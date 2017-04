Từ cô nàng của 'Ngây ngô', Hoàng Yến nay là ca sĩ, diễn viên, MC có chỗ đứng trong showbiz Việt.

5 năm trước, Hoàng Yến Chibi bất ngờ nổi lên sau sitcom Cửa sổ thủy tinh cùng với các hot teen Hà Min, Tùng Tống… Từ đây, cô gái người Hà Nội bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật.

Năm 2013, Hoàng Yến Chibi gây chú ý qua ca khúc Ngây ngô. Nét trong sáng, đáng yêu khiến cô gái 9x nổi danh với mác hot girl. Sau đó Hoàng Yến tham gia Học viện ngôi sao mùa đầu tiên (2014) và giành ngôi vị Á quân. Sau cuộc thi, Hoàng Yến quyết định Nam tiến, bắt đầu một bước ngoặt mới.

MV 'Ngây Ngô' của Hoàng Yến cách đây hơn 3 năm

Tính đến nay, cô cho ra mắt hơn 10 MV với tổng lượt xem lên đến 40 triệu. Đây là một con số không quá lớn trong thị trường âm nhạc Việt nhưng với Hoàng Yến lại là một thành tích đáng khích lệ.

MV 'Ngưng làm bạn' với hơn 8 triệu lượt xem

Sau 5 năm, Hoàng Yến đã thay đổi từ cô bé mũm mĩm với nụ cười tỏa nắng sang chín chắn, trưởng thành hơn.

Hoàng Yến chia sẻ: "Hồi bé gia đình thích Yến tròn một xíu vì quan điểm là trẻ con nên béo cho khỏe khoắn. Thế nên mình ăn rất nhiều và cũng không thấy đó là trở ngại. Sau khi đóng 'Cửa sổ thủy tinh' và cả lúc mới tham gia 'Học viện ngôi sao', nhiều người bình phẩm về ngoại hình nên Yến mặc cảm nhiều lắm. Sau một trận ốm nặng vì nhịn ăn, Yến và mẹ tìm cách giảm cân mà không hại thân, bao gồm việc tập thể dục kèm chế độ ăn uống hợp lý".

2015 - 2016, Hoàng Yến tham gia nhiều cuộc thi và nhận được thành quả tích cực. Từ một cô nàng thích diễn xuất nhưng không được đào tạo, Hoàng Yến giành ngôi Quán quân Tôi là diễn viên. Đây là "bàn đạp" đưa Hoàng Yến trở thành diễn viên trong phim điện ảnh Ám ảnh và Lộc phát (2016), loạt phim truyền hình Mãi mãi là bao lâu, Gia đình ngũ quả, Trại cá sấu…

Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất là vai thứ chính trong phim điện ảnh Cô gái đến từ hôm qua khởi chiếu vào tháng 7/2017 và phim ngắn Cô gái 117 likes của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ra mắt thời gian qua.

Nói về diễn xuất, cô gái 9x chia sẻ: "Yến nổi lên từ vai diễn nữ chính trong phim sitcom. Diễn xuất là điều đầu tiên mà Yến chạm ngõ với nghệ thuật nên mình chưa bao giờ lo ngại nếu có ai gọi là 'ca sĩ đi đóng phim'. Yến nghĩ, quan trọng nhất là mình làm tốt vai trò, khiến khán giả tin vào nhân vật, tin vào những gì mình thể hiện trên màn ảnh. Đó mới là thành công".

2 năm gần đây, cái tên Hoàng Yến Chibi dần được thay thế bằng Hoàng Yến. Cô nàng bày tỏ: "Cái tên 'Chibi' là một kỷ niệm lớn với Yến. Nhờ đây mà Yến được mọi người biết đến và yêu quý. Tuy nhiên, bản thân mình ngày càng lớn, có muốn trẻ con mãi cũng không được, cho nên 'Hoàng Yến Chibi' vẫn là do mọi người quen nên gọi. Khi giới thiệu hoặc trả lời phỏng vấn, cũng như trong các chương trình truyền hình, Yến đều đề xuất tên Hoàng Yến đơn giản. Yến không hề lo lắng việc trùng tên với nhiều nghệ sĩ khác trong làng giải trí".

Trong âm nhạc, Hoàng Yến thể hiện sự đa dạng về hình tượng. Nếu Ngưng làm bạn, Muốn yêu ai đó cả cuộc đời, Ta nói nó dzui… có phong cách dễ thương thì Close to me lại nữ tính hay cá tính trong Cinderella, By my side.

Hoàng Yến chia sẻ: "Định hướng âm nhạc và hình ảnh của Yến rất rõ ràng. Vì ekip xác định đối tượng khán giả của Yến là các bạn học sinh, sinh viên nên Yến muốn xây dựng phong cách trẻ trung. Yến rất ngại khi phải diện những trang phục gợi cảm, nhất là trong các MV, hoặc trên sóng truyền hình. Yến tin rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Nếu Yến muốn an toàn thì đã không liều lĩnh làm nhiều thứ như Nam tiến, thử sức với nhiều vai trò ca sĩ, diễn viên, MC và cả lồng tiếng phim hoạt hình".

MV 'Ta Nói Nó Dzui' với gần 12 triệu lượt xem

Hiện Hoàng Yến tập trung cho những dự án âm nhạc vào mùa hè 2017. Sau thành công với vai trò người dẫn chương trình So You Think You Can Dance, cô nàng lại tiếp tục “chiếm sóng” với vai trò này trong gameshow “Đại náo thành – Takeshi’s Castle” cùng với Trấn Thành, Diễm My…