Nhiều người dân hiếu kì kéo đến xem, khiến lực lượng chức năng vất vả để điều tiết giao thông.

Khoảng 9h30 ngày 5/3, tại khu vực cầu Nhị Kiều, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, người dân hốt hoảng phát hiện xác chết một người phụ nữ trôi giữa sông.

Hàng trăm người dân hiếu kì đi xem xác chết, gây ắc tắc một đoạn đường dài.

Anh Hoàng Anh - người dân chứng kiến vụ việc - cho biết, vào thời điểm trên, một số ghe đi trên kênh phát hiện một xác chết trôi từ hướng đường Hoàng Văn Thụ lên đường Huỳnh Thúc Kháng (ngay chân cầu Nhị Kiều, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều). Sự việc ngay sau đó được người dân trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường An Nghiệp phối hợp cùng Cơ quan Công an quận Ninh Kiều phong tỏa hiện trường vụ việc, trục vớt thi thể nạn nhân.

Đến hơn 11h cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa đi khám nghiệm

Theo quan sát, nạn nhân khoảng 60 tuổi, tóc bạc, mặc bộ đồ bộ màu có chấm đỏ, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định danh tính.

Do vụ việc xảy ra vào giữa trung tâm TP Cần Thơ, nhiều người dân hiếu kì kéo đến xem, khiến lực lượng chức năng vất vả để điều tiết giao thông.

Đến hơn 11h cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa đi khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết./.

Theo Khánh Tường/Dân Trí