Unai Garcia có trận đấu đáng quên khi ghi bàn giúp đối thủ Las Palmas giành chiến thắng ở vòng 26 La Liga diễn ra ngày 6/3.

Sau khi cầu thủ của Las Palmas đưa bóng vào trước khu vực cấm địa, Unai Garcia không chịu bất cứ sức ép nào từ đối phương nhưng lại làm tung lưới đội nhà. Anh trượt chân và vô tình thực hiện cú sút đưa bóng đi hiểm hóc khiến đồng đội là thủ môn Salvatore Sirigu không thể cản phá ở phút 70.

Đây là tình huống tạo ra bước ngoặt của trận đấu, bởi Las Palmas vượt lên dẫn 3-2 sau pha đá phản lưới của Unai Garcia. Trong 20 phút còn lại của trận đấu, đội khách có thêm 2 lần làm tung lưới Osasuna để giành chiến thắng chung cuộc 5-2.

Sau vòng 26 La Liga, Las Palmas xếp thứ 12 khi có 32 điểm, còn Osasuna tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng với 10 điểm. Khả năng Osasuna xuống hạng mùa này rất cao, bởi họ hiện kém nhóm an toàn tới 12 điểm.

Vị trí của 20 câu lạc bộ trên bảng xếp hạng La Liga mùa giải 2016/17.

Đức Mạnh (theo Four Four Two)