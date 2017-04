Chân dài sinh năm 1992 thay đổi hình ảnh ngày càng quyến rũ và nóng bỏng trong hành trình 6 năm gia nhập làng mốt Việt. Cô giữ thái độ im lặng trước thông tin trùng tu nhan sắc.

Minh Tú được biết đến thông qua cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2011. Cô gây ấn tượng với ban giám khảo bởi chiều cao 1,78 m. Nhờ những thể hiện tự tin, chân dài lọt top 6 đồng thời giành giải Thí sinh có phong cách trình diễn ấn tượng. Ảnh: CTS.

Một trong những phần thi chụp ảnh của Minh Tú tại Siêu mẫu Việt Nam 2011. Sau cuộc thi, cô chính thức bước vào giới mẫu chuyên nghiệp. Chiều cao là ưu điểm để Minh Tú nhận được nhiều show diễn và đảm nhận vị trí đẹp ở các show thời trang. Ảnh: CTS.

Năm 2012, vượt qua nhiều đối thủ, Minh Tú trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Gương mặt Người mẫu trẻ châu Á tại Hàn Quốc. Ảnh: PNO.

Lúc này, chân dài sinh năm 1992 chọn kiểu tóc tém cá tính. Thân hình cao gầy, phong cách mạnh mẽ giúp cô tự tin trên sân khấu quốc tế. Dù vậy đại diện Việt không mang về giải thưởng nào. Ảnh: PNO.

Minh Tú trở lại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và đạt danh hiệu giải bạc vào năm 2013. Ngoại hình có sự thay đổi khiến cô vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: NVCC.

Năm 2014, nữ người mẫu trúng show diễn của Oscar De La Renta tại Tuần lễ thời trang Singapore sau khi vượt qua 500 người mẫu quốc tế. Minh Tú xuất hiện trên sàn diễn quốc tế với phong thái lạnh lùng, khỏe khoắn. Ảnh: NVCC.

Năm 2015 đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ về hình ảnh của Minh Tú. Người đẹp làng mốt hướng đến hình ảnh nóng bỏng, quyến rũ. Thậm chí, cô còn không ngại sao chép phong cách của Angelina Jolie. Ảnh: Tee Le.

Cùng thời điểm, những hình ảnh cũ của cô bị tung lên mạng kèm nghi vấn chân dài trùng tu nhan sắc. Giải bạc Siêu mẫu Việt Nam chọn giải pháp im lặng trước thông tin này. Ảnh: PNO.

Trong năm 2016, Minh Tú duy trì việc xây dung hình ảnh nóng bỏng. Cô chăm chỉ luyện tập thể thao, ăn kiêng giữ dáng và thực hiện nhiều bộ ảnh thay đổi hình tượng. Ảnh: Tee Le.

Đầu năm 2017, Minh Tú ghi dấu ấn tên tuổi với việc trở thành đại diện Việt ở chương trình Asian's Next Top Model 2017. Hiện cuộc thi đang phát sóng những tập đầu tiên. Chân dài 9X được đánh giá là một trong những thí sinh triển vọng có khả năng đi sâu vào chung kết. Ảnh: NVCC.

Ban tổ chức cuộc thi The Face Vietnam công bố danh sách huấn luyện viên mùa hai gồm Lan Khuê, Minh Tú, Hoàng Thùy. Dù không tạo được sức hút như dàn huấn luyện viên năm ngoái, nhưng chân dài trưởng thành từ Siêu mẫu Việt Nam được nhận định là có chuyên môn, cá tính phù hợp với chương trình truyền hình thực tế. Ảnh: Tee Le

Thông tin huấn luyện viên The Face Vietnam 2017

Họ và tên: Nguyễn Minh Tú

Ngày tháng năm sinh: 14/11/1992

Số đo: 86-59-92, cao 1,80 m

Thành tích:

- Tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2011 và đạt danh hiệu Siêu mẫu Phong cách.

- Đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Gương mặt Người mẫu trẻ châu Á tại Hàn Quốc 2012.

- Trở lại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013 và đạt danh hiệu giải bạc.

- Trúng show diễn của Oscar De La Renta tại Tuần lễ thời trang Singapore.

- Trúng 2 show của nhãn hàng Spiechowicz và Tosia ở Tuần lễ thời trang New York.

- Tham gia Asia’s Next Top Model 2017.

- Trở thành huấn luyện viên The Face Vietnam 2017.

Khánh Ly