Sáng 9/4, hàng trăm người dân, cùng hơn 40 chiếc xe ô tô lại tiếp tục diễu hành gần cầu Bên Thủy 1, Bến Thủy 2 (nối hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh) tiếp tục đòi quyền lợi chính đáng khi phải đóng phí BOT.

Khoảng 8h sáng 9/4, đông đảo người dân cùng phương tiện ô tô tập trung tại thị trấn Xuân An, gần cầu Bến Thủy với các băng rôn, khẩu hiệu yêu cầu nhà đâu tư Cienco 4 phải miễn, giảm phí cho người dân có hộ khẩu tại các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, Hồng Lĩnh.

Anh Nguyễn Văn Linh (người Nghi Xuân) phản ánh: “Nếu nói, đóng tiền bảo trì cầu Bến Thủy 1 thì lại càng không hợp lý. Đơn giản, cầu xây đã lâu, thu phí cũng đã hoàn thiện, đã đóng phí cả hàng chục năm trời, chả lẽ giờ còn đóng tiếp. Còn nói đóng phí cho đường BOT thì lại càng không, chúng tôi có đi đường này đâu mà đóng. Thật vô lý”.

“Còn việc, nhà đầu tư trả lời dân rằng sẽ giảm phí 50% cho những phương tiện ở hai đầu cầu Bến Thủy, tôi không chấp nhận. Giảm là giảm cho đối tượng nào, cái đó phải rõ ràng. Còn với chúng tôi, quan điểm nhất quán, không đi một mét đường BOT nghĩa là không đóng phí. Chúng tôi, đòi quyền lợi chính đáng, chứ không có ý chống đối hay làm sai trái chỉ thị của ai?” – một người dân tại Nghi Xuân bức xúc nói.

Anh Nguyễn Văn Hùng cung cấp: Hàng trăm người dân ra đây ngoài việc đòi giảm miễn phí dịch vụ BOT thời gian qua thì sáng nay, chúng tôi còn tập trung để “Ký đơn kiến nghị tập thể lên Chính phủ và Quốc hội về việc người dân không sử dụng công trình BOT của Cienco 4 nhưng vẫn phải đóng phí”.

Một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cho biết, việc dân tập trung diễu hành tại hai đầu cầu diễn ra thời gian qua. Lực lượng công an địa phương đã có mặt và đảm bảo an ninh trật tự cung đường, đồng thời tuyên truyền người dân trở về nhà, mọi kiến nghị phía công an sẽ có trách nhiệm phản ánh lên nhà đầu tư, Bộ GTVT, Bộ tài chính.

Một lãnh đạo khác tại huyện Nghi Xuân cũng thông tin, phía chính quyền đã nắm mọi thông tin về việc kiến nghị đòi giảm phí dịch vụ BOT của người dân Hà Tĩnh, Nghệ An. Chúng tôi, đồng lòng với người dân và yêu cầu nhà đầu tư phải có ý kiến sớm nhất trả lời rõ ràng về việc miễn, giảm cho người dân tại đây.

Trước đó, ngày 4/4/2017, Văn phòng Chính phủ đã có công văn hỏa tốc số 3225 gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và UBND tỉnh Hà Tĩnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phê bình các cơ quan chức năng đã không giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân, làm kéo dài tình trạng mất an ninh trật tự và an toàn giao thông khu vực trạm thu phí Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2, tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng thời, yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1504/VPCP-CN ngày 21/2/2017, rà soát lại hết các bất hợp lý để kịp thời chỉnh sửa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/4/2017.

