Hải Băng, Trà My Idol,.. từng nổi tiếng trên con đường nghệ thuật của mình nhưng kèm theo đó tai tiếng cũng chẳng kém. Đã từng gặp nhiều scandal nhưng sau khi lập gia đình, họ lại là những cô vợ hiền đáng được mến mộ.

Hải Băng

Hải Băng từng khiến dư luận xôn xao với chuyện tình cảm cùng nam ca sĩ Tiến Dũng. Năm 2012 cũng chính là năm mà cặp đôi lên tiếng thừa nhận mối quan hệ của cả hai. Nhưng sau đó, chuyện tình của cả hai không kéo dài vì có nghi án xuất hiện người thứ 3, Hải Băng đau lòng kết thúc chuyện tình cảm của mình với Tiến Dũng.

Sau một thời gian, khán giả lại có thông tin rằng Hải Băng đang yêu chồng cũ của Diệp Bảo Ngọc - diễn viên Thành Đạt. Trong khoảng thời gian này, Hải Băng đã chịu không ít sự chỉ trích từ dư luận, có người cho rằng cô là kẻ thứ 3 xen vào chuyện tình cảm của Diệp Bảo Ngọc và chồng cũ. Trước sự việc như thế, Diệp Bảo Ngọc lên tiếng xác nhận việc cô và chồng cũ đã li hôn từ lâu trước khi anh quen với Hải Băng.

Bất chấp từ phía dư luận bàn tán như thế nào, Hải Băng - Thành Đạt đã tổ chức lễ đính hôn vào tháng 7/2016 và mới đây, cô đăng tải những hình ảnh về buổi lễ kỉ niệm tròn 1 năm đính hôn của cả hai vợ chồng. Cuộc sống của giọng ca Viên đá nhỏ hiện tại rất êm ấm, có con cái ngoan ngoãn, chồng yêu thương.

Trước khi lấy chồng cô từng là một diễn viên, ca sĩ, DJ với phong cách sexy hàng đầu Vbiz. Tuy nhiên, từ khi có con cô không còn mặn mà với showbiz mà "ăn nên làm ra" với công việc kinh doanh. Thành Đạtchia sẻ: “Tôi rất thích con người cô ấy. Băng biết tôn trọng ý kiến và quan tâm đến tôi. Điều tôi quý nhất ở Băng là sự ngoan hiền, luôn có trách nhiệm trong công việc”.

Tâm Tít

Từ hình tượng một hot girl trong sáng bỗng dưng Tâm Tít bất ngờ chuyển hướng thành cô gái gợi cảm, kèm theo đó là những scandal "gây bão". Tâm Tít từng bị lên án khi ăn mặc phản cảm vô tư tạo dáng trước ống kính phóng viên. Sau khi tấm ảnh được đăng tải, khán giả đã đồng loạt tẩy chai cô về cách ăn mặc kém văn hóa của một người nghệ sĩ.

Nữ diễn viên cũng từng dính vào chuyện tình cảm lùm xùm với anh trai Bảo Thy. Cũng trong chuyện này, mà khán giả lại thêm tá hỏa khi Bảo Thy "vạch trần" Tâm Tít. Rằng cô hay có thói quen chửi thề vô tư và ghen tuông một cách cực đoan khiến mọi chuyện diễn ra tệ đi nhiều. Thời điểm đó, Tâm Tít bị cắt hợp đồng quảng cáo và lao đao vì scandal một thời gian dài.

Không dừng lại ở đó, trước khi đính hôn, Tâm Tít đã để lộ bụng bầu ở tháng thứ 3 với người chồng đại gia. Được biết ông xã Tâm Tít tên Ngọc Thành, là một doanh nhân trẻ và cũng có tiếng chịu chơi tại Hà thành. Sau đó không lâu, Tâm Tít đón con trai đầu lòng Alex Chí An. Hiện tại, cậu nhóc đã 2 tuổi, thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ và ngày càng lém lỉnh.

