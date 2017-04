Khoảng hai nghìn cư dân tại thị trấn Edgecumbe, trên Đảo Bắc của New Zealand đã phải đi sơ tán sau khi đập Matahina trên sông bị vỡ khiến hàng trăm ngôi nhà ngập nước.

Hình ảnh vỡ đập Matahina.

Chính quyền địa phương đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi đập nước trên bị vỡ sáng 6/4 gây ngập úng nhiều nơi ở thị trấn Edgecumbe.

Giới chức địa phương cho biết tại một số nhà, nước đã ngập sâu hơn 1 mét, trong khi mực nước của một dòng sông gần đó đã dâng cao kỷ lục.

Sự cố trên xảy ra trong bối cảnh New Zealand vẫn đang khắc phục hậu quả do bão Debbie. Nhiều đường sá bị tắc nghẽn do lở đất xảy ra khắp Đảo Bắc sau 2 ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão.

Trước đó, bão Debbie mạnh cấp 4 đã tràn vào khu vực bờ biển phía Đông của Australia chiều 28/3, mang theo gió mạnh, tàn phá một số điểm du lịch của khu vực và làm 6 người thiệt mạng ở nước này.

TTXVN/Tin Tức