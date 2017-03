Nhiều làng xã vẫn còn danh “làng trúng số độc đắc”, nhưng những người trúng số chỉ trở thành đại gia, tỷ phú trong chớp nhoáng. Nhiều đại gia vừa đổi đời trong phút chốc đã trở lại cảnh bần hàn.

Bí ẩn làng trúng số độc đắc

Đặt chân đến khu vực chợ Nhựt Tảo (xã An Nhật Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An), PV không khỏi ngỡ ngàng bởi sự vắng vẻ, bình dị quá đỗi so với “mỹ danh” “làng trúng số độc đắc”. Tuy nhiên, khi được hỏi, người dân nơi đây đều khẳng định, khu vực này từng có nhiều người trúng số, trúng liên tiếp một cách khó hiểu.

Theo tìm hiểu của PV, ngoài cách lý giải bằng niềm tin tâm linh, người dân nơi đây không thể giải thích nguyên nhân người dân trong ấp liên tục trúng số. Dù vậy, chính quyền địa phương lại cho rằng, việc nơi đây có nhiều người trúng số là điều không lấy gì làm lạ.

Các "đại gia" nhờ trúng số tại chợ Nhựt Tảo (tỉnh Long An) chỉ còn trong ký ức. Ảnh: Hà Nguyễn

Thậm chí, danh xưng làng trúng số độc đắc còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống kinh tế của người dân địa phương. Ông Nguyễn Văn Cường - Phó ấp an ninh, ấp 1+2 (xã An Nhật Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) chia sẻ: “Thông tin đất này may mắn, có vía thần tài, phù hộ cho người chơi trúng số ảnh hưởng không ít đến đời sống người dân”.

“Nhiều người cứ tin vào thông tin đồn thổi này, ra sức mua vé số mà không hiểu rằng việc ấp này có nhiều người trúng độc đắc là điều hết sức bình thường, không có gì là linh thiêng, huyền ảo cả. Ngược lại, đây là hệ quả tất yếu của thói quen mua vé số hàng ngày của người dân nơi đây. Rất đơn giản, nhiều người mua, mỗi người mua với số lượng lớn thì xác suất trúng giải lớn hơn những địa phương ít người mua thôi. Tuy nhiên, để có cái tên làng trúng số độc đắc vô bổ, đã không ít người tự cầm chân nền kinh tế của bản thân”, ông Cường phân tích.

Cách lý giải trên cũng được anh T.V.D. - cán bộ ấp Tân Lợi (xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đồng tình. Chia sẻ với PV, vị này cho biết, việc người dân trong ấp nhiều lần trúng số là có thật. Nhiều gia đình hết sức khó khăn, nhưng sau khi đi làm thuê, nhận được tiền công cũng đem nửa số tiền này đầu tư vào vé số. Nói cho cùng, tỉ lệ người trúng giải trong ấp so với số người mua vé số vô cùng nhỏ.

"Đáng buồn hơn, nhiều người trúng số, trở nên giàu có cũng chỉ sung túc được trong chốc lát. Sau một thời gian không lâu, họ lại trở về cuộc sống khó khăn như trước. Cá biệt, có người còn nghèo hơn trước khi trúng số tiền tỷ”, vị này cho biết.

Hậu vận buồn của “đại gia chớp nhoáng”

Không giống như tên gọi “làng trúng số độc đắc”, những khu vực này vẫn vẹn nguyên sự bình dị, đơn sơ của một làng, ấp vùng ven. Thông tin nhiều người trở thành đại gia, xây được biệt thự, biến vùng quê nghèo trở nên trù phú, sầm uất chỉ tồn tại trong những lời đồn thổi. Đáng buồn hơn, khi tìm hiểu, PV được biết, đa số những cá nhân trúng số độc đắc, trở thành đại gia trong các làng trúng số độc đắc chỉ được tận hưởng lộc trời trong chớp mắt.

Khẳng định thông tin trên, ông Cường kể, có gia đình trúng một lần nhiều tờ độc đắc rồi mua đất, cất nhà ngay chợ Nhựt Tảo. Tuy nhiên, được ít năm, người này phải cầm cố căn nhà khang trang. Gần đây, người này buộc phải bán đứt căn nhà để trả nợ. Hiện nay, đến chợ Nhựt Tảo, nhiều người còn nhắc câu chuyện này và chỉ cho khách xem ngôi nhà từng thuộc về một tỷ phú của ấp xây cất từ tiền trúng số.

Ông T. M từng trúng tiền tỷ nhưng giờ phải tha phương, hành nghề sửa xe kiếm sống. Ảnh: Hà Nguyễn

Tương tự, gia đình ông T.M. ở xã Tân Phú (Châu Thành, tỉnh An Giang) cũng phải bán căn biệt thự nhà vườn khang trang của mình khi không thể xoay được tiền trả nợ. Theo ghi nhận của PV, chuyện đa số đại gia nơi làng trúng số độc đắc trở về với cảnh hai bàn tay trắng đều được người dân lý giải bằng nhiều giả thuyết.

Ông N.V.T. (50 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) cho biết: “Tiền trúng số là của hoạnh tài, mang theo cô hồn rất mạnh. Trúng số sẽ rất tổn phước nếu chúng ta không biết làm việc thiện. Nếu không bản lĩnh, số tiền lớn đó sẽ làm chủ mình, khiến mình lầm đường lạc lối, dẫn đến thất bại”.

Trong khi đó, ông Cường lại cho rằng, sở dĩ nhiều đại gia trở nên trắng tay sau khi trúng độc đắc là bởi không biết cách sử dụng đồng tiền một cách khoa học. Ông phân tích: “Có người trúng số đem tiền đi mua đất, mở quán cà phê có đến chục nhân viên, có người đổ vào chơi chứng khoán, có người đầu tư xây chùa,… nhưng rồi cũng thất bại. Nguyên nhân thất bại một phần là khi có nhiều tiền, có người không chịu chí thú làm ăn mà trở nên lười lao động, phí hoài tiền của vào việc ăn chơi, hưởng thụ”.

“Ngược lại, đối với ngưới có chí làm ăn lại vấp phải những sai lầm trong tính toán. Bởi, đa số người trúng đều là nông dân, chưa có kinh nghiệm trong làm kinh tế. Thế nhưng, họ lại nghe lời xúi giục, đầu tư vào những ngành nghề, công việc mà họ xa lạ, không có kiến thức, kinh nghiệm nào. Vì đó mà càng đầu tư càng lỗ, đến lúc nhận ra thì đã cạn tiền”, ông cho biết thêm.

Phải bản lĩnh khi trúng số

Ông Nguyễn Văn Cường - Phó ấp an ninh, ấp 1+2 (xã An Nhật Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) cho biết: “Danh tiếng “làng trúng số độc đắc” khiến người dân mua vé số ngày càng nhiều. Có người mỗi ngày bỏ ra 2-3 triệu đồng để mua vé số. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế gia đình của người mua. Tuy nhiên, khi trúng độc đắc, nếu không đủ bản lĩnh thì sau một thời gian, họ lại trở về cảnh bần hàn. Theo tôi, khi trúng số nên gửi vào ngân hàng để có thời gian suy nghĩ việc sử dụng số tiền lớn đó một cách hợp lý”.

Hà Nguyễn