Cô từng tâm sự rằng, hạnh phúc của cô bây giờ là những giây phút vui vẻ cùng chồng con - hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời. Ông xã Tâm Tít được nhiều người khen rất lãng mạn, ngọt ngào vì luôn quan tâm, chăm sóc vợ. Tâm Tít đang rất viên mãn với cuộc sống giàu sang và tổ ấm gia đình hạnh phúc cũng như sắp hạ sinh con trai thứ hai.

Trà My Idol

Tài năng, xinh đẹp nhưng cô được gắn với nick name “gái hư”, Trà My Idol được biết đến không chỉ là một ca sĩ ăn mặc gợi cảm với những màn nhảy sexy, quyến rũ mà còn có những tạo hình cực kỳ nóng bỏng. Mỹ nhân sinh năm 1989 từng có scandal tình cảm với nhạc sĩ Hà Dũng.

Theo như lời đồn đoán, Trà My Idol là "giai nhân" được Hà Dũng đầu tư về tiền bạc khá nhiều. Sau khi bước ra từ cuộc thi Thần tượng âm nhạc 2008, Trà My Idol nhanh chóng nhận được 3 liveshow do Hà Dũng giúp đỡ. Tuy nhiên, mối lương duyên của cặp đôi dừng lại vào năm 2009.

Mãi đến năm 2014, Trà My Idol công bố hẹn hò với bạn trai mới tên là Tô Văn Đức chủ sở hữu chuỗi nhà hàng karaoke tại TP. HCM. Tháng 6/2014, cô lên xe hoa và không lâu sau đó, Trà My hạ sinh cậu con trai đầu lòng. Đang ở thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp, cô lại chọn rút lui khỏi showbiz để chăm sóc cho gia đình.

Theo như Trà My Idol chia sẻ: “Khi lập gia đình xong, tôi thấy mình chững hơn, đằm hơn, khi có con, chăm sóc con cái mình có sự nhường nhịn và kiên nhẫn hơn, không còn bốc đồng như thời mới vào nghề nữa”.

Cô nói thêm: “Tôi thấy mình có cuộc sống như mơ ước và cũng mong sự hạnh phúc ấy kéo dài mãi. Tôi thấy mình trưởng thành hơn, nữ tính hơn, gánh trách nhiệm của một người phụ nữ trong gia đình, chăm lo con cái và là chỗ dựa tinh thần cho gia đình”.

Từ khi có gia đình cô cũng thay đổi phong cách và không còn hở hang như trước. Về phía ông xã Trà My Idol, anh vẫn tiếp tục ủng hộ con đường nghệ thuật của bà xã.

Phan Như Thảo

Là gương mặt sáng giá, nổi tiếng trong làng mẫu Việt, người đẹp gốc Cà Mau cũng không tránh khỏi những scandal tai tiếng.

Phan Như Thảo từng là tâm điểm chú ý khi lấy đại gia Đức An - chồng cũ của cựu siêu mẫu Ngọc Thúy. Điều đáng nói, đại gia Đức An đã có 3 đời vợ và hơn Như Thảo những 26 tuổi.

Bỏ ngoài tai dư luận, người mẫu cùng với chồng sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Khi cô mang bầu, đại gia Đức An thường xuyên đưa vợ đi khám thai, cô còn chia sẻ được chồng chiều chuộng pha sữa cho uống trước khi đi ngủ. Người đẹp rất hay đăng tải những khoảng khắc ngọt ngào của gia đình cô.

Đại gia Đức An đã mạnh tay tậu 3 căn biệt thự ở Đà Lạt và Nha Trang làm quà tặng mẹ con cô.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho tình cảm của cả 2 dành cho nhau, họ cho rằng thay vì để tâm đến những áp lực dư luận, chỉ cần Đức An - Như Thảo yêu thương và nâng niu nhau như lúc này thì mọi sóng gió đều có thể vượt qua. Từ khi có con, Phan Như Thảo gần như "lặn mất tăm" và không còn chuộng phong cách sexy thường thấy như trước.

