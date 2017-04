Khen ngợi hình ảnh và nhạc nền MV 'Cuối cùng anh cũng đến' bao nhiêu, nhiều người than thở bấy nhiêu về cách thể hiện bài hát của Hari Won. Thậm chí, fan Trấn Thành còn nhận xét không nghe Hari Won hát gì.

Cách đây 1 giờ, Hari Won đã chính thức trình làng MV Cuối cùng anh cũng đến với lời nhạc do Mr.Siro sáng tác.

Trong MV Cuối cùng anh cũng đến, Hari Won hóa thân thành cô gái tinh nghịch, đáng yêu và được chàng trai đột lốt gấu bông mang thêm những màu sắc tình yêu cho cuộc sống. Cuối video, người xem mới biết được chàng trai giấu mặt đó chính là Trấn Thành.

Hari Won ra mắt ca khúc Cuối cùng anh cũng đến vào tháng 12.2016 và nhận phản hồi cực tốt từ khán giả. Nội dung ca khúc kể về những xúc cảm của cô gái tìm thấy tình yêu đích thực của mình.

Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư thực hiện MV Cuối cùng anh cũng đến theo phong cách đậm chất Hàn Quốc, tập trung khai thác vẻ tinh nghịch, đáng yêu nhưng không kém phần dịu dàng của Hari Won.

Hình ảnh trong MV Cuối cùng anh cũng đến

Nhiều xem sướng mắt, đã tai với hình ảnh, cảnh sắc và nhạc nền được mix sôi động bao nhiều thì lại thất vọng bấy nhiều vì giọng ca của Hari Won. Dù căng tai song nhiều người không nghe Hari Won hát gì nên mới tìm lời bài hát để đối chiếu.

Nụ cười ai đó

Có thể sưởi ấm trái tim mềm yếu

Là em màu chóng mềm lòng và yêu rất nhiều.

Em đã từng chờ đợi

Ai đó bên cạnh em

Và hứa những câu chân thành

Anh không hề bỏ rơi

Luôn bên em mọi nơi

Nhưng lúc nào tình cũng mới.

Dù giận nhau nhưng làm lành rất mau

Vì một phút xa nhau là quá lâu

Rồi đêm qua em mơ mình có nhau

Mặt trời trong tim em lại mỉm cười.

Và bên em nếu không phải là anh

Thì em sẽ không thể tươi cười suốt như bây giờ

Và em biết sau này đôi lúc anh buồn vì em lỡ lời

Đó không phải là em đâu người ơi đừng tổn thương

Rồi cứ lo ngày nào đó anh rời em nước mắt lại rơi.

Em đã từng chờ đợi

Ai đó bên cạnh em

Và không hề bỏ rơi

Luôn bên em mọi nơi

Nhưng lúc nào tình cũng mới.

Dù giận nhau nhưng làm lành rất mau

Vì một phút xa nhau là quá lâu

Rồi đêm qua em mơ mình có nhau

Mặt trời trong tim em lại mỉm cười.

Chẳng hề quá xa vời

Ngày thành đôi trong đời

Trao cho nhau những lời hẹn ước

Tựa vào vai anh là

Chẳng còn chi lo sợ

Bên nhau sao mình vẫn nhớ nhau.

Em đã từng chờ đợi

Ai đó bên cạnh em

Và hứa những câu chân thành

Anh không hề bỏ rơi

Luôn bên em mọi nơi

Nhưng lúc nào tình cũng mới.

I'm waiting for your love love

Ooh ooh la la la la la la la

Ooh ooh la la la

Ooh oh

Anh nhớ em

I'm waiting for you

Hoo hoo.

Thậm chí, một fan cuồng của Trấn Thành nhận xét: “Hát không nghe một cái gì cả. Ai cũng chỉ để ý MV cảnh đẹp thôi”.

Fan Trấn Thành than không nghe Hari Won hát gì.

Đây không phải lần đầu tiên vợ Trấn Thành bị chê hát không rõ lời.

Tối 12.3.2016, trong vai trò khách mời của chương trình Vietnam’s Got Talent, Hari Won đã thể hiện ca khúc Sài Gòn đẹp lắm”của nhạc sĩ Y Vân. Thế nhưng, rất nhiều khán giả thể hiện sự thất vọng với phần trình diễn của Hari Won bởi cô hát không rõ lời, giọng ca không đủ độ sâu cũng như truyền cảm để thể hiện nhạc phẩm này.

Trong tập 8 Biến hóa hoàn hảo diễn ra tối 25.6.2016, Trấn Thành không ngại "Hari Won khi chê cô hát không rõ lời bằng thí sinh khiến nữ ca sĩ ôm mặt xuống bàn vì quê.

Dễ thấy, Hari Won cần cải thiện khả năng ca hát để chinh phục nhiều đối tượng khán thỉnh giả hơn.

Nhân Hoàng