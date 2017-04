Một cảnh trong vở kịch Harry Potter And The Cursed Child. (Nguồn: theguardian.com)

Cụ thể các giải thưởng được trao cho "Harry Potter" gồm "Đạo diễn xuất sắc nhất" (cho John Tiffany), "Vở kịch xuất sắc nhất," "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (cho Jamie Parker - vai Harry Potter khi về già), "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" (cho Anthony Boyle - vai Scorpius Malfoy), "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" (cho Noma Dumezweni - vai Hermione), "Dựng cảnh xuất sắc nhất", "Hiệu ứng ánh sáng xuất sắc nhất," "Hiệu ứng âm thanh xuất sắc nhất" và "Thiết kế trang phục ấn tượng nhất."

Vở kịch "Harry Potter And The Cursed Child" được chuyển thể từ tập thứ 8 trong loạt truyện ăn khách về thế giới phù thủy của Harry Potter, do nhà biên kịch-nhà văn Jack Thorne viết tiếp theo câu chuyện trong cuốn "Harry Potter and the Deathly Hallows" (Harry Potter và bảo bối tử thần) của nữ văn sỹ J.K.Rowling.

Bối cảnh của vở kịch là 19 năm sau thất bại của Chúa tể Hắc ám Voldermort, khi các nhân vật chính Harry, Ron và Hermione đều đã trưởng thành, con cái của họ đang nối bước cha mẹ theo học tại trường Hogwarts dành cho các phù thủy. Vở kịch gồm 30 nhân vật, được khai màn tại Nhà hát Cung điện ở London (Anh) mùa Hè 2016.

Harry Potter hiện là một trong những bộ truyện ăn khách nhất thế giới, đã tiêu thụ được hơn 450 triệu bản trên toàn thế giới. Loạt phim được dàn dựng theo bộ truyện này cũng lập kỷ lục thế giới, “bỏ két” được hơn 7 tỷ USD từ lượng vé bán ra.

Cũng trong đêm trao giải Olivier 2017, nữ ca sỹ Billie Piper được tôn vinh là "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai diễn trong vở kịch "Yerma" - một tác phẩm được chuyển thể từ vở kịch của Federico Garcia Lorca.

"Groundhog Day," chuyển thể kịch bản từ bộ phim nổi tiếng năm 1993 - với diễn xuất của Bill Murray, đã giành giải "Vở nhạc kịch xuất sắc nhất," trong khi nam diễn viên Andy Karl được vinh danh "Nam diễn viên xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch."

Ngôi sao của series truyền hình thực tế "Glee" Amber Riley đã giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch" cho sự thể hiện trong "Dreamgirls," trong khi bạn diễn của cô - Adam J Bernard - đoạt giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch"./.