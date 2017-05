Ngày 5-5, Công an quận 12, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm chỉ huy hình ảnh và an ninh với hệ thống 12 màn hình tổng và 518 camera bố trí ở những điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn quận 12.

Hệ thống camera này được gắn tại nhiều điểm trên địa bàn nhưng có thể phân ra thành nhóm theo chức năng khu vực, trục tuyến giao thông, các điểm nóng, bảo mật về hình ảnh, dễ dàng tích hợp vào các hệ thống website… để phục vụ các nhu cầu quản lý an ninh trật tự và an toàn giao thông. Tại Trung tâm chỉ huy hình ảnh và an ninh Công an quận 12 gồm có 12 màn hình, có thể quan sát các điểm trên địa bàn phường theo thiết kế. Lãnh đạo Công an quận 12 cho biết với hệ thống “mắt thần” được bố trí rộng khắp sẽ hỗ trợ tích cực cho công tác phòng ngừa, chống tội phạm cũng như khám phá các vụ án khác. Hệ thống camera này được thực hiện bằng kinh phí xã hội hóa với sự hỗ trợ Công ty VP9 Việt Nam và Viettel TP.HCM - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội qua ba giai đoạn. Giai đoạn 1 đã lắp đặt được 518 camera an ninh. Kết thúc giai đoạn 3 sẽ có thêm khoảng 1.500 camera khác được lắp đặt để có thể phủ sóng gần như toàn quận.