Trọng tài của UEFA bị mỉa mai chỉ bằng trình độ của trọng tài V.League, tiền vệ Ross Barkley của Everton bị đấm tím mắt trong quán bar hay Vardy cảnh báo Griezmann… là những tin chính có trong điểm tin hậu trường hôm nay.

Sự tỏa sáng đúng lúc của siêu sao Cristiano Ronaldo đã giúp đoàn quân của HLV Zinedine Zidane giành chiến thắng trước Bayern Munich của người đồng nghiệp Carlo Ancelotti.

Việc lập cú đúp vào lưới Bayern Munich đã giúp Ronaldo cán mốc 100 bàn thắng tại cúp châu Âu.

Tiền đạo Jamie Vardy của Leicester cảnh báo người đồng nghiệp Antoine Griezmann.

Nguyên nhân khiến trọng tài của UEFA bị mỉa mai về trình độ.

Lính bắn tỉa, máy bay trực thăng được điều động để bảo vệ M.U. Sau cuộc tấn công của các phần tử khủng bố nhắm vào xe bus chở các cầu thủ Dortmund, giới chức quyền châu Âu đang rất lo lắng cho sự an toàn của các đội bóng khi thi đấu ở xa. Chính vì vậy, cuộc đại chiến giữa Anderlecht và M.U trong khuôn khổ tứ kết Europa League diễn ra vào rạng sáng mai đang được đặt trong tình trạng cảnh báo an ninh rất cao. Thậm chí, có không ít lính bắn tỉa, trực thăng cùng nhân viên rà gỡ bom cũng được điều động nhằm đảm bảo an toàn cho các cầu thủ.

Sao Everton bị đấm tím mắt trong quán bar. Theo tờ The Sun, sau khi giúp Everton giành chiến thắng 4-2 trước Leicester vào cuối tuần trước, tiền vệ Ross Barkley đã rủ một vài người bạn tới quán bar Santa Chupitos để “xả hơi”. Tại đây, tuyển thủ Anh đã có xích mích với một người đàn ông lạ mặt và chỉ trong ít phút nói chuyện không hợp ý, anh đã bị đối phương đấm thẳng vào mặt. Dính cú đấm “trời giáng”, Barkley đã bị bầm tím ở phần mắt trái. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra để sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ việc này.

Nữ CĐV người Thái Lan nhận “đặc ân” từ Casillas. Nữ fan cuồng người Thái Lan - Puricha Hirunyupakorn vừa nhận được “ưu ái” khá lớn từ thần tượng Iker Casillas. Cụ thể, cô không chỉ được chụp ảnh lưu niệm, mà còn được giao lưu với Casillas ngay tại Porto. Trước đó, Puricha cũng phải vượt qua chặng đường 10.553km để được gặp thần tượng.

Pogba phấn khích cõng đồng đội lên máy bay. Vào chiều qua, các cầu thủ của M.U đã lên máy bay để sang Bỉ nhằm chuẩn bị cho cuộc đại chiến với Anderlech tại vòng tứ kết Europa League. Đáng chú ý, ngay trước khi các ngôi sao của “Quỷ đỏ” lên đường, “cánh săn ảnh” đã vô tình chụp được khoảnh khắc tiền vệ Paul Pogba đang cười đùa và cõng người đồng đội Timothy Fosu-Mensah lên máy bay.