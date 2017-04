“Trách nhiệm của công an viên rất cao trong khi thu nhập của họ khi thì thấp hơn anh…bảo vệ, phụ hồ, hay một người lao động phổ thông”, ông Trần Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Vị Tân nói.

Thông tin về việc hàng loạt cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách phường, xã ở tỉnh Hậu Giang nghỉ việc hàng loạt đang nhận được quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Anh Lâm Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch MTTQ xã Vị Tân (TP Vị Thanh) cho biết, với mức thu nhập chỉ hơn 1 triệu đồng/tháng thì không thể lo cho cuộc sống gia đình...

Ngày 5/4, trao đổi VietNamNet, ông Võ Minh Tâm - Bí thư Thành ủy Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) xác nhận, trên địa bàn TP Vị Thanh có 1 số cán bộ, công chức không chuyên trách ở phường, xã nghỉ việc vì lý do kinh tế.

“Nguyên nhân chính là do đời sống của những anh em này quá khó khăn. Chúng tôi đã họp để động viên anh em tiếp tục làm việc. Đối với những trường hợp đã nghỉ việc, chúng tôi điều động, bố trí lại nhân sự cho hợp lý”, ông Tâm cho hay.

Theo báo cáo của Phòng Nội vụ TP Vị Thanh, chỉ tính riêng từ đầu năm đến tháng 3/2017, trên địa bàn có 44 cán bộ, công chức nghỉ việc. Trong đó có 1 công chức, còn lại 43 người là cán bộ không chuyên trách phường, xã và ở khu vực ấp. Đặc biệt, có 30 người nghỉ việc là Đảng viên.

“Các cán bộ, viên chức này nghỉ việc là do hoàn cảnh khó khăn, mức phụ cấp không đủ sinh hoạt cho cuộc sống. Một số anh em nói nghỉ việc để đi làm công nhân và các việc khác để có thu nhập khá hơn”, ông Nguyễn Văn Ân – Trưởng phòng Nội vụ TP Vị Thanh cho biết.

Anh Nguyễn Văn Lịnh và chị Bùi Thị Tuyết Ngà

Anh Lâm Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch MTTQ xã Vị Tân (TP Vị Thanh) cho biết, anh tham gia công tác ở xã được 7 năm và đảm nhiệm vị trí trên khoảng 2 năm trở lại đây. Anh Sơn kể, công việc ở xã lúc nào cũng có, đặc biệt là công tác mặt trận thì “trận nào cũng có”. Từ việc vận động người dân tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư như làm hàng rào, cột cờ, đặc biệt gần đây có phong trào xây dựng nông thôn mới thì công việc càng nhiều hơn”.

“Năm 2010, tôi công tác ở xã đội với mức thu nhập 450 nghìn đồng/tháng. Từ năm 2015 đến nay, tôi đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch MTTQ xã với mức thu nhập 1.250.000 đồng, trừ khoản đóng bảo hiểm thì còn lại 1.030.000 đồng/tháng. Với mức thu nhập này thì không đủ sống”, anh Sơn nói và cho biết, hàng ngày anh phải chạy xe máy gần 10km để đi làm nên mỗi tháng chỉ tính tiền xăng cũng đã chi khoảng 400 nghìn đồng.

“Dù là cán bộ không chuyên trách nhưng tôi vẫn làm việc như cán bộ chuyên trách. Nói thật tôi đi làm việc là chủ yếu vì trách nhiệm chứ lương như thế này sao đủ sống. Nhà không ruộng đất, em trai lại bị bệnh động kinh nên thu nhập của cả gia đình chủ yếu dựa vào quán nước và tiệm sửa xe của ba mẹ tôi. Còn tiền lương không đủ xài”, anh Sơn chua xót nói và cho biết, sắp tới có thể sẽ nghỉ việc ở UBND xã để tìm việc khác, thu nhập ổn định hơn.

Ông Trần Thanh Bình – Phó chủ tịch UBND xã Vị Tân

“Bạn bè của thằng Sơn đi làm ở công ty, xí nghiệp lương mỗi tháng ít nhất cũng từ 4 triệu đồng. Còn thằng Sơn làm ở UBND mỗi tháng chỉ có hơn 1 triệu đồng. Mức lương đó thì sao nó dám cưới vợ”, bà Huỳnh Thị Nguyên – mẹ của anh Sơn tiếp lời con trai.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Lịnh và chị Bùi Thị Tuyết Ngà là hai Phó chủ tịch MTTQ của xã Tân Thành (TX Ngã Bảy, Hậu Giang) cũng xin nghỉ việc để đi kiếm việc khác...

“Anh Lịnh và chị Ngà đều là Đảng viên, tốt nghiệp đại học, nhiều năm công tác mặt trận, tận tụy với công việc, sâu sát với phong trào, tuy nhiên thu nhập mỗi tháng chỉ là 1.230.000 đồng nên họ xin nghỉ việc để kiếm việc khác có mức thu nhập cao hơn, để lo cho bản thân và gia đình”, ông Huỳnh Hoàng Anh - Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Thành cho biết.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, những cán bộ, công chức ở tỉnh Hậu Giang xin nghỉ việc hàng loạt trong thời gian có rất nhiều người là công an viên xã. Đây là lực lượng cơ sở nắm tình hình an ninh trật tự tại địa phương, tuy nhiên hiện nay chính sách phụ cấp cho họ (trừ Trưởng công an xã) còn nhiều bất cập.

Theo ông Trần Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Vị Tân (TP Vị Thanh), thời gian qua do phụ cấp cho công an xã quá thấp nên 1 số công an viên xin nghỉ việc.

“Hiện tại công an viên, dân quân tự vệ ở xã được hưởng theo mức trợ cấp hàng tháng theo hệ số 0,70. Chính vì vậy, mức thu nhập của họ rất thấp, nếu không có phụ cấp tiền 40 nghìn tiền ăn trong ngày trực thì chắc chắn họ không sống nổi. Trách nhiệm của công an viên là cao trong khi thu nhập của họ khi còn thấp hơn anh…bảo vệ, phụ hồ, hay một người lao động phổ thông khác”, ông Bình nói và cho biết, các cán bộ không chuyên trách này hàng tháng còn phải bỏ ra 1 ít tiền để dự đám tiệc của đồng nghiệp, hàng xóm.

Hàng loạt cán bộ không chuyên trách ở phường, xã tại TP Vị Thanh xin nghỉ việc vì hoàn cảnh khó khăn

“Cán bộ, công chức nghỉ việc trong thời gian qua điều xuất phát từ cuộc sống. Nếu mức thu nhập đảm bảo cho cuộc sống thì chắc chắn cán bộ sẽ an tâm công tác, còn đằng này mức thu nhập quá thấp không nuôi sống bản thân thì họ không an tâm làm việc, nên buộc phải xin việc để đi làm việc khác”, ông Bình nói.

Theo lãnh đạo 1 số xã ở Hậu Giang, mức lương, phụ cấp hiện tại chưa đảm bảo đời sống gia đình của cán bộ, công chức, viên chức xã, ấp. Với mức phụ cấp này thì không thể lo cho gia đình, con đi học.

Trước đó như VietNamNet đưa tin, năm 2016 tỉnh Hậu Giang có 281 cán bộ cơ sở tại các cơ quan xin nghỉ việc. Lý do là các cán bộ này cho rằng lương thấp không đủ trang trải cuộc sống.

Đặc biệt, cũng trong năm 2016 địa phương này có 214 đảng viên bị xóa tên, nguyên nhân cũng do phụ cấp thấp, kinh tế khó khăn nên bỏ công việc đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt trên 3 tháng…

Hoài Thanh