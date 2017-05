Tại Khoa Thần kinh, bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) hiện đang tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân bị mắc chứng úng não thủy, đa số là những cháu sơ sinh, trẻ nhỏ cho tới những trẻ lớn hơn.

Trong số đó các bệnh nhi, có cháu Nguyễn Bảo Long chỉ mới 4 tháng tuổi. Mẹ của Bảo Long, chị Đoàn Thị Thúy chia sẻ, bệnh úng não thủy của Bảo Long chỉ mới diễn ra gần đây, khi cháu có những biểu hiện rất lạ như chán ăn, ngủ li bì, không vận động.

Mắt bé Bảo Long luôn nhìn xuống dưới do mắc não úng thủy. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Khi còn nhỏ, cháu rất ngoan nhưng cho tới khoảng hơn 2 tháng tuổi, cháu bắt đầu quấy khóc, khóc rất to trong cả 1 tuần dài khiến gia đình rất lo lắng.

Chị đã cho cháu đi khám tại BVĐK Hà Tĩnh lẫn bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, kết quả siêu âm bụng cho thấy, cháu chỉ bị đầy hơi, siêu âm thóp đầu bình thường.

Theo lời người mẹ, sau khi khám vài ngày, cháu thôi khóc, được cho về nhà và kê uống một số loại thuốc bổ. Tuy nhiên, cháu uống thuốc vào thường bị nôn nên gia đình không cho uống tiếp. Từ lúc đó, cháu không chịu chơi, không bú mẹ.

Sau khi trở về nhà được 1 tuần, mắt cháu bắt đầu có thiên hướng nhìn xuống dưới. Lo lắng về tình trạng của con, gia đình đã đưa Bảo Long ra viện Nhi Trung ương để khám. Tại đây, sau khi xét nghiệm, các bác sĩ đã kết luận rằng cháu bị úng não thủy, cần phải mổ để đặt van.

Não úng thủy có thể do sinh non hoặc bị viêm màng não mủ , nhưng chị Đoàn Thị Thúy cho biết, cháu Long sinh đủ tháng, không bị mắc chứng viêm màng não mủ. Trường hợp này, các bác sĩ cho rằng, căn bệnh của cháu là do bẩm sinh.

Sau khi lên viện ngày 22/04/2017, cháu đã được cho mổ đặt van ngay ngày hôm sau, nhưng do bị nôn sau khi phẫu thuật nên đã phải ở lại viện trong 2 tuần. Ngày 6/5, cháu được cho về nhà, nhưng chỉ 2 hôm sau lại phải nhập viện trong tình trạng nôn nhiều, khóc quấy, mắt lại nhìn xuống và nằm ngủ li bì.

Các bác sĩ nghi ngờ rằng, cháu bị nhiễm trùng van, cần phải theo dõi sát sao. Họ cũng cho chọc dịch não tủy để xét nghiệm. Như mẹ cháu nói, các bác sĩ đang theo dõi bởi cháu đang trong tình trạng nằm giữa ngưỡng có thể bị nhiễm trùng, nếu xảy ra nhiễm trùng và sẽ phải mổ để chỉnh sửa van trở lại.

Theo các bác sĩ, ca phẫu thuật đặt van của Bảo Long ổn định, không xảy ra tình trạng nhiễm trùng. Cháu đã hết sốt, giảm tiêu chảy, viêm phế quản và có thể ăn được.

Bảo Long và mẹ tại Khoa Thần kinh, bệnh viện Nhi Trung Ương. (Ảnh: Quỳnh Chi)

Không chỉ có mình Bảo Long, cùng phòng cũng có khá nhiều cháu mắc chứng bệnh này. Có cháu chỉ lớn hơn Bảo Long vài tháng tuổi nhưng đã mổ đặt van tới vài lần do bị nhiễm trùng. Có cháu giờ đã 12 tuổi nhưng lại gặp vấn đề và phải nhập viện để điều trị.

Các bác sĩ bệnh vieẹn Nhi Trung ương khuyến cáo, gia đình có con nhỏ nên chú ý dấu hiệu của bệnh, đưa bé đi khám sớm nhất, tránh để bệnh tình quá nặng mới đưa con đến bệnh viện, lúc đó rất khó điều trị và dễ để lại di chứng sau này

Video: Nữ sinh Đan Mạch xinh đẹp quỳ xuống nâng niu bệnh nhân nhí ở Bạch Mai

Não úng thủy là tình trạng khiến đầu của trẻ bị to một cách bất thường do sự dư thừa dịch não tủy. Không những làm đầu trẻ bị to lên, nó còn khiến các mô não bị tổn thương, để lại nhiều biến chứng khó phục hồi cho trẻ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Khi bị não úng thủy, trẻ thường có những biểu hiện như đầu to dần, thóp trước rộng, phồng căng, thường xuyên quấy khóc, nôn mửa. Một điểm nhận biết nữa của căn bệnh này là mắt trẻ thường xuyên nhìn xuống, tay chân mềm nhũn, kém linh hoạt.

Tuy nhiên, hiện nay, các bậc cha mẹ có thể phát hiện sớm căn bệnh này từ khi trẻ còn trong bụng mẹ thông qua phương pháp siêu âm. Việc phát hiện sớm có thể giúp rất nhiều trong việc điều trị bệnh cho trẻ.

Nguyên Hoàng