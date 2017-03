Cùng với việc vòng 8 đột nhiên công tác trọng tài không xảy ra điều tiếng, các sân cỏ cũng không xảy ra những màn vào bóng bạo lực để hân hạnh lên báo. Đấy cũng là tín hiệu đáng ghi nhận, bên cạnh qua 8 vòng với 56 trận, dù cũng xảy ra một số vụ ra chân kiểu “tiều phu” nhưng mới chỉ 4 thẻ đỏ được rút ra cũng là đáng mừng. Bóng đá đẹp vẫn le lói đâu đó.

Từ nỗi đau mang tên Anh Khoa

Khả năng 50% trở lại sân cỏ của Anh Khoa đã không xảy ra. Mới đây, Cầu thủ của SHB Đà Nẵng buộc phải giải nghệ ở tuổi 26. Anh Khoa còn quá trẻ và quá nhiều hoài bão. Nỗi đau đó, không của riêng ai. Từ một nỗi đau, vạn lời cảnh tỉnh.

18 tháng trước, trận đấu trên sân Vinh thuộc vòng 25 V-League 2015, tiền vệ Trần Anh Khoa bị Quế Ngọc Hải vào bóng thô bạo dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. Sau chấn thương là hàng loạt những diễn biến phức tạp, đáng để suy nghĩ. Quế Ngọc Hải bị đền bù tới 834 triệu đồng. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm nhất là tương lai của một cầu thủ trẻ như Anh Khoa sẽ trôi về đâu.

Câu trả lời không thể chua chát hơn. Anh Khoa phải giải nghệ ở tuổi 26. Cái tuổi mà Anh Khoa sẽ có bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong đời cầu thủ. Thế nhưng, Khoa chẳng thể chạm ngưỡng chuyên nghiệp khi cánh cửa đang chờ đón. Một cú tắt bóng, vô hình trung, đã lấy đi cả cuộc đời một cầu thủ.

“Tôi cũng đã dự cảm về chấn thương của mình. Sau một thời gian điều trị, tôi cũng đã có tính nhiều con đường cho mình. Cuối cùng, tôi quyết định chọn con đường trở thành HLV. Bởi bóng đá vẫn là đam mê bất tận của tôi”, Anh Khoa chia sẻ.

Từ một cầu thủ trẻ tiềm năng, chỉ 18 tháng sau, cái mác cựu cầu thủ đã gán nơi người trẻ với nhiều hoài bão này. HLV Đức Thắng, người thầy của Quế Ngọc Hải, luôn theo sát học trò của mình ở sự việc Anh Khoa và chính ông Thắng “chồng” 834 triệu đồng ở nhà Anh Khoa giãi lòng: “Trong cuộc sống, không thể tránh khỏi va chạm. Mỗi người một số phận và bóng đá có sự khắc nghiệt riêng của nó. Anh Khoa giải nghệ là một điều rất đáng tiếc. Bản thân Quế Ngọc Hải và tôi cũng đã làm hết sức mình để giúp cậu ấy có thể trở lại. Tuy nhiên, mỗi người có cơ địa khác nhau. Abass hay Kavin cũng bị gãy chân, chấn thương nặng nhưng có thể trở lại còn Anh Khoa không may mắn được như vậy. Cuộc sống nó khắc nghiệt thế. Có thể may mắn với người này và không may mắn cho người khác”.

Đúng thế! Bóng đá là địa hạt nhỏ của cuộc sống. Va chạm trong đời sống là điều khó tránh khỏi. Bóng đá cũng không nằm ngoài guồng quay đó. Thế nhưng, một cú vào bóng quá ác ý đã lấy đi tương lai tươi sáng của một con người. Ngẫm lại, nó chua xót, đau khôn tả xiết.

Và những lời xin lỗi đã quá muộn màng. Ảnh: Đ.K

... đến thông điệp của một người trẻ

Bóng đá là sự vận động và phát triển không ngừng. Khi xã hội ngày càng phát triển, giá trị thương hiệu càng được đẩy cao thì bóng đá là kênh để “hái” ra tiền cho các doanh nghiệp. Hòa chung xu thế bóng đá-doanh nghiệp đó, các cầu thủ giờ buộc phải “phục vụ” các ông bầu. Vô hình trung, họ sẽ quyết bằng mọi giá để có được thành tích như mong muốn của các ông bầu. Xa rồi cái thời bóng đá vị khán giả. Và đó là lỗ hỏng trong thời gian gần đây của bóng đá nước nhà khi bị đồng tiền chi phối quá lớn. Nhận ra và bắt đầu nhiều câu lạc bộ chú trọng đến vấn đề khán giả.

Qua câu chuyện Anh Khoa, đó cũng là thông điệp nhắn gửi đến tất cả thành phần cấu thành nên bóng đá. Như chia sẻ của ông Trần Văn Hồng, Chủ tịch hội CĐV SHB Đà Nẵng: “Những cầu thủ đá thô bạo như vậy trước hàng ngàn khán giả là khinh thường đối với người hâm mộ”. Thông điệp của khán giả rất rõ ràng, bóng đá đẹp sẽ luôn ngự trị trong lòng người hâm mộ đặt cạnh yếu tố thành tích.

HLV Đức Thắng (SLNA): ‘Mong mọi người đừng khắc nghiệt với Anh Khoa và Ngọc Hải’

HLV Đức Thắng của SLNA bày tỏ sự tiếc nuối về việc Anh Khoa giải nghệ. Qua đây, HLV Đức Thắng cũng mong muốn mọi người đừng nhìn câu chuyện của Anh Khoa và Quế Ngọc Hải một cách quá khắc nghiệt.

“Sự việc của Anh Khoa là thông điệp để cho các cảnh tỉnh các cầu thủ còn có lối đá kiểu triệt hạ như vậy. Đó cũng là cái để các cầu thủ tôn trọng công việc của mình và cũng đồng nghiệp”, Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch SHB Đà Nẵng chia sẻ.

Câu chuyện về cú tắc bóng của Ngọc Hải đến Anh Khoa không còn là một tình huống va chạm thông thường nữa mà nó là cả ý thức chơi bóng, ý thức giữ cho đôi chân của đồng nghiệp và chính mình. Về điều này, các cầu thủ chúng ta vẫn còn một khoảng cách nhất định về cái gọi là tôn trọng nghề nghiệp của đồng đội. Để thay đổi ý thức chơi bóng là cả một vấn đề. Đó là lời thách thức không nhỏ dành cho những nhà quản lý bóng đá, dành cho lãnh đội và bản thân mỗi cầu thủ.

