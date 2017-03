Giọng hát nội lực của Ali Hoàng Dương cùng cách xử lý tinh tế, cảm xúc nhưng không nhầm lẫn bất cứ ai của Song Hào - Ngọc Hiệp đã mang đến một tiết mục thật sự đặc biệt với ca khúc "Khi người mình yêu khóc".

Tối 19/3, tập 6 Giọng hát Việt 2017 đã chính thức lên sóng trong sự chờ đợi của nhiều khán giả yêu thích chương trình. Cuộc thi ngày càng trở nên căng thẳng và gây cấn hơn bao giờ hết khi phải chia tay trong sự tiếc nuối những thí sinh tiếp theo.

Tập 2 vòng Đối đầu mang lại những tiết mục đầy màu sắc, lúc sôi động, lúc thì lắng xuống với những bài hát tràn đầy cảm xúc. Một trong những tiết mục nổi bật trong đêm nay chính là phần đối đầu giữa Ali Hoàng Dương và cặp anh em sinh đôi Song Hào - Ngọc Hiệp. Với ca khúc Khi người mình yêu khóc của Phan Mạnh Quỳnh, cả ba anh chàng đã có sự giao thoa mới mẻ và thú vị trong cách xử lý, đó là sự kết hợp giữa phong cách hiện của của Ali Hoàng Dương cùng giọng hát bán cổ điển của anh em sinh đôi Song Hào - Ngọc Hiệp.

Khi người mình yêu khóc - Ali Hoàng Dương - Song Hào - Ngọc Hiệp

Ali Hoàng Dương và anh em Song Hào - Ngọc Hiệp đã dẫn khán giả bước vào không gian âm nhạc mượt mà khi thể hiện ca khúc Khi người mình yêu khóc bản được phối lại một cách mới mẻ.

Trước khi tiết mục bắt đầu, Thu Mình đã gửi lời động viên đến học trò mình một cách chân thành thế này. Và cũng không khó để nhận ra sự lo lắng của nữ HLV trên nét mặt.

Chất giọng nội lực, tràn đầy năng lượng của Ali Hoàng Dương cùng cách xử lý tinh tế, cảm xúc nhưng không nhầm lẫn với bất cứ ai của Song Hào - Ngọc Hiệp đã mang đến một tiết mục thật sự đặc biệt trong đêm nay. HLV Đông Nhi nhanh chóng bày tỏ sự thích thú đối với phần trình diễn này: “Một phần trình diễn bất phân thắng bại, mỗi cá nhân đứng trên sân khấu đều tạo được sự riêng biệt. Ali Hoàng Dương có được cá tính, màu sắc đặc biệt, cặp sinh đôi lại có phong thái vẫn rất đĩnh đạc. Chị rất thích tiết mục vừa rồi”.

Phần trình diễn máu lửa và hết mình trên sân khấu đêm nay.

Một Ali Hoàng Dương quyết liệt và tràn đầy năng lượng trên sân khấu.

Noo Phước Thịnh cảm thấy thích thú và cho rằng đây là phần trình diễn hay. Tuy nhiên, so với anh chàng hot boy Ali Hoàng Dương thì nam HLV cảm thấy nghiêng về phía cặp anh em sinh đôi hơn. Anh cho rằng cách xử lý, cách bè phối và kết hợp của Song Hào - Ngọc Hiệp để lại ấn tượng với anh khá nhiều. HLV Đông Nhi tiếp tục chia sẻ: “Đây là sự kết hợp rất nghệ thuật giữa hiện đại và cổ điển, có sự tương phản qua lại. Hai cái hòa hợp tạo nên sự đưa đẩy trong cách hát”.

Cặp sinh đôi hòa quyện với nhau đem lại nhiều cảm xúc trong phần trình diễn của mình.

Các HLV dành nhiều lời khen ngợi với tiết mục này của bộ ba Ali Hoàng Dương - Song Hào - Ngọc Hiệp.

Riêng HLV Thu Minh cho biết: “Cặp sinh đôi là hai cá thể nhập thành một không thể tách riêng, với Ali Hoàng Dương đây là một thử thách rất khó. Nếu không có cặp sinh đôi mà chỉ có Ali Hoàng Dương thì tiết mục sẽ không thể hoàn hảo. Ali không thể nào so sánh với hai anh em cũng như hai anh em không thể nào so sánh với Ali vì ai cũng có chất riêng của mình. Các em hòa quyện và hỗ trợ lẫn nhau tạo nên một phần trình diễn thành công và không ai có thể so sánh được với nhau”.

Cho rằng cả hai đối thủ đều là một chín một người, HLV Thu Minh cũng vô cùng băn khoăn khi quyết định chọn ai, loại ai. Tuy nhiên, sau một hồi đắn đó, “chị đại” đã lựa chọn Ali Hoàng Dương vì cho rằng ở anh chàng này có sự quyết liệt và cá tính riêng biệt không phải ai cũng làm được.

Cô quyết định chọn Ali Hoàng Dương và chia tay cặp anh em Song Hào - Ngọc Hiệp trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả.

