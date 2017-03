Tổng kết chương trình giờ trái đất 2017 tại TP.HCM, ngày 26/3, Ban tổ chức cho biết, trong gần một tháng chuẩn bị và tổ chức, 6 dự án, gồm: Chuyển động xanh, cộng đồng xanh, điểm đến xanh, tương lai xanh, kết nối xanh và cải tạo hệ thống điện miễn phí cho các hộ gia đình khó khăn đã được đồng loạt triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, thu hút sự tham gia của hàng trăm nghìn người dân và thanh niên tình nguyện.

Hàng trăm bạn trẻ tham gia chiến dịch vào tối 25/3 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Ảnh do BTC cung cấp

Chỉ tính trên fanpage Giờ trái đất Việt Nam (http://facebook.com/giotraidatvn), lượng người like và theo dõi lên đến hơn 53.000 người. Số lượng người tương tác với các hoạt động trên page trung bình dao động ở mức 120 nghìn đến 200 nghìn người/tuần. Chương trình cũng lần đầu tiên xác lập kỷ lục mới khi đồng loạt 2.000 thanh niên tình nguyện tham gia chiến dịch thực hiện đồng loạt đổi avatar và cover facebook cá nhân trong lễ ra quân. Với dự án kết nối xanh, phát triển song song 2 hoạt động tình nguyện viên online và offline ở TP.HCM và các tỉnh thành khác đã nâng số lượng tổng số người tham gia hưởng ứng chiến dịch lên đến gần 100.000 người. Tình nguyện viên hoạt động trực tiếp trên 5 dự án là 3.500 người.

Một dự án khác cũng đạt được nhiều thành công ấn tượng trong năm nay là dự án Kết nối xanh. Với mục tiêu chuyển giao và mở rộng dự án cho các trường học, dự án đã thu hút nhanh chóng số lượng lớn thanh niên tình nguyện. Tính cho đến nay, đã có hơn 30 trường đại học, trung học phổ thông tham gia triển khai hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất tại trường, thu hút gần 20.000 học sinh, sinh viên tham gia.

Bên cạnh đó, các hoạt động xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, thực hiện tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu do Thành Đoàn TP.HCM phát động, gồm: Công trình “Nguồn sáng an toàn, văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội” thực hiện sửa chữa, cải tạo lại hệ thống điện cho 170 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; Công trình “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn” thực hiện cải tạo hệ thống điện hành lang, bó gọn dây cáp điện, dây thông tin, thay thế đèn chiếu sáng tại 4 chung cư trên địa bàn; Công trình “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm” thực hiện cải tạo lại hệ thống lưới điện hạ thế đảm bảo an toàn và mỹ quan; tuyên truyền vận động thanh niên cài đặt ứng dụng Busmap hỗ trợ đi xe buýt tại TP.HCM trên điện thoại di động, ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng và xe đạp khi tham gia giao thông.

Chương trình do báo Sài Gòn Giải Phóng chủ trì phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương và Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP.HCM tổ chức.

Lê Thu