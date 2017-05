Trong khi đang có chồng hợp pháp, một cựu phiên dịch viên thuộc Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã rời khỏi nước Mỹ đến Syria lấy một thủ lĩnh thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhưng cô nhanh chóng nhận ra sai lầm...

Nữ phiên dịch viên Daniela Greene.

Năm 2014, Daniela Greene (38 tuổi) đã tới Syria – nơi cô làm đám cưới với phần tử cực đoan IS quốc tịch Đức Denis Cuspert, trước đó là một ca sĩ nhạc rap tại quê nhà và sau này đổi tên thành Abu Talha al-Almani khi đến Syria.

Tên này thường hay xuất hiện trong các video tuyên truyền bạo lực của tổ chức khủng bố IS, như trên tay cầm đầu người bị chặt hay dọa nạt “cắt họng” cựu Tổng thống Barack Obama.

Theo kênh truyền hình CNN, chỉ sau 1 tháng tới Syria cùng chồng, Greene nhận ra rằng cô đang mắc phải sai lầm và quay trở lại Mỹ.

Greene đã sử dụng các phương tiện liên lạc trực tuyến như Skype để tiếp cận với Cuspert trước khi cô nói dối cấp trên FBI để trốn tới Syria. Thông tin trên được ghi nhận trong bản tài liệu của Tòa án Liên bang Mỹ.

Cô đã tiết lộ cho “người chồng” thông tin rằng anh ta đang bị điều tra. Trong lần trở về, Greene đã thừa nhận những sai phạm mà mình gây ra và bị kết tội 2 năm tù giam.

Nhiều nhà phê bình nhận xét bản án này dành cho Greene là quá nhẹ vì một đối tượng đơn thuần chỉ tìm cách gia nhập IS thôi cũng phải chịu hình phạt nặng hơn.

Theo kênh truyền hình CNN, một công dân Mỹ bị kết tội dính líu tới IS có thể chịu mức án phạt trung bình 13 năm tù giam.

Ông John Kirby – cựu quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ - chia sẻ với CNN: “Không còn nghi ngờ gì nữa, thật là một vụ việc đáng xấu hổ của FBI”.

Tay thủ lĩnh IS Abu Talha al-Almani (trái).

Tuy nhiên, ông Kirby cho rằng muốn vào Syria, Greene hẳn phải được lãnh đạo IS hàng đầu chấp thuận: “Phần lớn người phương Tây muốn xâm nhập vào khu vực của IS tại Syria đều đứng trước nguy cơ bị chặt đầu. Trong khi đó, đây là một người Mỹ, một phụ nữ, một nhân viên vủa FBI và vẫn có thể sống cùng với một thủ lĩnh IS khét tiếng, tất cả đều phải được tính toán hợp tác”.

Greene sinh tại Czechoslovakia (Tiệp Khắc) và được nuôi dưỡng ở Đức. Sau khi lấy một người lính Mỹ, cô chuyển tới đây sống cùng chồng và học Đại học Cameron ở Oklahoma. Cô cũng đã tốt nghiệp Đại học Clemson.

Năm 2011, cô trở thành phiên dịch viên hợp đồng cho FBI. Đến tháng 4/2014, cô được giao điều tra một đối tượng khủng bố người Đức khét tiếng, có biệt danh “Đối tượng A” – Cuspert.

Cuspert khi còn hoạt động nghệ thuật ở Đức có nghệ danh là Deso Dogg và là một ca sĩ hát rap khá thành công. Tuy nhiên, đến năm 2010, sau khi trải qua một vụ tai nạn ô tô “thập tử nhất sinh”, Cuspert đã thay đổi tư tưởng và cải sang đạo Hồi. Năm 2013, hắn đến Syria gia nhập IS.

Trong thời gian điều tra, nhiệm vụ của Greene là theo dõi các hoạt động liên lạc của Cuspert và lấy được quyền truy cập vào một số tài khoản trực tuyến cũng như số điện thoại của hắn ta. Duy nhỉ có tài khoản Skype cô giữ riêng cho mình để truy cập.

Vào tháng 6/2014, Greene báo cáo với FBI cô đi nghỉ cùng gia đình tại Đức. Tuy nhiên, cô đã bay tới Thổ Nhĩ Kỳ và rồi tới Gaziantep – sát biên giới Syria.

Tại đó, cô gặp Cuspert và lấy hắn ta, mặc cho lúc đấy cô vẫn đang có một người chồng hợp pháp ở Mỹ.

Chỉ sau một tháng, kỳ trăng mật kết thúc, cô đã gửi thư cho một người bạn nói rằng cô đang suy nghĩ lại. Cô chia sẻ “đang rất yếu ớt và không biết làm gì để có thể giải quyết mọi thứ”. Cô đang phải sống trong một môi trường khắc nghiệt và không biết mình có thể sống ở đó được bao lâu nữa.

Sang tháng 8, Greene bằng một cách nào đó đã thoát khỏi Syria và người chồng mới, quay lại Mỹ và bị bắt. Greene bị tuyên án trong tháng 12 và phải ngồi tù 2 năm. Tháng 10/2015, Lầu Năm Góc tuyên bố Cuspert đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích, song 9 tháng sau, lại thừa nhận hắn ta vẫn sống.

Hiện Greene lo sợ nếu như thân phận của cô bị tiết lộ cuộc sống của cô sẽ gặp nguy hiểm. Cô đang làm phục vụ trong một phòng dịch vụ của khách sạn.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức