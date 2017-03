Khoảng 9 giờ sáng nay, đã xảy ra một vụ cháy lớn tại công ty Kwong Lung - Meko (khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Theo một số công nhân tại đây, phát hiện khói và lửa bốc lên từ kho vải của công ty.

Khói đen nghi ngút bốc ra từ nhà máy.

Được biết công ty Kwong Lung - Meko chuyên sản xuất về lông vũ và đồ may mặc. Do nguyên liệu là những chất dễ cháy nên đám cháy đã nhanh chóng lan rộng ra khắp các tầng trên của khu nhà máy. Hàng ngàn công nhân của công ty, đứng dọc hai bên đường với vẻ mặt hốt hoảng theo dõi lực lượng chức năng chữa cháy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Cần Thơ huy động hàng trăm chiến sĩ và nhiều phương tiện chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Hiện tại, các cán bộ, chiến sĩ công an triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và phân luồng giao thông qua khu vực. Khói, lửa đã bao trùm cả công ty. Lực lượng chức năng đang cố gắng dùng vòi rồng để cứu hỏa, tuy nhiên do đám cháy quá lớn nên việc chữa cháy vẫn đang gặp khó khăn. Do khói nhiều nên một số chiến sĩ cứu hỏa đã bị thương và ngạt khói cần sự hỗ trợ của nhân viên y tế.

Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường vụ cháy.

Lãnh đạo UBND T.P Cần Thơ đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy. Ông Võ Thành Thống Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: "Thành phố đã chỉ huy các lực lượng hiện có để thực hiện tối đa việc chữa cháy ở đây. Đến thời điểm này, sau khi kiểm tra lại toàn bộ thì không có thiệt hại về người vì các công nhân đã tan ca. Về tài sản hiện nay đang bị uy hiếp, công tác phong tỏa chống cháy lan đã làm được, nhưng phương án chữa triệt để thì đang gặp khó khăn do phương tiện không đủ để đáp ứng việc cháy ở nhà cao tầng. Hiện nay thành phố ngoài huy động lực lượng của cảnh sát PCCC còn huy động thêm lực lượng của Thành đội và nhờ sự giúp đỡ của Quân khu 9"./.

PV/VOV - ĐBSCL