kẻ săn ma cà rồng trong bộ phim Van Helsing nhưng rất tiếc không thành công (vai diễn sau đó thuộc về Hugh Jackman). Đến tận năm 2016, khi nhận lời mời từ đạo diễn Alex Kurtzman cho bộ phim Xác ướp, Tom mới có cơ hội trở góp mặt với một bộ phim quái vật, lại là thể loại hành động anh yêu thích. Đây rất có thể sẽ là một bước phát triển mới trong sự nghiệp của anh cũng như mang tới một làm gió mới cho các tín đồ điện ảnh. Theo tiết lộ từ đạo diễn Alex Kurtzman, Tom vô cùng hào hứng và nghiêm túc khi được góp mặt trong bộ phim.

Mới đây, nhà sản xuất tung ra trailer mới với nhiều chi tiết kịch tính, thú vị. Mở đầu trailer là cảnh nhân vật Nick Morton (Tom Cruise) đang ngồi trên chiếc máy bay, rồi bất thình lình chiếc máy bay bị tấn công bởi một đàn quái vật lạ lùng. Sau đó Nick Morton thức giấc trong một không gian ghê sợ đầy những xác ướp nhưng trên cơ thể không có lấy một vết xước. Điểm đặc sắc nhất được hé lộ trong trailer lần này chính là hình ảnh khi Nick Morton bị xác ướp công chúa Ahmanet ấn đầu xuống đất, rồi đôi mắt anh dần biến đổi thực sự khiến người xem bị ấn tượng mạnh. Khán giả đặt rất nhiều câu hỏi về năng lực đặc biệt của nhân vật này. Liệu anh có trở thành một quái nhân và không thể kiểm soát được siêu năng lực của mình và tự biến thành hiểm họa cho thế giới loài người?

Ngôi sao từ bộ phim Võ sĩ giác đấu - Russell Crowe thủ vai tiến sĩ khoa học thực dụng Henry Jekyll trong phim

Đôi mắt gây ám ảnh của Tom Cruise

Bối cảnh bộ phim dẫn dắt người xem từ những cồn cát nóng bỏng ở Trung Đông đến các mê cung sâu thẳm đầy bí mật dưới lòng London cổ kính của Anh khiến khán giả như dấn thân mình vào cuộc phiêu lưu huyền bí đầy mê hoặc của cả thần linh và ác quỷ. Đánh thức sau hàng ngàn năm chôn xác trong mộ cổ, công chúa Ahmanet đã quay trở lại và mang mối hiểm họa khủng khiếp mà nhân loại chưa bao giờ đối mặt.

Bên cạnh chi phí sản xuất lớn lên đến 125 triệu USD, Universal Pictures cũng chi mạnh cho hoạt động marketing. Hãng vừa ra thông báo sẽ mang một cỗ quan tài bằng đá khổng lồ với chiều cao 22 m và nặng 7 tấn đặt tại nút giao cắt giữa hai đại lộ sầm uất Hollywood và Highland ở Los Angeles trong ngày ra mắt phim 20.5 (giờ Mỹ). Sự kiện này sẽ có sự xuất hiện của tài tử Tom Cruise cùng các bạn diễn của mình và đạo diễn Alex Kurtzman.

Thùy Linh

Ảnh: Universal