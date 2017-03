Nguồn cung vượt cầu do phát triển tự phát, phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc khiến nhiều sản phẩm nông nghiệp Việt Nam dễ bị ép giá, tồn hàng không có đầu ra.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, những tháng đầu năm 2017 chăn nuôi heo gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ do thương lái Trung Quốc bất ngờ dừng mua, dẫn đến giá thịt heo hơi sụt giảm sâu, người chăn nuôi phải chịu thua lỗ nặng.

Hiện tại, giá thịt heo đang tăng dần trở lại nhưng không nhiều, đang tiệm cận với giá thành chăn nuôi (37.000 – 40.000đồng/kg), do đó phần lớn người chăn nuôi chưa dám tăng đàn vào thời điểm này.

Mặt khác tuy bị thua lỗ nhưng các hộ gia trại và trang trại vẫn cố gắng duy trì hoặc giảm nhẹ quy mô đàn do chuồng trại và con giống có sẵn, chỉ những hộ nuôi nhỏ lẻ sau khi xuất chuồng bị thua lỗ mới giảm đàn.

Theo Tổng cục Thống kê ước tính số lượng heo hiện tại của cả nước tăng khoảng 1,5-2% so với cùng kỳ năm 2016. Do nguồn cung dồi dào, Trung Quốc giảm mua, giá thu mua lợn heo tại Đồng Nai, An Giang, Vĩnh Long đã giảm 2.000 – 3.000 đồng/kg so với thời điểm cận và sau Tết.Hiện có mức giá heo hơi tại các tỉnh lần lượt là 31.000 – 32.000 đồng/kg; 31.000 đồng/kg và 29.000 đồng/kg.

Nhìn trong 3 tháng đầu năm, giá heo hơi biến động giảm, ngay tại thời điểm cận Tết (giữa tháng 1), giá heo hơi tại Đồng Nai ở dưới giá thành 26.000 – 30.000 đồng/kg do tỷ lệ tăng đàn quá nhanh, phụ thuộc thị trường Trung Quốc.

Người nuôi heo vẫn đang thua lỗ nặng vì giá thấp

Giá gà công nghiệp lông trắng sau khi giảm sâu xuống vào đầu tháng dưới mức giá thành là 17.000 – 19.000 đồng/kg do tăng đàn quá nhanh và việc hạn chế nhập khẩu từ Trung Quốc thì đến cuối tháng giá lại tăng do nhu cầu tăng và nguồn gà Mỹ bị tạm ngừng nhập khẩu.

Các mặt hàng nông sản khác cũng bị ảnh hưởng do thương lái Trung Quốc ngưng mua mất giá, hàng hóa không tiêu thụ được. Tại Sóc Trăng giá dưa hấu trong tháng bất ngờ giảm mạnh với giá từ trên 4.000 – 4.300 đồng/kg do mùa thu hoạch và thương lái bỏ cọc khiến nguồn cung tăng mạnh.

Trước đó, nông dân trồng chuối Đồng Nai cũng đứng trước nguy cơ mất trắng do vì thương lái Trung Quốc ngừng mua trong khi hàng chục tấn chuối đang vào vụ chín.

Sau nhiều tháng sụt giảm, giá chuối ở Đồng Nai trong tháng 3-2017 đã bắt đầu nhích lên, tạo nguồn thu, giúp nông dân phần nào thoát cảnh thua lỗ. Hiện giá chuối chín cây được thương lái thu mua với mức 3.000 - 3.500 đồng/kg. Còn loại đẹp để xuất khẩu có giá bán 6.500 đồng/kg.