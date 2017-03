Làm fan Mỹ Tâm thích lắm, được cô nàng chiều hết mực như thế này cơ!

Mỹ Tâm vốn sở hữu chất giọng đẹp, đầy cảm xúc, như “rót mật vào tai” người nghe dù đó là bản audio hay cả khi hát live trên sân khấu. Fan của Mỹ Tâm không chỉ thường xuyên được nghe cô cất giọng ở các sự kiện âm nhạc, mà trong cả phút giây đời thường, nữ ca sĩ cũng sẵn sàng chiều fan hết mực khi tự tay đệm đàn và ngẫu hứng cover một ca khúc tặng người hâm mộ. Nhất là khoảng thời gian gần đây, có vẻ giọng ca Ước gì cảm thấy khá thích thú khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả mỗi khi cô tung clip hát chay tại nhà, cô đã không ngần ngại chiêu đãi fan những món quà như vậy.

Cùng xem một số clip Mỹ Tâm tự đêm đàn piano, guitar và hát gửi tặng khán giả:

You Don’t Know Me của Michael Buble là clip mới đây nhất mà nữ ca sĩ vừa đăng tải ngày hôm qua trên trang facebook cá nhân.

Tuần trước, bản cover hit Phía sau một cô gái của Mỹ Tâm thật sự làm “rụng tim” người nghe, rất nhiều người đã chia sẻ và thậm chí cho rằng, version này còn hay hơn cả bài gốc.

Một khoảng thời gian khó khăn cho Mỹ Tâm khi nam ca sĩ Minh Thuận qua đời, cô đã thực hiện bản cover ca khúc nổi tiếng của anh - Nỗi đau ngọt ngào để gửi lời thương nhớ đến người anh thân thiết.

Chỉ giản dị ngồi bệt tại nhà và hát nhưng clip cover Cám ơn người tình nhanh chóng lan rộng đến cộng đồng mạng không chỉ bởi giọng ca đầy tự sự mà còn vì tiếng guitar ngọt ngào chiếm trọn tim khán giả.

Nguyễn Anh