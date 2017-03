Sau khi bị 2 tên yêu râu xanh hãm hiếp, cháu N. (15 tuổi) đã phải bán dâm cho rất nhiều khách làng chơi. Cô bé đau đớn đến tột cùng và gần như tuyệt vọng.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, giữa cuối năm 2016, Nguyễn Thành Trinh (SN 1980, chủ quán Trinh Thúy) và Lê Xuân Kỳ (SN 1970, chủ quán Hoa Ngọc Vừng) đều trú tại xóm 4, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã nhờ Lô Thị Xuân Lý (SN 1986, quê tỉnh Nghệ An) tìm một số người đến huyện Kỳ Anh làm công việc nhẹ với mức lương 7 – 9 triệu đồng/tháng.

Ít ngày sau, Lô Thị Xuân Lý đã tìm được cháu N., trú ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An như yêu cầu của chúng. Ngay lập tức, Lý hẹn Nguyễn Thành Trinh có mặt ở TP. Vinh đón N. Tại một quán cà phê ở Vinh, Trinh và Kỳ đã đưa cho Lý 5 triệu đồng tiền công rồi đón cháu N. về Kỳ Anh.

Ngay trong đêm hôm đó, hai tên “yêu râu xanh” đội lốt ông chủ nhà hàng đã thay nhau hiếp dâm cháu N., mặc cho cháu sợ hãi van vin. Những ngày sau đó, N. bị 2 đối tượng này ép bán dâm cho dân làng chơi vào ra quán.

Bị ép ở lại quán của Kỳ và Trinh làm gái bán dâm không lâu, cháu N. gặp và trò chuyện với một bé gái khác tên là T., quê ở huyện miền núi Tương Dương, tỉnh Nghệ An cũng cùng cảnh ngộ. Thời điểm rơi vào “động quỷ”, T. 16 tuổi. Theo lời kể của T., vì nghe lời đường mật của những kẻ táng tận lương tâm nên em đã bị lừa và ép phải ở lại đây bán dâm .

Thấu hiểu nỗi khổ với nhau, T. và N. thường xuyên chuyện trò, chia sẻ và lên kế hoạch thoát thân khỏi chốn địa ngục này. Sau đó, T. đã trốn thoát và tìm được về nhà của N. ở huyện Thanh Chương, kể lại toàn bộ sự tình cho gia đình em biết.

Hay tin về cuộc sống tủi nhục của con gái, gia đình cháu N. bắt xe đến Công an huyện Kỳ Anh để tố giác tội phạm. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp với phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH (PC45) lên kế hoạch giải cứu nạn nhân và vây bắt các đối tượng.

Ngày 27/3/2017, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một lãnh đạo phòng PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: CQĐT đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giam các đối tượng Nguyễn Thành Trinh, Lê Xuân Kỳ và Lô Thị Xuân Lý. Do vụ án có nhiều đối tượng liên quan, nhiều nạn nhân bắt đầu mạnh dạn tố cáo nên vụ án đã được mở rộng.

Ngoài hành vi hiếp dâm, môi giới và tổ chức bán dâm, các đối tượng này còn có dấu hiệu tổ chức buôn bán trẻ em trái phép. Chính vì lẽ đó, CQĐT đang hoàn chỉnh hồ sơ chuyển VKSND phê chuẩn khởi tố bổ sung với tội danh này.

