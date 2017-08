Sau chưa đầy 24 giờ cướp tài sản của lái xe taxi rồi bỏ trốn về Hà Nội, 18h ngày 31-7, Vàng Quốc Cường (SN 1993), ở tổ 19B, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai - nghi can trong vụ cướp tài sản lái xe taxi vào đêm 30-7 đã bị bắt giữ.

Đối tượng Vàng Quốc Cường

Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 0h ngày 31-7, Vàng Quốc Cường dùng điện thoại gọi xe taxi do anh Nguyễn Thành Luân (SN 1993), trú tại xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai chở đi huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Tên cướp giả làm hành khách

Khi đến khu vực thôn An Quang, xã Quang Kim, huyện Bát Xát thấy vắng người qua lại, Vàng Quốc Cường liền rút con dao nhọn giấu sẵn trong người ra bất ngờ gí vào cổ anh Luân khống chế, cướp tài sản. Lập tức anh Luân đã “giao nộp” hơn 1 triệu đồng trong chiếc ví da cùng 1 ĐTDĐ iPhone 6, 1 ĐTDĐ Nokia cho Cường.

Sau khi cướp được tài sản, Vàng Quốc Cường bắt xe bỏ trốn về Hà Nội. Anh Nguyễn Thành Luân vì quá sợ hãi nên đành nằm ôm vết thương chờ Cường đi khuất rồi cố điều khiển xe về Bệnh viện TP Lào Cai cấp cứu và thông báo cho người thân.

Cùng ngày, nhận được tin báo vụ việc, xác định đây là vụ cướp có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên Đội CSHS, CAH Bát Xát đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, đồng thời phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh truy tìm hung thủ gây ra vụ cướp. Qua quá trình sàng lọc, lần theo số điện thoại của “vị khách” sử dụng gọi taxi cùng với những đặc điểm được nạn nhân mô tả lại, lực lượng chức năng xác định nghi can không ai khác chính là Vàng Quốc Cường.

Tiếp tục rà soát theo hướng bỏ chạy của đối tượng nghi vấn, các trinh sát nắm được thông tin Cường đang trốn tại Hà Nội. Ngay trong đêm, một tổ công tác của CAH Bát Xát phối hợp Phòng CSHS, Công an tỉnh Lào Cai đã về Hà Nội phối hợp với CAQ Ba Đình, Hà Nội truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng tham gia phá án xác định Cường đang lẩn trốn trên địa bàn phường Phúc Xá, quận Ba Đình.

Cuộc truy bắt thần tốc

Trung tá Bùi Anh Tuấn, Phó trưởng CAP Phúc Xá nhớ lại, ngày 31-7, khi đang tham gia ca trực chỉ huy, tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai do điều tra viên Nguyễn Ngọc Sơn (CAH Bát Xát) làm tổ trưởng đến liên hệ công tác, thông tin về vụ cướp và đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn trên địa và đề nghị phối hợp bắt giữ. Ngay lập tức, các CBCS tham gia ca trực được tập hợp triển khai nhiệm vụ, đồng thời Ban chỉ huy CAP lên kế hoạch phối hợp một cách chặt chẽ với tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai.

Sau hơn 10 giờ bám địa bàn, tổ công tác vẫn chưa tìm ra nơi lẩn trốn của Cường. Tuy nhiên, với sự tích cực và quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng, vai trò của lực lượng Cảnh sát khu vực được xác định là điểm mấu chốt vì công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu tốt và sát sao mọi di biến động của người lạ lưu trú tại địa bàn sẽ sớm tìm ra đối tượng.

Trung úy Đinh Đại Long, Cảnh sát khu vực CAP Phúc Xá cho biết, với những nhận định đúng hướng cùng với các biện pháp nghiệp vụ, nhân thân nghi can được vạch ra. Và tình tiết Cường từng là sinh viên trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội (ở Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá) cũng được các trinh sát chắp nối với một số đối tượng đang cư trú trên địa bàn.

Ngay sau đó, anh Lê Ngọc Tuấn (SN 1993, quê Triệu Sơn, Thanh Hóa) đang tạm trú trên địa bàn được xác định có mối quan hệ với nghi can Vàng Quốc Cường đã được các trinh sát đeo bám. Qua xác minh, anh Lê Ngọc Tuấn cho biết, anh và Cường từng là bạn học cùng trường và ở chung phòng trong ký túc xá.

Ngày 31-7, anh Tuấn được Cường hỏi thăm qua tin nhắn Facebook. Tuy nhiên do bận công việc nên anh Tuấn không trả lời lại thì Cường gọi điện thông báo đang ở phố Tân Ấp. Vì là bạn bè, khi nghe thấy Cường nói xuống Hà Nội chơi thì anh Tuấn ra đón rồi dẫn vào nhà trọ ở khu dân cư số 6, phường Phúc Xá để Cường nghỉ ngơi, còn mình tiếp tục đi làm.

Chắp nối tất cả các thông tin có được, 17h30 ngày 31-7, các trinh sát đã xác định Vàng Quốc Cường đang có mặt trong quán Internet tại số 51/71 phố Tân Ấp, phường Phúc Xá nên đã lên kế hoạch bắt giữ. Sau khi hóa trang vào trong quán game, tiếp cận đối tượng, các trinh sát đã quật ngã và tóm gọn Vàng Quốc Cường.

Biết không thể che giấu hành vi phạm tội của mình, bước đầu Vàng Quốc Cường khai nhận chính mình là “tác giả” gây ra vụ cướp tài sản của lái xe taxi đêm 30-7 tại khu vực xã Quang Kim, huyện Bát Xát rồi bỏ trốn về Hà Nội. CAP Phúc Xá đã bàn giao đối tượng cho Công an Lào Cai để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.