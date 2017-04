Yasumasa Shibuya, nghi can vừa bị bắt giữ do liên quan tới cái chết của bé Linh, được hàng xóm mô tả là hiền lành, quý trẻ con và quan tâm đến sự an toàn của các em học sinh.

Hơn 3 tuần kể từ khi báo chí đưa thông tin bé Lê Thị Nhật Linh bị sát hại ở Nhật Bản gây chấn động, cơ quan điều tra đã có bước tiến quan trọng trong quá trình tìm ra thủ phạm sát hại bé. Ngày 14/4, Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, bị bắt tại căn hộ chung cư ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, cách nhà bé Linh chỉ 300 m. Bị bắt đúng ngày sinh nhật Người đàn ông này bị cáo buộc vứt thi thể bé Linh gần con mương ngày 26/3. Kết quả giám định cho thấy ADN của ông ta trùng khớp với ADN trên các đồ vật của nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường. Cảnh sát cũng đã kiểm tra và tịch thu chiếc xe hơi nhỏ của người này ở bãi đỗ. Chiếc xe trùng với hình ảnh phương tiện khả nghi thu thập được qua camera an ninh. Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, bị bắt vào lúc 8h sáng nay tại căn hộ chung cư ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, cách nhà Linh chỉ 300 m. Ảnh: Asahi. 8h sáng 14/4, Shibuya bị áp giải khỏi căn hộ ở tầng 4 của một chung cư, tại thành phố Matsudo, lên xe của các nhà điều tra. Ông ta xuất hiện với vẻ mặt khá bình thản, rời đi trong im lặng và không kháng cự. Theo Zenryoku Express, cư dân mạng đã kịp tìm ra tài khoản mạng xã hội Facebook của Shibuya và phát hiện ông bị bắt đúng vào ngày sinh nhật 14/4. Người mà ai cũng biết Người dân địa phương mô tả Shibuya không phải là gương mặt xa lạ. Ông ta là chủ tịch hội phụ huynh ở trường Tiểu học Mutsumi số 2, nơi bé Lê Thị Nhật Linh theo học. Shibuya cũng tham gia tình nguyện giám sát các học sinh đi học hàng ngày. Theo kanshasai.net, chức chủ tịch hội phụ huynh ở trường bé Nhật Linh thường do phụ nữ đảm nhiệm. Nhưng việc Shibuya tha thiết và nhiệt tình tham gia hoạt động tình nguyện giám sát học sinh đi học đã được ghi nhận và giúp ông trúng cử. Shibuya là nam chủ tịch đầu tiên của hội phụ huynh trường tiểu học Mutsumi 2. Shibuya là chủ tịch hội phụ huynh ở trường Tiểu học Mutsumi số 2, nơi bé Lê Thị Nhật Linh theo học. Ảnh: ANN News. NHK cho hay sau khi giữ chức hội trưởng hội phụ huynh năm ngoái, ông Shibuya vẫn bày tỏ mong muốn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ dù đã hết nhiệm kỳ. Ông Watanabe Hiroshi, 44 tuổi, phụ huynh trường Mutsumi 2, nói ông rất bàng hoàng khi biết Shibuya bị cảnh sát bắt. Theo ông, đây là người mà các học sinh đều biết và chắc chắn Linh cũng quen. Quý trẻ con và hiền lành? Thông tin chủ tịch hội phụ huynh của trường Mutsumi 2 bị bắt do liên quan đến cái chết của bé Linh khiến không chỉ ông Hiroshi mà nhiều phụ huynh, học sinh và người dân trong khu vực ngạc nhiên. "Tôi có ấn tượng ông ta là người rất quý trẻ con và hiền lành. Ông ta đã từng là thành viên đội giám hộ học sinh trên đường đi học và có vẻ rất quan tâm tới sự an toàn của lũ trẻ", một phụ nữ hơn 50 tuổi sống cùng khu nhà với Shibuya nhận xét về nghi phạm. Bà cho biết người đàn ông này có hai con cũng đang học tiểu học. "Tôi cực kỳ ngạc nhiên, không rõ có nhầm lẫn gì không", bà nói. Hình ảnh Shibuya khi tham gia tình nguyện giám sát các học sinh đi học hàng ngày. Ảnh chụp màn hình. NHK cho hay sau khi bé Linh bị sát hại, Shibuya đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ gia đình em. Theo kế hoạch, số tiền này sẽ được đưa tận tay bố mẹ Linh khi họ quay lại Nhật. Nghi can này vẫn tham gia trực chốt trên đường đi học sau khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, ông không tham dự lễ tang ở Nhật của em với lý do bị cúm. Sau khi bắt giữ Shibuya, cảnh sát Chiba chiều 14/4 đã tổ chức cuộc họp báo, cho biết nghi can đã sử dụng quyền im lặng trước các nhà điều tra. Ông Ishii Masayuki, cảnh sát trưởng Chiba, cho hay hiện chưa xác định thêm đồng phạm nào của Shibuya trong vụ án. Kết quả điều tra hiện nay có được là nhờ phân tích các vật chứng tại hiện trường và lời khai từ các nhân chứng. Cảnh sát vẫn đang nỗ lực làm rõ động cơ giết người của nghi phạm. Ngụy An - Thế Long