Khoảng hơn 300 thủ lĩnh cao cấp của IS đã đào tẩu khỏi thành phố Raqqa, Syria vì sợ Mỹ tấn công.

Trang RT (Ruptly) của Nga hôm 11/3 đưa tin, theo Tổ chức quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết khoảng hơn 300 thủ lĩnh cao cấp của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ( IS ) tự xưng đã đào tẩu khỏi thành phố Raqqa, Syria do lo sợ sẽ bị mất mạng bởi các cuộc tấn công dồn dập do Mỹ đứng đầu.

Cụ thể, những ngày qua, Mỹ đã phát động nhiều chiến dịch càn quét IS khi phối hợp cùng Lực lượng Dân chủ Syria tiến đánh các mục tiêu của những kẻ khủng bố trên đất nước của Tổng thống Assad.

Những kẻ đào thoát đã sử dụng phà vượt qua sông Euphrates từ Raqqa do các cuộc không kích của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã phá hủy tất cả các cây cầu qua dòng sông Euphrates ở Syria. Một số chiến binh di chuyển đến thành phố Deir Ezzor, những kẻ khác chạy trốn sang vùng nông thôn phía đông Hama, nơi lực lượng IS vấn có được sự ổn định tương đối.

Hiện Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc gửi 1.000 lính bộ binh đến Kuwait để đẩy nhanh quá trình tiêu diệt hoàn toàn Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ( IS ), theo Business Insider ngày 9/3.

Trước đó, một nhóm thủy quân lục chiến Mỹ đã được gửi tới Syria để chuẩn bị cho cuộc tấn công giải phóng thành phố Raqqa, nơi được coi là “thủ đô” tự xưng của IS ở Syria.

H. Nam