Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 11-3 cho biết, 300 chỉ huy cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), cùng các thành viên trong gia đình họ đã chạy trốn khỏi thành phố Raqqa, khi liên minh lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn tiến đến đây.

Các tay súng của liên minh SDF ở khu vực phía bắc thành phố Raqqa, Syria

Theo nguồn tin, những kẻ chạy trốn không còn cách nào khác là phải sử dụng phà để vượt qua sông từ Raqqa, bởi vì các cuộc không kích của liên minh đã phá hủy tất cả các cây cầu bắc qua Euphrates ở Syria.

Trong khi có nhiều phiến quân IS rời đến Deir Ezzor, những phần tử phiến binh khác chạy trốn đến vùng nông thôn phía đông tỉnh Hama, nơi mà nhóm khủng bố vẫn có được sự ổn định tương đối.

Các báo cáo cho biết, giữa lúc các chỉ huy hàng đầu IS chạy trốn khỏi Raqqa, những thành viên khác của nhóm khủng bố, mà vẫn còn trụ lại thành phố, đã vận động thanh niên địa phương cầm vũ khí tham gia vào các hoạt động để bảo vệ thành phố khỏi "những kẻ ăn hiếp Mỹ" và "người Kurd vô thần". Ngoài ra, 230 tay súng thánh chiến và chỉ huy chiến trường của IS đã được điều đến thành phố, từ vùng nông thôn phía đông của Aleppo và Deir Ezzor để hỗ trợ phòng thủ.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích quân sự cho rằng, số quân tăng viện lần này của IS là quá ít, không dễ thay đổi tình hình cuộc chiến hiện đang nghiêng về lực lượng SDF rất mạnh. Chỉ khi có hàng nghìn tay súng cực đoan đổ vào thành phố, thì mới hy vọng đẩy lùi được các lực lượng chống khủng bố gần thành phố.

Raqqa nằm phía bắc Syria, ở bờ đông bắc của sông Euphrates. Thành phố này đã rơi vào tay IS từ năm 2013, giữa lúc cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này diễn ra rầm rộ. Tới năm 2014, Raqqa đóng vai trò là thành trì của IS. Đây cũng là thành phố lớn nhất IS chiếm được ở Syria.

Raqqa trên bản đồ nằm gần như ngang với thành phố Mosul ở Iraq. IS xem hai thành phố này, nằm trong dải đất cắt ngang phía bắc hai nước Syria và Iraq, là khởi nguồn cho tham vọng thành lập một "đế chế Hồi giáo" (Caliphate).

SDF là liên quân mới thành lập từ năm 2015, với sự hợp tác giữa các tay súng người Kurd, cùng các tay súng dân quân Ả Rập. Nòng cốt của SDF chính là các Đơn vị Dân quân người Kurd (YPG) - lực lượng phối hợp đánh IS hiệu quả nhất của Mỹ tại Syria.

Lực lượng người Kurd và đồng minh phối hợp với liên quân do Mỹ dẫn đầu ngày 5-11-2016 tuyên bố bắt đầu hoạt động bao vây Raqqa, thành trì của IS tại Syria. Đây được coi là chiến dịch quan trọng bậc nhất của liên quân trong cuộc chiến chống IS suốt hơn 2 năm qua, có thể cũng là trận đánh quyết định để tiêu diệt tổ chức này.