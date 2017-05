Sa thải Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey trong đêm 9-5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra cú sốc lớn nhất kể từ khi nhậm chức.

Nói một cách trần trụi, ông Comey có thể coi là nhân tố góp phần giúp ông Trump thắng cử với "bất ngờ tháng 10" nhằm vào bê bối email của bà Hillary Clinton. Thế nhưng, cũng chính vị "sếp" FBI chưa đi hết phân nửa nhiệm kỳ 10 năm này cũng có khả năng đe dọa lớn nhất tới tương lai của ông chủ Nhà Trắng.

Có chút gì đó trớ trêu khi Tổng thống Trump khẳng định chính những lỗi lầm của ông Comey trong cuộc điều tra bê bối email của bà Clinton đã dẫn tới việc ông bị "cách chức ngay lập tức". Trong lịch sử 109 năm của FBI, đây là lần thứ hai một vị giám đốc bị sa thải. Báo giới Mỹ đều chung nhận định động thái "đột ngột và liều lĩnh chưa từng thấy" của ông Trump không khác gì "vụ thảm sát đêm thứ bảy" vào tháng 10-1973 khi Tổng thống Mỹ Richard Nixon ra lệnh sa thải công tố viên đặc biệt đang điều tra vụ bê bối Watergate, dẫn tới sự từ chức của bộ trưởng và thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tờ The New York Times cho rằng Tổng thống Trump sa thải nhân vật đứng đầu cơ quan đang điều tra mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông và Nga nhằm chấm dứt cuộc điều tra có thể hạ bệ một vị tổng thống. Tờ báo uy tín của Mỹ nhấn mạnh bằng việc sa thải ông Comey, tổng thống đã gieo rắc thêm nhiều ngờ vực vào cuộc điều tra có thể trở thành một trong những bê bối chính trị lớn nhất trong lịch sử nước này. "Không có gì bảo đảm nhân vật thay thế ông Comey - người sẽ được ông Trump lựa chọn - sẽ tiếp tục cuộc điều tra…" - tờ The New York Times nhận định.

Ông James Comey phải rời vị trí Giám đốc FBI ngay lập tức, sau quyết định sa thải của Tổng thống Donald Trump Ảnh: EPA

Theo ông Robert Deitz, cựu luật sư cấp cao của Cục Tình báo trung ương (CIA) và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) dưới thời các tổng thống Bill Clinton và George W. Bush, trong bất cứ chính quyền bình thường nào, việc sa thải giám đốc FBI giữa một cuộc điều tra liên quan tới chính quyền sẽ được xem là "hành động tự sát". Hầu hết các nghị sĩ Dân chủ cũng như không ít nghị sĩ Cộng hòa đồng loạt lên án gay gắt quyết định sa thải ông Comey, đồng thời kêu gọi bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt cho cuộc điều tra.

Ngoài vụ ông Comey, Tổng thống Trump còn đối mặt cơn đau đầu khác đến ngay trong nội bộ Nhà Trắng. Theo tạp chí Foreign Policy, Chiến lược gia trưởng Stephen Bannon đang tìm cách ly gián Tổng thống Trump và cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster. Trang Bloomberg hôm 8-5 dẫn lời quan chức giấu tên của Nhà Trắng tiết lộ ông Trump đang "không vui" với những gì ông McMaster thể hiện trong vai trò một cố vấn an ninh quốc gia. Nguồn tin này còn khẳng định ông Trump đã lên giọng với cố vấn McMaster và phàn nàn về việc "hủy hoại chính sách" của ông.

Theo trang Salon hôm 10-5, nguồn tin nêu trên không phải ai khác mà chính là ông Bannon - nhân vật bị loại khỏi Hội đồng An ninh quốc gia không lâu sau khi ông McMaster tiếp nhận chức vụ.

Thu Hằng