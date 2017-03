Bức xúc về những kiến nghị việc thu phí qua trạm BOT Bến Thủy (Nghệ An) chưa được giải quyết thỏa đáng, hàng trăm người dân ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vẫn tiếp tục đưa hàng trăm ô tô ra đây để dừng, đỗ khiến ách tắc kéo dài nhiều giờ đồng hồ liền.

Hàng loạt người dân cùng phương tiện ô tô ra hai đầu cầu Bến Thủy 1 yêu cầu chủ đầu tư miễn, giảm phí qua cầu vào sáng 19/3.

Sáng ngày 19/3, hàng trăm người dân ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã đưa ô tô ra ở hai đầu cầu Bến Thủy 1 (bắc qua Sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) để phản đối việc thu phí qua trạm thu phí BOT Bến Thủy.

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm, có khoảng gần 100 người dân cùng 30 chiếc xe ô tô đã đi đến hai đầu cầu Bến Thủy 1, dàn hàng ở hai bên đường với những băng rôn, khẩu hiệu, yêu cầu chủ đầu tư dự án BOT phải giảm, miễn phí qua cầu cho họ.

Việc người dân mang quá nhiều xe ra dừng, đỗ trên QL 1A, đầu cầu Bến Thủy đã gây cản trở, ách tắc giao thông nghiêm trọng qua khu vực.

Theo ý kiến của người dân, lý do họ ra đường phản đối là để mong chủ đầu tư là Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) nhanh chóng miễn, giảm phí qua cầu. Ngoài ra, việc nhiều người không đi đường BOT nào mà vẫn phải nộp phí là không hợp lý. Nhiều người kiến nghị di dời trạm thu phí BOT đặt đầu cầu Bến Thủy 1.

Hàng trăm ô tô ra đây để dừng, đỗ khiến ách tắc kéo dài nhiều giờ đồng hồ liền.

Trước tình hình ách tắc giao thông, gây mất trật tự giao thông, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã cử lực lượng ra giải thích với người dân và yêu cầu người dân không đường đỗ xe gây tắc cầu, đường.

Trao đổi với PV Báo điện tử Infonet về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng công an huyện Nghi Xuân cho biết: “Khoảng 10h sáng nay, 30 chiếc xe ô tô cùng hàng trăm người dân đã chặn hai đầu cầu Bến Thủy 1, yêu cầu miễn, giảm phí quan cầu. Lực lượng công an đã có mặt, tuyên truyền người dân trở về nhà, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự tuyến đường, đến 11h thì giải tán”.

Trước đó, ngày 10/3, ông Ngô Trọng Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4), đã ký công văn gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND thị xã Hồng Lĩnh, UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), UBND TP Vinh và UBND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) về việc thống kê, báo cáo số liệu xe ô tô của địa phương và tình trạng sử dụng dịch vụ BOT của Trạm Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2.

Đề nghị, các địa phương nêu trên thống kê các loại phương tiện của người dân địa phương không tham gia giao thông trên các tuyến của dự án BOT. Việc thống kê phải theo mẫu và có bản cam kết của từng chủ phương tiện gửi kèm theo.

Đồng thời rà soát, thống kê các xe ô tô loại 1 và 2 của người dân địa phương đăng ký thường xuyên qua trạm Bến Thủy 1, Bến Thủy 2 (loại 1 tương ứng với mua vé tháng, loại 2 tương ứng với mua vé quý) và vẫn có tham gia giao thông một phần trên các tuyến của dự án BOT. Đề nghị chính quyền địa phương gửi về nhà đầu tư trước ngày 15/3 để báo cáo Bộ GTVT.

Văn bản 1590 Cienco 4 gửi các địa phương hai đầu cầu Bến Thủy 1

Sau khi văn bản của Cienco 4 được ban hành và được các địa phương thực hiện, dư luận lại phản đối kịch liệt vì những yêu cầu của nhà đầu tư đề nghị với người dân là không thỏa đáng.

Trước những bức xúc của người dân, đến ngày 17/3, Cienco 4 đã có quyết định thu hồi lại văn bản 1590 đã ban hành trước đó tạo nên những làn sóng phản ứng dữ dội của người dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Được biết, đây là lần thứ 2 người dân tập trung ô tô ra cầu Bến Thủy để phản đối. Trước đó, từ ngày 3/12 đến 12/12/2016, mỗi ngày có khoảng 20-100 ô tô của các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tụ tập, để phản đối việc thu phí BOT cầu Bến Thủy 1. Sự việc trên khiến tình hình an ninh trật tự và ATGT lộn xộn trong nhiều ngày liền.

