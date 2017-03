Hôm nay là ngày thứ 2 của lễ hội hoa hồng Bulgaria & Bạn bè diễn ra tại công viên Thống nhất, Hà Nội. Sự lộn xộn, chen lấn, xô đẩy gây hỗn loạn tiếp tục xảy ra khi hàng nghìn người dân đứng xếp hàng trước cổng.

Cảnh tượng hàng nghìn người dân xếp hàng chờ trước cổng lễ hội. Ảnh: Thanh Hà

Ngày thứ 2 của lễ hội hoa hồng Bulgaria & Bạn bè được bắt đầu từ 9h sáng. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, thời điểm này du khách tham quan lễ hội chưa đông, nên cổng vào khá bình yên. Tuy nhiên đến khoảng 9h30, lượng người bắt đầu ùn ùn kéo đến, lực lượng bảo vệ cũng như công an soát vé vất vả hơn.

Sau 10 phút, số lượng người đổ về ngày một đông, hàng nghìn người ken đặc trước cổng vào khi tổ chức lễ hội, khiến ban tổ chức khá hoảng sợ, quyết định rào chắn lối vào và tạm dừng không cho du khách vào thăm quan.

Nhiều người lớn tuổi đứng ngóng và không biết vì sao mình không được vào dù có vé

Chia sẻ lý do vì sao ngừng cho du khách vào thăm quan, một nhân viên bảo vệ cho biết, vì diện tích hòn đảo hơi nhỏ, trong khi lượng người vào trước đó chưa đi ra, nên nếu cho thêm người vào sẽ quá tải, e rằng sập cầu.

Ngay sau đó, rất nhiều người lên tiếng bức xúc, và hàng trăm cánh tay giơ cao phản đối vì có vé mà không được vào. Trước sự việc du khách phản ứng như vậy, ban tổ chức sợ vỡ trận nên yêu cầu lực lượng bảo vệ và công an tiếp tục mở rào cho từng người vào một. Nhưng cũng chính vì vậy dẫn tới cảnh tượng chen lấn, xô đẩy, la ó gây hỗn loạn ngay trước cổng vào lễ hội gây phản cảm và làm mất đi hình ảnh đẹp, văn minh của một lễ hội văn hóa.

Nhiều du khách vô tư nhảy vào chụp ảnh khiến bảo vệ chạy ngược xuôi nhắc nhở

Theo quan sát của phóng viên, bên trong hòn đảo là không gian trưng bày lễ hội hoa hồng với khoảng vài chục gian hàng được trưng bày xung quanh hòn đảo. Tuy nhiên điều khá bất ngờ khi lễ hội hoa hồng nhưng đếm thấy chỉ khoảng 4 đến 5 gian hàng về hoa hồng, còn lại là những gian hàng bán rượu sâm banh, mỹ phẩm, gốm sứ, gian hàng vàng, gian hàng thuốc…

Ngoài ra những điểm trang trí hoa hồng, lâu đài tình yêu được kết từ hoa hồng, thảm cỏ…chỗ có biển cảnh báo, chỗ không có. Nếu có biển cảnh báo thì quá nhỏ, không tạo được sự chú ý của du khách. Còn chỗ không có biển cảnh báo, người dân đua nhau đứng sát hoa, dẫm lên cỏ để chụp ảnh, khiến bảo vệ phải chạy ngược, chạy xuôi nhắc nhở.

Và đến 10h30, ban tổ chức đột nhiên ngừng bán vé, với lý do hết vé, khiến người dân đứng đợi mua vé trước đó bất bình ra mặt và cho rằng ban tổ chức đã lừa dối.

Lực lượng bảo vệ, công an vất vả soát vé

Trước đó, ngày 3.3, ngày khai mạc lễ hội hoa hồng Bulgaria & Bạn bè cũng đã xảy ra tình trạng hỗn loạn khi du khách bị chặn cổng không được vào. Đồng thời họ bức xúc vì chương trình được quảng bá du khách sẽ chiêm ngưỡng các kiệt tác nghệ thuật hoa hồng được tái hiện lại như: Lâu đài tình yêu, Bức tường hò hẹn, Vườn hồng tình ái, Giếng cổ nguyện ước...nhưng thực tế lại không như lời quảng bá trước đó, đặc biệt nhiều "kiệt tác" còn được kết bằng hoa giả thay vì hoa tươi thật.

Gian hàng vàng cùng được trưng bày tại lễ hội hoa hồng Bulgaria & Bạn bè

Lễ hội hoa hồng Bulgaria & Bạn bè được diễn ra từ ngày 3-8.3, với giá vé 120.000-150.000/1 vé.

Ông Nguyễn Đức Liên – Trưởng Ban tổ chức lễ hội:

Chúng tôi chấp nhận để người dân mắng nhiếc...

Thưa ông, du khách đang rất bức xúc khi họ xếp hàng lâu nhưng không mua được vé. Vậy ông có thể cho biết, số lượng vé phát vé trong ngày hôm nay là bao nhiêu, vì sao lại hết vé sớm như vậy?

Chúng tôi đã làm việc với các đơn vị sự kiện và bán vé cách đây 2 tháng. Chúng tôi đã bán vé thông qua mạng online…Và con số vé bán ra là khoảng 10.000.000 vé. Đấy là chưa kể giấy mời cho đại sứ quán Bulgaria và giấy mời ngoại giao cũng như hàng trăm thẻ tác nghiệp cho các hãng thông tấn.

Chính vì vậy mà ban tổ chức không còn nhiều vé bán lẻ.

Ông nghĩ sao khi báo chí nêu những bức xúc của người dân, ví dụ, chuyện bị chặn không cho vào, chuyện hoa giả, thay vì hoa thật…?

Như tôi đã nói ở trên, vì số lượng bán vé cho các tour đã hết cách đây hai tháng. Các tour chúng tôi bán hầu hết giành cho các bác cựu chiến binh, những người lớn tuổi đã từng có thời kỳ sống ở Bulgaria. Nên chúng tôi phải ưu tiên cho những người đã mua vé trước đó. Chúng tôi chấp nhận để người dân mắng nhiếc nhưng không thể để những bác cựu chiến binh, những người đã sống ở Bulgaria nói chúng tôi được.

Một lý do nữa khiến chúng tôi tạm rào và chưa cho người dân vào, bởi diện tích của lễ hội hoa hồng nằm trên hòn đảo của Công viên Thống nhất không lớn. Nếu chúng tôi cứ cố tình cho người dân vào thì chuyện gì sẽ xảy ra. Lượng người trên cầu quá đông, sập cầu thì sao? Hòn đảo nhỏ, hàng nghìn người vào cùng lúc liệu có đảm bảo an toàn?

Vậy ông đã lường trước việc quá tải trong lễ hội hoa hồng?

Tôi có lường trước. Ban tổ chức đã bố trí lực lượng bảo vệ, bên cạnh là sự hỗ trợ của lực lượng công an phường, công an thành phố. Ngoài ra, khi bán vé, chúng tôi tích từng ngày một để tránh tình trạng người dân đi trùng một ngày.

Tuy nhiên ngày thứ 7, ngày hôm nay là ngày nghỉ nên lượng du khách ở các tỉnh tranh thủ về thăm quan đông hơn ngày thứ 6. Mà họ ở tỉnh xa về, lại toàn là du khách lớn tuổi, chúng tôi không nỡ bảo họ quay về.

Một phần ngày hôm nay xảy ra ùn tắc, hỗn loạn là bảo vệ của chúng tôi chưa được chuyên nghiệp lắm. Ngay sau đấy, chúng tôi phải nhờ sự can thiệp của các đồng chí công an. Họ cũng đứng ra soát vé giúp chúng tôi để ổn định tình hình.

Nhưng tôi cũng phải nói thật, ý thức của người Việt Nam khi đi thăm quan hay tham gia lễ hội chưa được tốt. Họ chen lấn, xô đẩy mà không cần biết người bên cạnh thế nào. Tôi đã từng ở Bulgaria, họ rất văn minh, xếp hàng trật tự. Còn ở Việt Nam ai cũng muốn chen lên đầu tiên. Phải là số một. Vì vậy mới xảy ra tình trạng hỗn loạn.

Thưa ông, sau hai ngày xảy ra tình trạng chen lấn, hỗn loạn như vậy. Ban tổ chức sẽ có biện pháp nào để khắc phục những ngày còn lại?

Khắc phục đầu tiên là chúng tôi sẽ tăng cường thêm lực lượng an ninh. Đặc biệt là nhờ vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của công an phường. Bởi bảo vệ hay người của ban tổ chức nói nhiều khi dân không nghe. Nhưng nếu các đồng chí công an nói họ sẽ nghe. Đấy như bạn thấy, ngày hôm nay chúng tôi phải nhờ các đồng chí công an soát vé.

Khắc phục thứ 2 là chúng tôi ngừng không bán vé cho những ngày còn lại. Dù rất buồn, rất muốn bán vé. Nhưng để tránh tình trạng quá tải tôi báo với đại sứ quán Bulgaria chúng ta sẽ không bán vé nữa.

Thưa ông, nhiều ý kiến người dân thắc mắc, một lễ hội hoa hồng nhưng những gian hàng về hoa hồng lại chiếm tỷ lệ khá ít, trong khi những gian hàng về rượu, mỹ phẩm, thuốc, gốm xứ lại chiếm tỷ lệ nhiều hơn. Vì sao vậy?

Ngoài 4 gian hàng về hoa đăng ký thì chúng tôi cũng muốn có những sản phẩm, gian hàng liên quan tới hoa hồng. Ví dụ như mỹ phẩm được làm tinh chất hoa hồng, rượu cũng được làm từ hoa hồng, thuốc làm từ hoa hồng, đồ ăn của Bulgaria…sau tất cả những gian hàng liên quan tới hoa hồng mà vẫn còn trống chỗ chúng tôi mới thêm các gian hàng khác vào để thêm phong phú và màu sắc.

Nhưng trong những gian hàng liên quan tới hoa hồng, có một gian hàng về vàng bạc, không lẽ vàng cũng liên quan tới hoa hồng?

Ồ không. Nhưng chủ gian hàng vàng đó là cựu sinh viên Bulgaria, một anh hùng. Và cũng là người tài trợ cho lễ hội hoa hồng Bulraria & Bạn bè.

Xin cám ơn ông!

Thanh Hà thực hiện