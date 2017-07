Hàng trăm người dân xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh vây một phụ nữ suốt nhiều giờ đồng hồ vì nghi vấn bắt cóc trẻ em.

Sáng nay, chị Thân Thị Giá đưa con trai Lương Khắc Thành (2 tuổi) và một người cháu khác đến nhà ông Thân Văn Kính (bố ruột chị, trú tại thôn Ban Lộc, xã Quang Lộc) nhờ trông hộ.

Người phụ nữ (khoanh đỏ) đang được công an bảo vệ, sau khi giải thoát thành công sẽ dẫn về công an huyện điều tra làm rõ

Khoảng 9h, một phụ nữ được cho là người quen biết với ông Kính đến nhà ông chơi, ít phút sau đó, người phụ nữ này bồng cháu Thành đến nhà một người dân tên Kiểm (cùng thôn) cách nhà ông Kính khoảng 700m.

Khi chị Giá không thấy cháu Thành thì hô hoán người làng đổ xô đi tìm, đến khảng 10h cùng ngày thì người dân phát hiện cháu Thành cùng người phụ nữ lạ tại nhà bà Kiểm.

Cho rằng người phụ nữ này bắt cóc cháu Thành nên chỉ trong ít giờ, hàng trăm người dân tổ chức vây ráp, không cho người phụ nữ này rời khỏi hiện trường.

Dân làng bao vây ngôi nhà nơi người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em đang trú

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Can Lộc đã cử hàng chục chiến sỹ đến hiện trường để nắm tình hình, đồng thời bảo đảm trật tự để tránh việc người dân quá khích hành hung người phụ nữ.

Theo ông Bùi Huy Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc, lực lượng chức năng đang được tăng cường tối đa để xử lý vụ việc.

“Hiện chưa thể xác định được người phụ nữ trên có bắt cóc trẻ em hay không, nhưng để tránh việc hiểu nhầm dẫn đến người dân quá khích hành hung người phụ nữ, công an huyện Can Lộc được huy động tối đa để bảo vệ” - ông Cường cho hay.

Đến 15h30, Công an tỉnh đã điều động thêm 2 xe cảnh sát để hỗ trợ công an huyện Can Lộc bảo vệ, không cho người dân tấn công người phụ nữ.

VietNamNet tiếp tục thông tin vụ việc

Lê Minh